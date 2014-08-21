《路透晚报》--8月21日

图为合肥一处建筑工地，一名工人在焊接钢筋网。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国8月制造业PMI初值降至50.3，创三个月新低--汇丰

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低，且不及路透预估的51.5。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为18个月高点的51.7。

--欧洲PMI集体出炉，德国数据预示第三季经济向好

德国民间部门活动连续第16个月呈现成长，意味着这欧洲最大经济体可能在第三季强劲扩张；德国第二季经济意外呈现萎缩。Markit的8月综合PMI初值降至54.9，7月时为55.7，不过8月数据仍远高于景气荣枯分水岭50。

8月欧元区民间企业活动成长步伐放缓程度大于预期，尽管企业普遍下调价格，同时制造业和服务业活动双双下滑。欧元区8月综合PMI初值为52.8，预估为53.4。欧元区8月制造业PMI初值为50.8，为2013年7月以来最低，预估为51.3。

--日本8月制造业PMI初值升至52.4，政府考虑提拨1万亿日圆刺激支出

随着出口和内需升温，日本8月制造业活动加快，点燃经济因4月上调消费税而下滑后目前正重返增长轨道的憧憬。Markit/JMMA经季节调整的日本8月制造业PMI初值升至52.4，7月终值为50.5。

路透短观调查显示，日本8月制造业信心略微好转，为4月来首次上升，不过非制造业信心连续第二个月下滑，反映出经济从4月消费税上调的影响中温和复苏。

此外，据日经新闻报导，日本政府考虑提拨1万亿(兆)日圆为下一财年刺激支出，以减轻定于明年10月实施的消费税上调举措所带来的经济痛楚。

--企业新闻：

日本汽车大厂丰田汽车旗下高端品牌雷克萨斯(Lexus)中国公司宣布，自9月1日起，下调雷萨克斯部分零部件价格，平均降幅达26%。

巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司同意支付89.6万美元罚金，以和解美国政府的指控。政府指控该公司未能申报增持建筑产品企业USG Corp股份一事，从而违反了反垄断法规。

消息人士透露，美国银行预计将支付逾165亿美元了结对美银及旗下部门在金融危机之前出售的抵押贷款支持证券的调查，可能最早在周四宣布。

美国在线零售商亚马逊周三表示，将在上海自贸区建立店铺，旨在利用贸易规则灵活的优势在中国出售更多种类的产品。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至三周高点，日圆走软扶助市场人气

日本股市周四升至三周高点，连续第九日上涨，日圆走贬带动出口股走高；此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布7月会议记录显示，提前升息的机率升高。日经指数收高0.9%至15,586.20点，为7月31日以来最高收位，而连九日上涨为12月以来最长连涨走势。

--中国股市：沪综指续收跌，PMI数据令经济复苏信心出现波折

中国股市沪综指继续小幅收跌。沪综指收报2,230.458点，跌9.753点或0.44%，昨日曾创下逾八个月来的盘中新高；上证A股今日成交1,406亿元人民币，上日为1,394亿元。

--香港股市：恒生指数收低0.7%创两周来最大单日跌幅，受中国数据拖累

香港股市指标恒生指数创两周来最大单日跌幅，此前数据显示汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，触发对近期涨势的获利了结操作。恒生指数收跌0.7%至24,994.10点，为8月7日以来最大单日跌幅。恒生国企指数收低1%至两周低点。

--汇市：德国PMI数据带动欧元，美元涨势暂歇

欧元兑美元自11个月低点反弹，受助于德国民间部门成长数据优于预期，不过考虑到市场预期将有进一步货币刺激政策，欧元涨势可能不会延续太久。美元因美国公债收益率上升和利差走阔而受到扶助，美元指数在11个月高点下方交投。

澳元延续跌势，最新报0.9260美元，盘中跌0.2%。此前汇丰公布中国制造业PMI 8月初值降至50.3，创三个月新低。

德国数据公布后，欧元兑美元上升0.1%至1.3278美元，此前在亚洲时段一度触及11个月低位1.3242。美元指数下滑至82.20，稍早一度触及9月来高位82.364。美元/日圆升至逾四个月高点103.965。

--金属期市：伦铜跌破7,000美元，受中国制造业数据不佳的拖累

伦敦期铜跌破每吨7,000美元水准，之前数据显示中国8月工厂活动的成长速度放缓，原本因美国经济前景好转而带动的投资人热情受到打击。

0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,980.50美元，上日大涨2.1%之后稍事休息。上海期交所主力10月期铜收高2%至每吨50,230元人民币(8,167美元)。

--国际油市：布兰特原油跌破102美元，受中国增长及供应过剩担忧打击

布兰特原油跌破每桶102美元，接近本周稍早所及的14个月低点，因对石油供应过剩而需求放缓的担忧打击价格。

0839GMT时，布兰特10月原油期货跌0.68美元，至每桶101.60美元。美国原油期货在1月以来最低位92.76美元附近交投，当日跌0.69美元，此前近月合约转为10月。

--全球金市：金价下跌逾1%至两个月低位，因美元上涨

金价连续第五个交易日下跌，下滑1%至两个月低位，因有迹象显示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能提早升息，提振美元上涨。

现货金一度下跌1.2%至每盎司1,276.90美元，为6月19日来最低，随后缩减跌幅，在0837 GMT时下跌约1%至1,281.50美元。美国黄金期货最低下滑1.6%至1,274.90美元，随后回升至1282美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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