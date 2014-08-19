《路透晚报》--8月19日

图为上海一家券商机构内，一名投资者在查看股票信息显示屏。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国国家统计局周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%，较上年同期上升1.6%。

此外，7月生产者物价指数(PPI)产出物价较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.1%。7月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升0.9%。

英国公布通胀数据后，英镑兑美元跌至四个月低点1.6640，欧元兑英镑升至日高0.8025英镑，数据公布前报0.7988英镑。

--欧元区6月未经季节调整经常帐盈余208亿欧元，调整后盈余131亿欧元

欧洲央行(ECB)公布，欧元区6月经季节调整经常帐盈余131亿欧元，5月为盈余198亿欧元；6月未经季节调整经常帐盈余208亿欧元，5月为盈余93亿欧元；6月直接投资/证券投资净流入139亿欧元，5月为净流入706亿欧元。

--澳洲经济前景不确定性较高，宜维持低利率不变--央行会议记录

澳洲央行认为澳洲经济前景存在很大的不确定性，因此可能在一段时间内维持利率在纪录低位不变。该央行8月5日会议的记录显示，央行还称就业市场存在“明显”的劳力闲置情况。另一方面，澳洲央行指出低利率将促进楼市复苏并支撑消费。

--俄罗斯设法缓解禁止进口西方食品后的价格上涨压力

俄罗斯将允许从邻国白俄罗斯和哈萨克斯坦进口用西方原材料加工的食品，以控制国内食品价格上涨。该国禁止进口部分西方食品导致价格上涨。

此外，俄罗斯总统发言人表示，俄罗斯正研拟更多报复措施，以因应西方国家实施新制裁。

--新西兰政府下调增长和预算盈余预估，通胀预期亦小幅下降

新西兰财长英格利希表示，新西兰未来四年预算盈余可能小于预期，因经济增长料将进一步放缓，且税收减少。英格利希称，2014/15年度预算盈余料为2.97亿新西兰元(2.5126亿美元)，5月预算案中的预估为3.72亿新西兰元。未来四年的盈余预估亦下调，每年减少5亿新西兰元。

调查显示，新西兰第三季短期通胀预期小幅下降，通胀率料处于央行目标区间中点。

--瑞典央行总裁：若通胀前景走弱，或需进一步放宽货币政策

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，如果该国通胀前景走弱，可能需要更加宽松的货币政策。英韦斯还表示，瑞典需要进一步行动来压制家庭债务的成长，货币政策或需进行调整。

--企业新闻：

* 澳洲矿业巨擘必和必拓将分拆出一间约140亿美元的公司，主要是为了剥离2011年时收购Billiton的资产，计划将重点放在拳头业务上。执行长Andrew Mackenzie表示，此举是为了让必和必拓能够聚焦于铁矿石、铜、煤和石油业务上。

* 知情消息人士对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石油化工的160亿美元少数股权。中石化为全球最大油品零售网络。最后竞投出价期限为8月底，不过尚不清楚进入此轮名单的公司，可能会有几家出价。

* 消息人士表示，全球最大家用品制造商宝洁(宝硷,P&G)与包括高盛在内的顾问合作，检视旗下最多100个表现不佳的品牌，寻求剥离出脱的可能性。消息人士说，金霸王(金顶)电池和博朗(百灵)刮胡刀可能是将被剥离的两个最大资产。

* 日本轴承制造商NTN Corp表示，中国国家发展改革委员会已对该公司开罚1.192亿元人民币(1,942万美元)，因违反中国反垄断法。

[市场摘要]

--日本股市：受美国强劲数据和日圆贬值带动收高，盘中触及两周高位

日本股市日经指数周二触及两周高位，因美国楼市数据强劲，提振市场信心，而且日圆贬值提高了对软银和Panasonic等权重股和出口股的风险胃纳。日经指数连续第七日上涨，收高0.8%至15,449.79点。盘中触及8月5日来高点15,476.05点。

--中国股市：沪综指续创逾八个月收盘高点，传媒股领涨

中国股市沪综指小涨，改写逾八个月收盘高点。受利好消息刺激，传媒股集体走强。沪综指收报2,245.330点，涨5.864点或0.26%，此前收盘高点为2013年12月05日2,247.06点；上证A股今日成交1,552亿元人民币。

--香港股市：收升创逾六年高位，跟进国际股市补涨

香港股市收在逾六年高位，追随国际股市强劲表现，地产股升势亦拉抬大盘。恒生指数收高0.7%，至25,122.95点，恒生国企指数小涨0.3%。

--汇市：新西兰元下滑，美元升势后续动能仍不明朗

新西兰元下跌近0.5%，此前新西兰政府下修经济成长及未来预算盈余预估，但美元升势在近期区间顶部附近也暂歇。0835GMT，美元报102.62日圆，欧元兑美元报1.3346美元。新西兰元兑美元报0.8442。

英国公布通胀数据后，英镑兑美元跌至四个月低点1.6640；欧元兑英镑升至日高0.8025英镑，数据公布前报0.7988英镑。

--欧元债市：银行间利率及德债收益率触及新低，宽松政策预期增温

欧元区货币市场利率跌至新低，德国公债收益率(殖利率)守在纪录低位1%附近，因欧元区经济复苏疲软及俄罗斯相关制裁对抗，令市场更加预期欧洲央行将会放宽货币政策。欧元隔夜拆款利率跌至0.006%，仅略高于零，逼近前所未见的负值水准。德国10年期公债收益率开盘报1.01%。

--金属期市：伦铜持稳，美元走强遏制铜价的反弹势头

伦敦期铜持稳，因对中国房地产市场颓势的担忧抵消了美国靓丽的经济前景，而美元的反弹也抑制了铜价自七周低点的反弹。

0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平在每吨6,907.50美元。上海期交所主力10月期铜攀升0.8%至每吨49,390元人民币(8,046美元)，触及三日高点。

--国际油市：布兰特原油升向102美元，但仍未远离14个月低点

布兰特原油小幅升向每桶102美元，但仍未远离上日触及的14个月低位，因需求疲软且市场对供应风险的疑虑缓解。

0838GMT时，布兰特10月原油期货涨0.19美元，报每桶101.79美元。美国9月原油期货升0.31美元，报96.72美元。

--全球金市：金价微升，受助于资金流入和避险需求

金价结束持续两日下跌走势，因地缘政治紧张局势和资金流入提振金价，但股市和美元走强也限制了其涨势。

0838GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,300.14美元。美国黄金期货上涨约2美元，报1,301.70美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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