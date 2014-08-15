《路透晚报》--8月15日

图为人民币和美元现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国7月金融机构外汇占款增378亿元，下半年资金料延续流入

中国央行周五公布7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币， 较上月减少882.8亿元人民币大逆转，显示随着人民币重启升值之旅，资金再度流入中国。

分析人士预计，下半年资金流入方向不变，若央行干预仍然较少，则人民币汇率的升值 压力会相应加大。

--欧盟将进一步支持水果蔬菜生产者，俄罗斯转向中国进口猪肉

欧盟执委会下周初将宣布对欧盟水果和蔬菜生产商予以更多帮助，努力避免俄罗斯禁止进口多数西方食品后出现价格暴跌。

分析师表示，俄罗斯自身可能遭受最大的痛楚，因为这些举措将推高国内食品价格及通胀，不过欧盟农民则担心新鲜水果等产品供应过剩将导致这些产品的价格在欧洲市场暴跌。

国际文传电讯社援引俄罗斯动植物防疫检疫局(VPSS)主管Sergei Dankvert的话报导称，该国已决定允许从中国进口猪肉。

--伊拉克马利基重压之下无奈下台，表示支持新总理

伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。外界希望新政府能够平息已威胁到巴格达的逊尼派武装分子叛乱。

马利基统治伊拉克长达八年，其政策经常导致教派不和。他在电视讲话中对同属什叶派的新总理阿巴迪表示支持。稍早逊尼派的一位重要人士对路透表示，他已得到承诺，美国将帮助抗击伊斯兰国极端分子。

--台湾第二季经济成长率下调至3.74%，全年预估调高至3.41%--主计总处

台湾主计总处周五宣布，第二季经济成长率为3.74%，较7月底时概估的3.84%为低；2014年全年经济成长率预估则调高至3.41%，先前预估为2.98%。

主计总处并预估2014年通膨率为1.64%(前估为1.53%)。首次公布的2015年GDP成长率预估值则为3.51%，通膨率为1.46%。

--必和必拓计划剥离部分非核心资产

澳洲矿业巨擘必和必拓周五宣布，该公司倾向分拆铝、锰和镍等资产。这给未来成立一间独立公司定下了基调。此前有一报导称，新公司价值或在140亿美元。

必和必拓表示，在下周公布年度财报前，董事会将多次开会评量分拆事宜。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘持平，录得四个月最大单周涨幅

日本股市周五收盘持平，但录得四个月最大单周涨幅，因乌克兰紧张局势缓解，而且市场愈发认为日本公共养老基金将购买日本股票。

日经指数收盘持平，报15,318.34点，盘中走势震荡，由于夏季淡静成交缩量。日经指数本周上涨3.7%，单周涨幅为4月中以来最大。

--中国股市：沪综指创逾八个月收盘新高，金融数据不利因素被消化

中国股市沪综指上涨，创下逾八个月收盘高点。分析师指出，随着近期公布的中国宏观经济及金融数据带来的不利因素逐步被消化，及香港股市今日走势较强劲，投资者对A股大盘信心有所恢复，在券商股引领下，大盘拉出一根中阳线，将昨日跌幅扳回。

沪综指收报2,226.734点，涨20.268点或0.92%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；本周累计上涨1.472%。上证A股今日成交1,292亿元人民币，上交易日为1,414亿元。

--香港股市：恒指创2010年11月以来最高收位，中移动大涨

香港指标股指收在2010年11月以来最高位，权重股中国移动发力，此前官方媒体报导称，中移动将增加对即时通讯服务飞信的投资。

恒生指数收升0.6%至24,954.94点，创2010年11月8日以来最高收盘点位。本周股指涨幅为2.6%。恒生国企指数收升0.3%，本周上涨2.5%。

--汇市：欧元可能创下连续五周走低，英国GDP数据公布后英镑几无变动

欧元兑美元周五可能录得连续第五周下跌，兑瑞郎则徘徊在近五个月低点附近，因市场越来越担忧欧元区萧条的经济前景以及未来更多货币刺激政策的可能性。欧元兑美元几无变动报1.3370美元，周四一度跌至1.3348，远低于疲软美国数据公布后创出的1.34美元高点。

英国第二季GDP修正值公布后，英镑几无变动。

--欧元债市：德债收益率在1%左右，欧元区经济前景低迷

德国指标公债收益率报约1%，接近纪录低点，投资者愈发预期欧洲央行将会再度放宽货币政策，以扶助陷入低通胀困境的停滞经济。

0852GMT，德国10年期公债收益率报1.008%。

--金属期市：伦敦期铜接近七周低位，阴云笼罩全球经济

伦敦期铜小幅上涨，但距离七周低点不远。欧洲和中国经济走软，引发市场对全球经济的担忧。金属需求的前景亦失去光泽。

0853GMT，LME三个期铜攀升0.31%，报每吨6,846元人民币，周四曾跌至每吨6,821元，为6月23日以来最低。

--国际油市：布兰特原油上涨但仍停留103美元下方，近13个月低点

布兰特原油上涨，受美元偏弱的扶助，但仍接近103美元下方的13个月低点，因欧洲经济不稳在供应充裕的油市引发需求疑虑。

0854 GMT，布兰特10月原油期货涨0.08美元，报每桶102.15美元。9月布兰特原油合约上日跌2.27美元，结算价报102.01美元，盘中一度低见101.92美元，为2013年7月以来最低点。9月合约已于周四到期。

--全球金市：金价有望录得第二周上涨，受益于避险需求

金价牢牢保持在1,300美元上方，有望连续第二周录得涨幅，因低迷的全球经济数据和地缘政治紧张态势提振了黄金的避险魅力。

0855GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,314美元，上日几乎收平盘。本周金价已经上涨0.4%。美国期金跌0.5美元至每盎司1,315.20美元，料也录得连续第二周上涨。（完）

(整理 田建华; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。