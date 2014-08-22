《路透晚报》--8月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本前首相：若不按计划在明年10月上调消费税会引发很大风险

前日本首相野田佳彦周五表示，若在2015年10月不按计划上调消费税，则日本会发出关于财政改革承诺的错误信号。不过野田佳彦也表示，对于安倍的经济复苏计划是否可以带来经济持续复苏有深深的疑虑。

--印尼最高法院确认总统大选结果，股市与印尼卢比悉数上涨

印尼股市开盘接近纪录高位，印尼卢比走强，上日该国最高法院确认总统大选结果，为佐科出任印尼总统舖平道路。印尼最高法院一致确认了上个月的总统大选结果，并驳回在总统大选中败选的Prabowo Subianto提出的重新选举要求。

印尼股市一度上涨0.3%至5,223.975点，为去年5月29日以来最高水准。印尼卢比兑美元 IDR= 亦上涨至11,655。

--中石化计划明年上半年分拆油田服务分支，于香港进行IPO--消息

知情人士透露，中国石化计划2015年上半年分拆其油田服务分支，在香港进行首次公开发行(IPO)，筹资15亿美元。

该名人士指出，投资银行近期受邀争取承销这批IPO，预计数月内公布结果。由于IPO计划尚未正式宣布细节，消息人士拒绝具名。

--麦当劳在俄数十间餐厅遇卫生检查，西方企业担心遭报复

俄罗斯表示，正在调查俄罗斯数十间麦当劳餐厅。很多商人表示，这是俄罗斯针对西方制裁所进行的报复，并担心这种报复可能会波及其他代表西方资本主义的企业。

俄罗斯食品安全监管机构表示，他们正调查麦当劳是否存在违反卫生法规的行为，但很多商界人士表示，这是俄罗斯与西方因乌克兰问题关系恶化的反映。麦当劳俄罗斯发言人表示：“我们了解正在发生的事情。我们一向欢迎任何检查。”

--本田汽车在美国召回1.2万辆2015年款飞度汽车

本田汽车及美国高速公路安全保险协会(IIHS)表示，前12,000名购买2015年款本田飞度(Honda Fit)超小型汽车的美国车主，必须将汽车返回工厂加以改进，召回的目的是要让所有2015年款飞度汽车都与6月9日之后所产汽车一样，拥有同款更坚固的前保险杠。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数结束九日连涨，但美国强劲数据帮助限制跌幅

日本股市日经指数周五下跌，结束此前连续九个交易日上涨的走势，因投资者对近期涨势锁定获利，不过美国正面的经济数据帮助日股限制跌幅。日经指数逆转稍早升势，终场收低0.3%，报15,539.19点。日经指数本周上涨1.4%，为连续第二周录得周线涨幅。

--中国股市：沪综指因中小盘股强势接力收盘小涨，料反弹还可延续

中国股市沪综指收盘小涨，结束两连跌。沪综指收报2,240.812点，涨10.354点或0.46%，本周累计上涨0.63%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交1,401亿元人民币，上日为1,406亿元。

--香港股市：收高，受隔夜美国股市走势激励

香港股市上涨，追随美股涨势，此前正面的经济数据带动美国股市创下纪录收盘高位。恒生指数收扬0.5%，报25,112.23点。本周上涨0.6%。恒生国企指数上涨1.1%，但本周下滑0.4%。

--汇市：美元升势暂歇，市场聚焦美联储叶伦讲话

美元兑一篮子货币在略低于2014年高位的水准徘徊，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话前，投资者谨慎地削减多头仓位并锁定获利。

美元指数下滑至82.106。美元回落至103.70日圆，距离周四的四个半月高点103.97不远。欧元亦走强，在1.3280美元附近交投，远离周四触及的11个月低点1.3242。

--欧元债市：德债收益率守在1%下方，预期主要央行仍将维持现有政策

德国公债收益率持守在1%下方，投资者预期央行总裁们将在杰克森霍尔的年会上发出不急于收紧或放宽货币政策的讯号。

德国10年期公债收益率(殖利率)下跌0.7个基点，报0.986%。西班牙及意大利公债收益率分别持平于2.39%及2.58%。

--金属期市：伦铜触及两周高位，有望录得七周来最大单周涨幅

伦铜触及两周最高，而且有望录得7月初来最大单周涨幅，因美国经济前景提亮盖过了对中国房地产市场疲软的忧虑。

0835GMT，LME三个月期铜攀升0.6%，报每吨7,059美元，稍早一度触及8月5日迄今高位7,083美元。LME期铜本周有望收高2.8%，为7月初以来最高涨幅。上海期交所10月期铜上涨1.3%，至每吨50,760元人民币。

--布兰特原油处于每桶103美元下方，周线料连二跌

布兰特原油在每桶103美元下方交投，料连续第二周收跌，因地缘政治风险下滑，且全球原油供给增加，令油价承压。

0835GMT，10月布兰特原油期货下跌0.28美元，报每桶102.35美元。美国原油期货跌0.41美元，报每桶93.55美元，或录得连续第五周下挫。

--全球金市：微升但接近两个月低点，料创五周以来最大周线跌幅

金价在连跌五日后微升，但守在两个月低点附近，或将创五周以来最大周线跌幅。由于美国经济数据强劲，而且市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早升息，令金价受到打压。

0836GMT，现货金上涨0.2%，至每盎司1,280.30美元，离周四触及的两个月低位1,273.06美元不远。本周金价已下挫近2%，为7月18日止当周以来最大跌幅。美国期金升5.7美元至1281.1美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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