《路透晚报》--8月18日

图为苹果iPhone 5和三星电子的Galaxy S4手机。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁称升息不必等到实质薪资增长，8月房价降幅创下记录

英国央行总裁卡尼接受星期日泰晤士报采访时称，他不必非要等到实质薪资恢复正增长之后再升息。

一项调查周一显示，英国房屋8月要价降幅创下记录，伦敦领跌，因市场为升息做准备。地产网站Rightmove称，8月房屋要价较7月下降2.9%，较上年同期上涨5.3%，低于7月的6.5%。

--泰国第二季GDP较前季成长0.9%，较上年同期成长0.4%

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)公布，第二季国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%，避免了陷入技术性衰退。第二季GDP较上年同期成长0.4%。

--俄罗斯称已就援助乌克兰达成协议，停火谈判未成功

俄罗斯表示，有关人道援助物资运送进入乌克兰的所有问题已经获得解决，但关于乌克兰东部战斗问题的停火或解决方案的谈判则未有成果。

Vedomosti日报报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁举措，包括禁止进口汽车等产品。

--伊拉克逊尼派领袖称愿有条件加入新政府

一位发言人士上周五说，伊拉克逊尼派反对马利基总理的部落及宗教领袖，愿意在一些条件得到满足后加入新政府。马利基即将去职下台。

伊拉克逊尼派一位最具权威的部族领袖说，他准备和接任的新总理阿巴迪合作，前提是他必须保护少数宗教部族的权益。

-企业新闻：

韩国三星电子表示，计划在印尼建立一家手机厂，但拒绝透露此次投资的可能规模。

为了吸引中国市场的关注，沃尔沃正推出一系列豪华功能和设计元素，放弃原来安全却笨拙的外观。沃尔沃8月26日即将发布XC90运动型车(SUV)，对于想要打入德国车企盘踞的高端市场的该公司，成败在此一举。

力拓周一表示，在布干维尔岛本月通过新的矿业法后，该公司将考虑是否重返巴布亚新几内亚开矿。力拓在25年前放弃了巴布亚新几内亚Panguna铜矿。

[市场摘要]

--日本股市：在清淡交投中收平盘，关注美联储杰克森霍尔年会

日本股市周一收平盘，交投清淡，因地缘政治紧张情势压抑风险胃纳，不过中外制药跳升，因媒体报导称其与罗氏可能接近于达成协议，将取得该日本制药商全部股权。日经指数 在震荡交投中收平，收报15,322.60点。

--中国股市：沪综指收升续创逾八个月收盘新高，个股保持强势

中国股市沪综指上涨，续创逾八个月收盘高点。今日市场创出近期行情新高，个股保持强势。

沪综指收报2,239.47点，涨12.73点或0.57%，此前收盘高点为2013年12月05日2,247.06点；上证A股今日成交1,413亿元人民币，上交易日为1,292亿元。

--香港股市：恒生指数收平，地产及金融股表现疲软

香港股市恒生指数收平，受地产股及金融股颓势拖累，因中国最新公布的房价及实际使用外资(FDI)数据疲软。

恒生指数收平，报24,955.46点。恒生国企指数.HSCE下跌0.4%。

--汇市：卡尼周日言论扶助英镑，美债收益率处低档打压美元

英镑表现抢眼，自上周创下的多月低位反弹，此前英国央行称利率可能在薪资上涨前上调。英镑兑美元在连续第六周下挫后，欧洲盘初兑欧元和美元上扬约0.3%，分别报0.7997英镑和1.6733美元。

欧元最新报1.3387，日内持平，且仍处于本月至今的窄幅区间1.3333-1.3445之间。美元兑日圆报在102.45，略较周五上涨，美元指数则是小跌至81.414。美国公债收益率(殖利率)仍接近近期低点，亚洲时段10年期指标美债收益率报2.357%。

--欧元债市：爱尔兰主权债信评级得到上调，公债收益率跌破2%

爱尔兰10年期公债收益率跌至2%下方的纪录低点，之前惠誉成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A级别的信评机构。

10年期爱尔兰公债收益率跌4个基点至1.96%。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.995%，周五一度创出纪录低位0.952%。

--金属期市：伦铜持稳，高于上周所及的近两个月低点

伦敦期铜持稳，高于上周所及的近两个月低点，美国经济显露回升的最新迹象，且市场认为在中国公布疲弱数据后引发的抛盘有些过重后，交易商增持部位。

0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平在每吨6,869.50美元。上海期交所主力10月期铜攀升0.3%至每吨48,970元人民币(7,970美元)。

--国际油市：布兰特原油跌逾1美元至103美元下方，因地缘政治风险有所纾缓

布兰特原油跌逾1美元至每桶103美元下方，因利比亚提高石油产量，且伊拉克供给疑虑有所纾缓。

0835GMT，10月布兰特原油期货下跌1美元至每桶102.27美元。美国原油期货下跌0.87美元，报每桶96.48。

--全球金市：金价因乌克兰局势削减跌幅，守在1,300美元附近

金价温和回升，略高于每盎司1,300美元，乌克兰紧张局势升级削弱了风险人气，伤及股市并提振避险资产。

0835GMT，现货金微跌至每盎司1,301.30美元。美国期金小跌3.8美元，报1,302.4美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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