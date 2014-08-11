《路透晚报》--8月11日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行经济月报称，企业海外生产扩张可能将抑制出口
日本央行周一发布8月经济月报表示，出口将迈向温和复苏，但提醒称日本企业在海外扩张生产可能暂时打压出口。
央行亦警告称，尽管制造业产出可能将温和上升，但汽车和个人电脑(PC)的生产或将维持疲弱。
--消息人士称，三类机构资管业务将统一监管，非标业务需子公司运作
在中国证监会4月起将券商、基金及期货公司统一纳入机构部监管后，下一步动作将是把原本分散的监管体系纳入统一监管。多位消息人士透露，证监会已草拟了涵盖券商、基金及期货公司三类机构的私募资产管理新规定，近期正在小规模征求意见，其中一个亮点就是非标业务应设立独立子公司来运作。
--FED副主席:美国和全球迄今复苏状况令人失望
美联储副主席费舍尔周一称，迄今为止美国和全球复苏状况“令人失望”，并可能显示经济潜能永久性受损。
费舍尔称，美国生产率放缓、就业参与率下降以及其他因素，可能已损伤了美国的经济增长能力。
--日本7月消费者信心指数升至41.5，为连续第三个月上扬
日本内阁府周一公布的调查显示，7月消费者信心连续第三个月上升。
7月消费者信心指数由前月的41.1升至41.5。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。
--伊拉克什叶派联盟将提名总理人选，挑战谋求连任的马利基
伊拉克议会副议长Haider al-Abadi周一称，国内什叶党派联盟接近提名总理人选，直接挑战拒绝放弃竞选第三任首相任期的马利基(Nuri al-Maliki)。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高2.4%创四个月最大单日涨幅，乌克兰局势缓和
日本股市周一录得四个月来单日最大涨幅，因为乌克兰紧张情势缓解，并且日圆在上周大幅走高后回落，提振出口类股上扬。
日经指数跳升2.4%，收报15,130.52点，创4月中以来最大单日百分比涨幅。该指数在上周五重挫后收复大部分失地。
--中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励
中国股市沪综指周一收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励。分析师指出，今日个股重回活跃态势，市场强势调整特征明显，但后市仍需充分蓄势整理后才能有效突破2,250点一线压力位。
沪综指收报2,224.654点，涨30.229点或1.38%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,259亿元人民币，上交易日为1,096亿元。
--香港股市：受地产股引领收升，沪综指和美股上扬提供助力
香港股市周一稳步上涨，地产股引领升势，沪综指收盘创八个月新高，扶助此间市场。香港股市还受到美国股市周五上涨的推动，后者是因乌克兰局势缓解而升高。
恒生指数收盘上扬1.3%至24,646.02点，恒生国企指数劲涨1.9%。
--汇市：日圆脱离上周高位，地缘政治局势缓和令避险需求下降
日圆兑美元下滑，从上周尾段触及的高位回落，因地缘政治紧张局势有所缓和，打压了市场对避险日圆的需求。
0852GMT，美元兑日圆小涨0.04%至102.08，自上周五的两周低位101.51反弹。美元兑欧元也上涨，欧元跌0.18%至1.3386美元。
--欧元债市：德债收益率弹离纪录低位，因乌克兰及中东紧张情势缓和
德国公债收益率周一弹离纪录低位；俄罗斯周五晚间称在乌克兰边境进行的军事演习结束，使得进驻避险资产的资金受到抑制。
德债期货跌23个跳动点至149.25，德国10年期公债收益率上涨两个基点至1.07%。上周五该收益率创纪录低位1.024%。
--金属期市：伦敦期铜持稳7,000美元附近，地缘政治风险降温
伦敦期铜持稳，因俄罗斯宣布军演结束后，围绕乌克兰的紧张情势缓解，对于风险的偏好升温，而关于中国经济前景的乐观情绪也支撑需求。
LME三个月期铜在7,000美元附近徘徊，0718GMT时交投于每吨6,997.50美元，基本持平。
--国际油市：布兰特原油跌破105美元，地缘政治风险疑虑消退
布兰特原油跌破每桶105美元，但脱离周五触及的一周高点，因美国介入伊拉克缓解了伊国供应受扰风险的疑虑。
0858 GMT，布兰特原油9月合约跌0.18美元，至每桶104.84美元。该合约在上周五盘中曾上涨逾1美元，触及一周高点106.85美元，结算价则下跌0.42美元。美国原油期货上涨0.12美元至每桶97.77美元。
--全球金市：股市走坚打压现货金下滑，投资人关注中东和乌克兰局势
现货金周一下滑，进一步远离三周高点，投资者关注股市走坚及全球最大黄金上市交易基金的持仓下滑；但金价持于每盎司1,300美元上方，因担忧中东和乌克兰地区情势。
0859GMT，现货金小跌至每盎司1,308.26美元，上周五曾触及三周高点1,322.60美元。美国期金跌约1.1美元，报1,309.9美元。(完)
(整理 田建华; 审校 戴素萍)
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
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