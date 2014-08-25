《路透晚报》--8月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月IFO企业景气判断指数低于市场预估，欧元跌至日低

德国经济智库Ifo周一公布，8月IFO企业景气判断指数降至106.3，低于路透调查预估的107.0。与此同时，8月IFO企业现况指数和预期指数也都低于预估。德国8月企业信心为连续第四个月下滑，暗示有关乌克兰危机及制裁俄罗斯措施的疑虑，正在影响德国企业信心。这是2012年夏季欧元区危机以来指数最长连跌纪录，欧元兑美元应声跌至日低。

IFO经济学家沃拉博称，预计第三季德国GDP增速接近零，IFO可能将2014年德国GDP成长率预估从2.0%下调至1.5%。但他认为德国距离衰退仍很遥远，国内消费仍稳健。

--中国央行将代理斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场

中国央行周一表示，将允许斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场。央行网站刊登的新闻稿称，中国央行行长周小川与斯里兰卡央行行长卡布拉尔在北京签署《中国人民银行代理斯里兰卡央行投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。中国央行表示，此协议的签署将有利于扩大两国金融合作。

--俄罗斯经济连续两个月萎缩，加剧全面衰退的担忧

俄罗斯经济部表示，俄罗斯经济同比已连续两个月出现萎缩，加剧对该国因遭西方国家制裁可能出现经济衰退的担忧。俄经济部在宏观经济监控周报中称，俄7月国内生产总值 (GDP)估计为较上年同期萎缩0.2%，6月为萎缩0.1%。

--印尼与美国矿业巨头自由港达成协议，为恢复出口奠定基础

在有关印尼矿业规定的争端愈演愈烈，且相关磋商濒临破裂之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司董事长Moffett飞往雅加达进行最后一搏的商谈。印尼经济统筹部长丹绒称，他觉得现在只有与Moffett直接对话，才有可能打破持续六个月的僵局。两人在不到两个小时内就达成一项协议，为恢复出口和政府亟需的收入铺就道路。

一位熟知情况的行业官员称，起初长达90页的谅解备忘录被删减至仅仅10页，留下双方可达成一致的基本条款。政府还同意了一项有效期至少六个月的框架，下届政府可以据此重新协商合同。剩下的最后一步就是等待内阁和总统苏希洛批准该谅解备忘录，但总统选举耽搁了批准，外界担心协议仍可能流产。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数量缩收涨至三周半高位，日圆走贬提振士气

日本股市周一反弹收涨至三周半高位，出口股领涨，因杰克森霍尔央行年会突显出美国与日本的利率走向背道而驰，刺激日圆兑美元跌至七个月低点。

日经指数上涨0.5%，报15,613.25点，为7月31日以来收盘高位。该指数上周五为收低0.3%，终止了连涨九天之势，这是自去年12月以来的最长连涨时间。东证股价指数上涨0.4%，报1,291.31点。JPX日经400指数亦上涨0.4%，报11,751.23点。

--中国股市：沪综指收跌，新股将密集发行加剧大盘调整压力

中国股市沪综指收跌，本周新股将密集发行加剧大盘调整压力。分析师并指出，沪综指2,250点一线为去年三季度以来的相对高点，且为前期密集成交区，技术面阻力较大，后市大盘料呈震荡走势。

沪综指收报2,229.274点，跌11.538点或0.51%；上证A股今日成交1,342亿元人民币，上日为1,401亿元。

--香港股市：恒指录得逾六年来最高收位，受金融与能源类股带动

香港指标股指扳回午盘跌势并收在逾六年新高，金融和能源类股上涨。

恒生指数微涨0.2%，报25,166.91点，为2008年5月21日以来最高收位。恒生国企指数涨0.5%。中国油企类股表现出众，受助于中石化第二季获利增长36%。中石化攀升4.3%。

--汇市：德拉吉言论打压欧元至近一年低点，德国IFO指数低于预期

欧元兑美元跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。0800GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数不及预期，欧元遭遇进一步卖压，兑美元触及日低1.3184。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，德拉吉讲话巩固QE预期

欧元区公债收益率大幅下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话，巩固了人们揣测，即欧央行最终将会加大印钞放宽政策。德拉吉上周五强调，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。这要比他过去使用的言辞更为强烈。

德国10年期公债收益率跌3个基点，至0.958%，接近纪录低位0.952%。德债期货上涨43个跳动点，至150.70。

--金属期市：沪铜触及7月初以来高点，受助于消费方补仓需求

上海期铜创约七周高点，受助于消费方稳定需求，伦敦期铜也在上周录得11个月最大周线升幅。铜价正从月中触及的近两个月低点缓慢回升，但是鉴于市场对今年供应的预期不一，分析师对价格未来走势也莫衷一是。投资者普遍预期矿山供应今年料将增长，但是随着矿商挖掘深度增加，供应问题也越来越多，而且时常逊于预期。

上海期交所10月期铜小涨0.2%，至每吨50,670元人民币。稍早曾升至7月9日以来的最高50,960元人民币。LME周一因银行假日休市。指标LME期铜上周五触及8月5日以来的最高，当周累计上涨3%，创下2013年9月20日以来的最大单周涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶102美元，供应充裕及美元走强构成压力

布兰特原油跌向每桶102美元，因石油供应充裕且美元走强持续给油市构成压力。乌克兰及利比亚地缘政治紧张为油价带来支撑，但没有供应中断的消息，难以推升油价。

0818GMT，布兰特原油下跌0.07美元至每桶102.22美元，延续过去两周的跌势。美国原油10月合约报每桶93.54美元，日内下跌0.11美元，此前因技术问题导致芝加哥商业交易所(CME)Globex交易推迟开始。

--全球金市：现货金接近两个月低点，受美元走坚和美联储升息前景压制

黄金小跌，徘徊在两个月低位附近，因美元走坚，并且市场预计美联储最终将采取的升息举动会损及黄金避险魅力。继上周下跌近2%后，现货金吸引到一些来自亚洲珠宝商的买需，但买盘有限，投资者依然观望。尽管金价近期走低，但年内迄今仍上涨逾6%。

0816GMT，现货金下滑约0.30%至每盎司1,276.80美元左右，距离上周触及的两个月低点1,273.06不远。(完)

(整理 高琦 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。