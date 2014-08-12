《路透晚报》--8月12日

图为上海浦东金融区附近，一名男子在使用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA月报：油市供应良好，尽管产油国冲突不断

国际能源署(IEA)周二表示，北美石油生产大幅增加使得油市供应良好，表明油价短期内不太可能大幅上涨，尽管重要产油区附近冲突不断。IEA表示，尽管数个重要产油国家“仍处于比以往更加危险的状况，”但供应充沛且大西洋地区甚至有生产过剩之虞。”

石油输出国组织(OPEC)7月产量升至五个月高位，因沙特和利比亚产量增加，抵消了伊拉克、伊朗和尼日利亚产量的下降。IEA将2015年全球原油需求增长预估下调9万桶/日，至132万桶/日。

--德国经济：经济部称乌克兰危机及欧元区走弱将冲击第二季GDP

德国经济部周二表示，欧元区动能走弱，乌克兰冲突的不确定性及中东危机，令德国第二季经济承受压力，尽管经济正成长的趋势不变。“不确定所带来的影响可能远大于(对俄罗斯)制裁的冲击。总而言之，经济气氛明显黯淡...正向的基本趋势仍然不变，”经济部在月报中表示。

--日本7月国内企业物价指数同比升4.3%，较前月上涨0.3%

日本央行周二公布数据显示，日本7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上涨4.3%。市场预估中值为升4.4%；6月时为较上年同期上升4.6%。整体最终商品物价较上年同期上涨0.4%。国内最终商品物价则较上年同期上升0.2%。

--机构报告称下半年进出口形势有望继续好转，出口料增长约7.5%

中国国家开发银行研究院和国家信息中心发布的报告称，中国外贸结构改善维持中低速增长，预计下半年进出口形势有望进一步好转，出口将增长7.5%左右，进口将增长5.5%左右。该份刊登在上海证券报的报告预计，2014年下半年中国经济增长7.4%左右，全年也在7.4%左右，居民消费价格在2.5%左右，可以实现全年预期调控目标。

--渣打将彻查数据以找洗钱迹象，结果或影响当局惩罚

两位知情消息人士透露，渣打将很快开始彻查一系列数据，以寻找可能存在洗钱或其他刑事问题的迹象，因对反洗钱合规计划非常关键的软件存在故障。这次审查的结果可能影响监管机构因反洗钱失察行为对该行实施的惩罚。其中一位消息人士说，由于渣打每月结算约200万笔美元交易，详查数据的过程将是一个“庞大的工作”，可能需要数月时间。两位消息人士均要求匿名，因未获授权公开谈论此事。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨，但投资者态度依然谨慎

日本股市日经指数周二延续自两个月低位开始的反弹走势，买兴集中在钢铁制造商和船运企业上；投资者暂时放下地缘政治风险担忧，但仍保持警惕。日经指数上涨0.2%，报15,161.31点。东证股价指数涨0.4%，报1,257.69点。JPX日经400指数涨至11,450.57点。

--中国股市：沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘

中国股市沪综指收低结束连续两日上涨，银行、煤炭等权重股领跌大盘。分析师指出，连续上涨后大盘上攻动力不足，投资者对后市走势产生分歧，场内观望气氛转浓，不过从短期资金面看，对市场的影响并不大。沪综指收报2,221.595点，跌3.059点或0.14%，上证A股今日成交1,322亿元人民币，上交易日为1,259亿元。。

--香港股市：扳回盘中跌幅终场收升，科技类股起到关键作用

香港股市扳回盘中跌幅并最终收高，因两家科技领头羊企业表现强劲，盖过了金融类股的疲弱。恒生指数收高0.2%，报24,689.41点。恒生国企指数也上涨0.2%。

--汇市：欧元/美元跌向九个月低点，德国ZEW经济景气数据料低迷

欧元兑美元跌向九个月低点，因投资者准备迎接预计会低迷的德国ZEW经济景气调查数据，该数据可能会增加欧元区复苏放缓的迹象，尤其是德国。。

0851GMT，欧元兑美元下跌0.22%报1.3356，美元兑日圆上涨约0.1%至102.29。

--欧元债市：德债收益率持稳在纪录低点附近，关注德国ZEW指数

德国公债收益率在纪录低位附近持稳，投资者预计即将公布的德国ZEW景气判断指数大幅下滑，受此前西方国家对俄罗斯实施制裁影响。德债收益率日内持平在1.07%，和上周创下的历史低位1.024%相去不远。其他高评级欧元区债券同样持稳。

--金属期市：伦铜持稳在近六周低点，观望地缘政治局势发展

伦敦期铜持稳，距离六周低点不远，围绕伊拉克和乌克兰地缘政治紧张局势的忧虑有所缓解。两地的危机有可能阻碍全球经济增长并进而压制金属的需求前景。0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微升0.2%至每吨7,008美元，稍早最低跌至6,960美元。若跌破6,951.75美元，铜价将滑向6月30日低位。

--国际油市：布兰特原油下跌逾1美元，市场供给充裕

洲际交易所(ICE)北海布兰特原油期货下跌超过1美元，至103.65美元。分析师表示，市场供给依然充沛，尽管利比亚出口减少且乌克兰危机引发政治紧张局势

0855GMT，布兰特原油9月合约跌0.69美元，至每桶103.99美元。美国原油期货下跌0.68美元至每桶97.40美元。

--全球金市：金价变动不大，保持于1,300美元上方的窄幅区间

黄金在每盎司1,300美元上方陷入窄幅波动，之前股市上涨，投资者看来暂时不理会乌克兰地缘政治担忧。0857GMT，现货金报每盎司1,310.80美元，美国黄金期货上涨约2.00美元，报1,312.50美元。(完)

(整理 王洋; 审校 戴素萍)

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