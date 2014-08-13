《路透晚报》--8月13日

图为一元面值的人民币硬币和百元面值的现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国7月工业、投资和消费均下行，房地产对经济拖累明显

中国国家统计局周三公布，7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.0%，7月份社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月份全国固定资产投资增长17%，均较前月增速下行。

统计局同时公布的1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，亦低于1-6月的增速14.1%。

同日中国央行公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

--日本第二季GDP环比年率萎缩6.8%，增税影响超过预期

日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。内阁府数据显示，日本第二季经济环比年率为萎缩6.8%，跌幅小于分析师预估的萎缩7.1%。

日本经济财政大臣甘利明在数据发布后称，政府对经济的看法没有改变。随着上调消费税的影响开始减退，日本经济可能继续温和复苏。

--俄罗斯援助车队上路，乌克兰和西方警告不要暗度陈仓

俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。

乌克兰和西方国家警告俄罗斯，不要试图把这次援助行动偷偷变成军事干预。

--德国7月CPI终值较上月上升0.3%，较上年同期上升0.8%

德国联邦统计局周三公布，7月CPI终值较上月上升0.3%，较上年同期上升0.8%，初值分别为上升0.3%和上升0.8%。7月HICP终值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%。初值分别为上升0.3%和上升0.8%。

--中国暂停进口部分美国猪肉，严防使用瘦肉精

美国农业部周二称，中国从周三开始禁止从六家美国肉类加工厂和六家冷库进口猪肉，以实施瘦肉精使用禁令。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连三日收高，市场冀望公共退休基金进场加码

日本股市周三连续第三日收高，市场冀望日本公共退休基金进一步加码股票，但乌克兰紧张情势及中国发布疲弱的贷款数据则抑制盘势。

日经指数收涨0.4%，报15,213.63点；东证股价指数涨0.4%至1,262.13点，创一周收盘高位。但因适逢盂兰盆节假期，成交量能低落。

--中国股市：沪综指小幅收升，经济数据不振大盘震荡加剧

中国股市沪综指周三小幅收升，今日公布的7月信贷数据明显低于市场预期，大盘承压快速走跌，但午后回升尾盘收红。分析师指出，经济数据疲软将对市场产生较大的下行压力，但股指大幅调整的空间也有限，后市应密切注意权重股和政策走向的变化。

沪综指收报2,222.877点，涨1.282点或0.06%，盘中振幅达1.3%，上证A股今日成交1,462亿元人民币，上交易日为1,322亿元。

--香港股市：从盘中跌势中反弹，收在逾三年半高位

香港股市周三收在逾三年半高位，从盘中的跌势中反弹，彼时出炉的低迷数据引发了对于中国经济复苏可持续性的担忧。

恒生指数收高0.8%至24,890.34点，恒生国企指数上涨1.2%。

--汇市：英镑在央行报告出炉前微升，欧元走势持续挣扎

英镑周三在欧洲盘初微升，投资者在英国央行发布报告前削减空仓。央行报告可能提供该国何时开始收紧货币政策的线索。

英镑兑美元小升0.1%，报1.6825，脱离周二创下两个月低位1.6757。英镑兑欧元亦上涨，欧元下跌0.2%至0.7938英镑。

--金属期市：伦敦期铜跌至6月以来低点，中国房地产低迷拖累经济增长

伦敦期铜周三跌至6月来最低水准，因中国公布的一系列经济数据显示房地产市场低迷拖累经济增长，且市场担心乌克兰危机导致欧洲增长放缓。

0717GMT，LME三个月期铜跌至每吨6,918.75美元，为6月26日以来最低，上日曾小幅下跌。

--欧元债市：德债收益率在标售前小升，但仍未远离纪录低点

德国公债收益率周三小升，稍后将迎来一波十年期德债标售。鉴于欧元区经济前景趋弱，引发欧洲央行可能进一步放宽政策的预期，这料将推高欧元区公债价格。

德国10年期公债收益率上升1个基点至1.07%，距离上周创下的1.02%的纪录低点不远。收益率通常在发债前上升，因交易员为新债腾挪空间，不过分析师预计收益率近期将被定在纪录低点。

--布兰特原油跌至13个月低点，因供应充沛

布兰特原油期货连续第四日下跌，跌至逾一年最低，向每桶102美元滑落，因供应充沛的影响盖过伊拉克和利比亚动乱或引发供应中断的担忧。

0838GMT，周四到期的9月布兰特原油期货跌0.43美元至每桶102.59美元。美国原油期货跌0.10美元至每桶97.27美元。

--全球金市：金价在1,300美元上方持稳，乌克兰危机巩固避险需求

黄金在每盎司1,300美元上方得到良好支撑，德国投资者信心低迷，加之市场担心乌克兰危机对欧洲的经济影响，令黄金避险魅力陡增。

0839GMT，现货金近持平报每盎司1308.50美元，美国期金跌1.0美元至1309.6美元。(完)

(整理 田建华; 审校 戴素萍)

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