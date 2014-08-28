《路透晚报》--8月28日

图为置于欧元现钞上的一个计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亲俄叛军占领乌克兰东部战略高点--消息人士

一名乌克兰军方消息人士周四表示，亲俄叛军已经占领乌克兰东部Savur-Mohyla的战略制高点。在被路透问及叛军是否已经占领顿涅茨克(Donetsk)以东的Savur-Mohyla时，该消息人士回答：“是的。我们已经掌握此一讯息。”

--英国商会：今年经济增速或创2007年以来最快

英国商会周三称，英国经济今年料创2007年以来最快增速，不过维持高速增长的可能性不大。此前英国商会小幅上调对今明两年的经济增长预测。英国商会称，预计英国经济今明两年分别增长3.2%和2.8%，高于三个月前预测的3.1%和2.7%，略高于路透调查分析师的平均预估。

--TELEFONICA收购GVT报价提高至98.4亿美元，与Telecom Italia间竞购战加剧

西班牙电信集团Telefonica表示，已经对法国维旺迪(威望迪/Vivendi)旗下巴西部门GVT发起新的收购，报价74.5亿欧元(98.4亿美元)，支付方式为现金加股票。该报价高于Telefonica最初67亿欧元的报价，也比Telecom Italia的竞价70亿欧元高。

--德国8月经季节调整的失业人数增1千人，失业率持平于6.7%

德国联邦劳工局公布8月经季节调整的失业人口增加0.1万人，路透调查预估为减少0.5万，经季节调整的总失业人口290.1万人，经季节调整的失业率持平于6.7%。

德国联邦统计局则表示，7月按ILO标准经季节调整的就业人数增加4.6万人，6月为增加2.3万人。

--三星电子推出可以通话的智能手表，运行TIZEN作业系统

三星电子发表一款智能手表，无须智能手机随伺在侧就能接打电话，该公司自称这是有史以来首见。新款手表名为Gear S，搭载2英寸(5公分)曲面显示屏幕，同时还可以利用WiFi无线上网、步行导航、并内建全球卫星定位系统(GPS)。这款设备将运行三星电子最新的Tizen作业系统。

LG电子则是在同日发表G Watch R智能手表，搭载塑胶材料制成的有机电激发光显示器(OLED)圆形表面、不锈钢外壳及皮制表带。

--阿根廷希望与所有钉子户债权人达成统一的协议

阿根廷政府周三排除与少数几家美国对冲基金逐一谈判的可能，称需要与所有过去拒绝重组协议的债权人达成一项统一的协议。上个月，由于未能与NML Capital和Aurelius Capital Management为首的钉子户债权人团体达成协议，阿根廷再度陷入债务违约。这些债权人起诉要求获得全额偿付。

其它在阿根廷2002年违约后拒绝债务互换的基金一直在观望，可能也会提起类似诉讼。外界目前预计，协议不太可能在明年10月举行总统大选前达成。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，投资者担忧日本经济复苏并等待更多数据提供指引

日本股市周四下跌，因对于日本经济复苏的忧虑推动投资者暂且观望，等待周五出炉的多项重要数据提供更多线索。日经指数收低0.5%，报15,459.86点。

东证股价指数下滑0.4%，报1,280.74点。JPX-日经400指数下跌0.5%，报11,630.32点。

--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘

中国股市沪综指收跌至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。

沪综指收报2,195.818点，跌13.647点或0.62%，此前收盘低点为8月8日2,194.43点；上证A股今日成交1,091亿元人民币，上日为1,039亿元。

--香港股市：收在两周低点，内地股市与企业获利低迷带来双重压力

香港指标股指收在两周低位，交投震荡，因受中国内地股市持续疲弱和企业获利不佳拖累。

恒生指数收跌0.7%，报24,741.00点。恒指早先开高0.6%，因美国股市上涨起到带动作用，但盘中一度大跌1%。分析师表示，大幅波动与股指期货当日结算有关。

恒生国企指数下挫1.3%，创四周以来单日最大跌幅。

--全球汇市：欧元/美元进一步脱离一年低点，因对欧央行QE的揣测降温

欧元兑美元上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。

0854GMT，欧元兑美元上涨0.1%至1.3208，美元兑日圆小跌近0.1%至103.77。

--欧元债市：公债收益率持于纪录低位，西班牙通胀率下滑

欧元区公债收益率持于纪录低位，8月西班牙通胀率下滑施压欧洲央行再度放宽货币政策。德国10年期公债收益率盘中微跌，最新报0.907%，略高于周三创下的纪录低点0.896%。

大多其他欧元区公债收益率也接近其纪录低位。西班牙和意大利10年期公债收益率分别为2.14%和2.38%。

--金属期市：伦敦期铜持稳成交低迷，市场关注ECB是否采取新行动

伦敦金属交易所期铜持稳，成交低迷，市场等待欧洲央行是否进一步采取提振经济行动的新的讯号。欧洲央行若放宽货币政策，将向行业和金属投资释放出资金，从而提振金属价格。

0857GMT，伦敦期铜报每吨7,027.00美元，下滑0.04%。

--国际油市：布兰特原油徘徊在103美元下方，受供应充足所累

布兰特原油期货下跌，不过仍守在每桶102-103美元之间，石油供应充足，且美国炼厂火灾可能降低对原油的需求，故而打压油价。

0858GMT，布兰特原油期货跌0.18美元，至每桶102.54美元。美国原油期货跌0.32美元至93.56美元。

--全球金市：现货金连涨第三日，但美国升息前景带来压力

现货金连续第三日上涨，因美元走弱和俄乌紧张局势加剧，不过股市上涨和美国升息的前景令金价承压。0900GMT，现货金报每盎司1,288.94美元。。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

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