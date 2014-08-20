《路透晚报》--8月20日

图为北京市内的写字楼。 REUTERS/Jason Lee - RTR17N8V

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行周三公布的会议记录显示，有央行委员在8月上意外投票赞成开始升息，为逾三年来首见。记录显示，有央行委员在8月上意外投票赞成开始升息，为逾三年来首见。

英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将英国利率从0.5%上调至0.75%，此举可能重新唤起有关大部分委员在年底支持升息的预期。

会议记录公布后，英镑兑美元升至日高，英镑兑欧元升至一周高点0.7969英镑。英国公债期货下跌。

--德国7月PPI较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%

德国联邦统计局公布，德国7月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，较上年同期下滑0.8%；6月为较前月持平，较上年同期下滑0.7%。

--日本出口在三个月来首次增长，为经济增长带来希望

日本7月出口呈现三个月来首次增长，初步显示海外需求开始复苏，这可能燃起出口能抵消消费支出下滑的希望。7月出口较上年同期增长3.9%，基本符合路透调查中分析师预估的增长3.8%。

--澳洲央行强调政策有其局限，呼吁企业增加支出以提振经济

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，处于纪录低位的利率正在支持需求，但目前最需要的还是企业开始扩张业务，以推动经济进一步增长。史蒂文斯在国会发表半年度证词时称，如果企业开始扩张，那么央行作出的低于平均水准的经济增长预估“将很可能偏于保守”。

--乌克兰政府军攻入亲俄叛军心脏地带，俄乌总统下周会晤

乌克兰顿涅茨克市中心周二发生枪战，市民争相躲避。亲俄叛军节节败退，乌政府军攻进其心脏地带。俄乌双方总统办公室称，俄罗斯总统普京下周将与乌克兰总统波罗申科几个月来首次会面，试图结束他们在乌克兰东部亲俄叛乱问题上的对抗。

--企业新闻：

英国银行业巨头渣打银行将支付3亿美元罚金，并暂停或退出部分业务；之前该行未能按照与纽约州金融服务局达成的洗钱诉讼和解计划要求解决相关问题。

一位知情消息人士称，花旗集团正在考虑出售日本的零售业务部门，并已经与约10家银行就此进行过接洽，因花旗日本零售业务好转的希望不大。

美国亨氏(H.J.Heinz)称将加强对原料供应商的管控，之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小升且为连续第八天上涨，日圆走软提供扶助

日本股市周三小幅收高，连续第八天上涨，创去年12月来最长连涨时间，不过人气疲弱，因很多投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔会议前离场观望。日圆走软扶助日经指数收升0.03%至15,454.45点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连三日涨势，获利回吐压力加大

中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连续三日涨势。沪综指收报2,240.211点，跌5.119点或0.23%，日高触及2,248.939点，此前盘中高点为2013年12月10日的2,250.50点；上证A股今日成交1,394亿元人民币，上日为1,552亿元。

--香港股市：恒生指数小涨创六年收盘新高，企业财报喜讯助攻

香港股市恒生指数小幅收涨，创六年收盘新高，受国际股市走强及企业财报亮丽提振。恒生指数上涨0.2%，至25,159.76点，为2008年5月以来收盘高位。恒生国企指数下跌0.4%。

--汇市：美元创11个月高点，杰克森霍尔会议备受关注

美元兑欧元和一篮子主要货币触及11个月高位，受助于对该国经济强健状况的乐观情绪。欧洲早盘，美元兑欧元突破1.3300和去年11月高点1.3295附近的阻力位。美元兑日圆也升至四个半月高点。

美元指数一度高见82.078，为9月以来最高水准。美元指数最新报82.040，日内上涨0.2%。

欧元跌至11个月低点1.3285美元，新西兰元跌破近0.8400美元的支撑位，触及逾五个月最低水准。

--欧元债市：德国两年期公债收益率下滑，静候50亿欧元的公债标售

德国两年期政府公债收益率(殖利率)在接近15个月低点附近徘徊，货币市场利率创纪录低点，以及对欧洲央行(ECB)进一步放宽政策的押注，均支撑需求，稍后将迎来最高50亿欧元的两年期公债标售。

德国直至四年期的公债收益率在零水准附近。两年期德债收益率为负0.006%。

--金属期市：伦铜上涨，得益于空头回补

伦敦期铜攀升，得益于空头回补以及有益的技术图形提振动能，主要消费国中国的部分买家似乎利用价格较低的优势补充库存。锌和镍亦存在买盘，两者均攀升约1%。

0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.4%至每吨6,893.75美元。上海期交所主力10月期铜削减早盘跌幅，升0.7%至每吨49,530元人民币(8,063美元)。

--国际油市：布兰特原油期货接近14个月低点，因供应充足

布兰特原油期货在101美元上方的14个月低点附近持稳，由于地缘政治紧张带来的忧虑缓解，石油供应充足令油价可能进一步下跌。

0841GMT时，布兰特10月原油期货涨0.42美元，报每桶101.98美元。美国9月原油期货升1.15美元，报95.63美元。

--全球金市：金价困守在1,300美元下方，因强劲美国数据扶助股市走高

金价困守在每盎司1,300美元下方，因美国强劲的经济数据提振股市，降低了黄金的避险魅力。金价此前连跌三天。

0843GMT，现货金报每盎司1,294.20美元，此前三个交易日累计跌1.3%。美国期金微跌至1,295美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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