《路透晚报》--8月27日

8月26日，俄罗斯总统普京（左）与乌克兰总统波罗申科在明斯克握手。 REUTERS/Sergei Bondarenko/Kazakh Presidential Office

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国9月GFK消费者信心指数下滑至8.6，为逾一年半来首次下跌

德国9月GFK消费者信心指数首度在一年半多以来出现下滑，消费者日益担忧俄罗斯遭西方制裁以及其他国际冲突事件对德国经济的影响。市场研究机构GfK公布，德国9月GFK消费者信心指数下滑至8.6，8月下修为8.9。这也是三年多来最大跌幅，而且也低于路透调查30位分析师所平均预估的9.0。调查中最悲观的预估值为8.7。

--加沙停火协议生效，巴勒斯坦人涌上街头庆祝

以色列和巴勒斯坦停火协议周二生效，巴勒斯坦人涌上街头欢庆。这次停火是为了结束加沙地带持续七周的冲突。巴勒斯坦和埃及官员称，该协议要求无限期停战，立即开放加沙地带连接以色列和埃及的被封锁通道，并扩大该地区地中海沿岸的渔区。

--俄乌总统结束“艰难”会谈，波罗申科将寻求达成停火协议

在与俄罗斯总统普京深夜会晤后，乌克兰总统波罗申科承诺将做出平息乌东部冲突的紧急停火计划。这是6月以来俄乌总统的首次谈判。普京称会谈是积极的，但他表示俄罗斯不便参与乌克兰与东部两个反叛地区之间的详细停火计划。

--法国前银行家临危受命，在内阁改组中接任经济部长

法国总统奥朗德周二任命一位前罗斯柴尔德合伙人，接替与之意见不合的左翼经济部长，他希望在这次内阁变动后，能继续运用削减赤字的正统理念激活处于停滞的法国经济。

Emmanuel Macron接替了周一被开除经济部长一职的蒙特布尔(Arnaud Montebourg)。

前商业银行家Macron今年36岁，他在6月前一直担任奥朗德的首席经济顾问。他在法国商界以充当他们在奥朗德总统府的“耳目”闻名，总统府的其他人则多数是技术官僚。

--日本内阁府副大臣西村康稔：下次上调消费税需慎重

日本内阁府副大臣西村康稔表示，政府这次上调消费税时，需要比上次更加慎重，因为经济已经达到了“临界点”。他对路透表示，担心4月1日消费税上调对消费的拖累持续时间会很长，并称政府需要做好准备出台新的财政刺激措施以支撑经济。

--苏皇将受监管当局处罚，因涉抵押贷款顾问服务问题--消息

知情人士周二向路透表示，由于为客户提供的抵押贷款顾问服务存在问题，苏格兰皇家银行周三将受到英国金融监管部门的处罚。知情人士还称，英国金融市场行为监管局(FCA)料将在周三0900GMT公布更多细节，例如罚金规模。

一位熟悉此事的人士向路透称，苏皇可能面临大约1,500万英镑(2,482万美元)的罚款。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，跟随美股升势

日本日经指数周三收高，此前美国股市延续涨势，标准普尔500指数首次收在2,000点上方。日经指数收涨约0.1%，报15,534.82点，上日收低0.6%。

东证股价指数也上涨约0.1%，报1,285.92点，之前数次挑战1,290/1,300强大阻力区域遇阻。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，中小盘股抛压趋缓助大盘企稳

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，昨日受中小盘股带动大盘出现回调，不过随着中小盘股短线回吐压力被逐步消化，大盘亦难以继续深跌，股指今日在2,200点整数关口附近展开盘整，成交明显萎缩。

沪综指收报2,209.465点，涨2.359点或0.11%，昨日则收跌1%创下近三周最大单日跌幅；上证A股今日成交1,039亿元人民币，较上日1,339亿元缩减逾两成。

--香港股市：收低，受累于投资者了结获利

香港股市收低，投资者了结近期获利，以及抛售业绩欠佳的个股，导致大盘午后下挫。恒生指数收低0.6%，至近两周最低收位24,918.75点。恒生国企指数跌0.5%，中止三日连涨的势头。

--全球汇市：欧元弹离近一年低点，德财长淡化欧央行刺激预期

欧元略微弹离近一年低点，德国财长的表态淡化了欧洲央行未来几月会进一步放宽政策的预期。欧元/美元报1.3183，盘中上涨0.1%，亚洲时段曾最低跌至1.3151。德国财政部长朔伊布勒周三对一家报纸称，欧洲央行总裁德拉吉的言论被“过度解读了”。此前德拉吉表示，若通胀进一步走软，将动用“一切可用工具”。

--欧元债市：德债收益率再创纪录新低，欧洲央行宽松预期延烧

德国10年期公债收益率(殖利率)创纪录新低，因欧元区经济迟滞，令市场预期欧洲央行将推出更多刺激措施。10年期德债收益率下跌2.6个基点，至0.921%，跌破周一触及的旧纪录低位0.926%。

--金属期市：伦敦期铜下滑，但美国经济前景向好带来支撑

伦敦期铜从上日触及的三周高点下跌，受供应料会增加的前景打压，但市场对美国经济成长信心增强，为价格提供支持。

0819GMT，伦敦期铜报每吨7,037.50美元，下滑0.23%。该合约在周二触及每吨7,108.75美元，为8月5日以来高点，但终场小幅收低。

--国际油市：布兰特原油小幅升向每桶103美元，摆脱14个月低点

布兰特原油周三小步升向每桶103美元，从上周所及的14个月低点反弹，但全球供应充裕限制价格涨幅。

0821GMT，布兰特原油期货上涨0.39美元，至每桶102.90美元。美国原油期货涨0.28美元至94.14美元，周二结算价上涨0.51美元，受强劲美国耐久财订单与消费者信心数据提振。

--全球金市：金价小幅上升，美元走坚以及股市上涨限制涨幅

金价小幅上涨，为过去四天来第三天走高，但缺乏亚洲买盘支持、美元强势、以及欧洲央行或出台更多刺激政策的预期所带动的股市上涨，预计将限制金市出现较大升幅。

0822GMT，现货金报每盎司1,285.20美元，周二时曾在技术买盘推动下一度上扬约1%，随后缩减涨幅。金价在8月21日触及两个月低点1,273.06美元，不过今年迄今仍上涨逾6。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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