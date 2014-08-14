《路透晚报》--8月14日

图为印度北部城市昌迪加尔一家珠宝首饰店，一名女店员在向顾客展示金项链。 REUTERS/Ajay Verma

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第二季经季节调整GDP初值较前季萎缩0.2%，预估为持平

德国联邦统计局周四公布，2014年第二季经季节调整GDP初值为较前季萎缩0.2%，路透调查预估为持平。第二季未经季节调整GDP初值较上年同期增长0.8%，预估为增长1.5%。

--中国7月央行口径外汇占款减少2亿元，对M2增长贡献大幅下降

中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

--日本6月核心机械订单三个月来首次上升，但趋势疲弱

日本6月核心机械订单三个月来首次出现上升，5月创纪录最大降幅，但出口和工业生产疲弱给资本支出前景蒙上阴云，而资本支出是维持经济成长所必需的。

内阁府周四公布的官方数据显示，6月核心机械订单较前月增长8.8%，增幅远低于路透调查分析师预估的15.3%。5月下跌19.5%，创下纪录最大降幅。

--欧洲央行认为地缘政治风险“已然升高”，准备好再度行动

欧洲央行在周四公布的月报中再次表示，认为“已然升高”的地缘政治风险对欧元区经济增长前景构成威胁，强调若有必要会采取更多措施。

“地缘政治风险升高，以及新兴经济体和全球金融市场的发展情况，可能对经济情况不利，包括对能源价格和欧元区产品的全球需求造成冲击，”欧洲央行在月报中表示。

--韩国央行降息25个基点至2.25%，为15个月来首次降息

韩国央行周四一如预期降息，为15个月来首次，此举料为屈服于政府压力，以提振内需。韩国央行一媒体官员表示，韩国央行货币政策委员会将指标利率调降25个基点至2.25%。央行总裁李柱烈在新闻发布会上表示，周四的利率决定并非一致同意，有一位委员投票赞成维持利率不变。7月时对经济形势的看法目前没有改变。

--中国和印度第二季黄金需求同比大降，中国减少逾五成--WGC

世界黄金协会（WGC）周四发布的二季度报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求双双下滑，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。

据报告，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨。

[市场摘要]

--日本股市：连续第四日收高，受公共基金有望增持股票所鼓舞

日本股市周四将涨势延续至第四日，受隔夜美股涨势鼓舞，市场并预期日本公共养老基金以及其他公共投资者将加大股票购买以提振市场。

日经指数收涨0.7%，报15,314.57点，本周至此已上涨3.6%，然而由于正值传统夏季假期淡季，交易量偏低。

--中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前

中国股市沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。

沪综指收报2,206.466点，跌16.411点或0.74%，上证A股今日成交1,414亿元人民币，上交易日为1,462亿元。

--香港股市：受内地股市拖累小幅收跌，中资能源股遭遇获利了结

香港股市收低，投资者对业绩表现强劲的中资能源股进行获利了结。中国大陆股市下跌也给香港市场带来压力。

恒生指数收低0.4%，报24,801.36点，日内触及2010年11月以来高位。恒生国企指数收低1.1%。

--汇市：欧元兑美元徘徊近九个月低位，受累于欧元区黯淡数据

欧元兑美元周四徘徊在九个月低位附近，受累于德法黯淡数据。该数据令人对欧元区经济复苏存疑，并使外界预期欧洲央行会有更多刺激举措。

德国GDP数据公布后，欧元/美元跌至日低1.3348美元，逼近本月稍早触及的低点1.3333美元。随后欧元小幅反弹至1.3365，日内持平。

--欧元债市：10年期德债收益率触及纪录低点，欧元区经济成长遇阻

德国10年期公债收益率周四降至纪录低点，之前欧元区两大经济体的数据令人失望，让市场预计欧洲央行将不得不再次放宽政策。

据TRADEWEB，德国10年期公债期货收益率一度跌破1%至0.998%。法国10年期公债期货收益率跌至纪录低点1.392%。

--金属期市：伦敦期铜跌至七周低位，因忧心中国经济

伦敦期铜跌至6月末以来最低位，因中国房地产增长显示出降温迹象，且市场仍担忧地缘政治紧张局势或将损及欧洲经济复苏。

0732GMT，LME三个月期铜跌0.3%至每吨6,862美元，为6月25日以来最低，上日曾下跌1.2%。

--国际油市：布兰特原油跌破104美元，受供应充足和需求担忧打击

布兰特原油跌至每桶104美元下方，因供应充足及对需求疲弱的担忧所致，即便伊拉克和乌克兰的政治动荡仍在继续。上日布兰特原油曾短暂由13个月低点反弹。

0845 GMT，9月布兰特原油期货下跌0.11美元至104.17美元，稍早一度跌破104美元。该合约周四到期。美国原油期货下跌0.20美元，报每桶97.39。

--全球金市：现货金持稳，美国疲弱数据和避险需求提供支撑

现货金价守住在海外市场录得的涨幅，美国疲弱的零售销售数据和地缘政治紧张情势，提振黄金的避险魅力，不过股市上涨可能会限制金价涨幅。

0848GMT，现货金小涨至每盎司1,315.80美元，上日上涨0.3%。美国期金涨2.6美元，报1,317.1美元。(完)

(整理 田建华; 审校 戴素萍)

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