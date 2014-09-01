《路透晚报》--9月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区8月制造业增速放缓，俄乌危机冲击企业活动

周一发布的调查显示，欧元区制造业增速在8月放缓，略微低于初值，因新订单走弱，并且乌克兰紧张局势令企业活动受到冲击。Markit报告称，欧元区8月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至逾一年低位50.7，低于7月的51.8和8月初值50.8。

德国8月制造业PMI终值跌至51.4，创11个月低点，制造业8月扩张速度为11个月来最低，新订单及产出增速减弱，进一步显示德国经济正在放缓

法国8月制造业PMI终值触及15个月低点46.9，因新订单、聘雇和采购存货的水准全线加速下滑。

英国8月制造业PMI跌至52.5，为去年6月以来最低，且低于路透调查分析师的所有预估，因新订单增长放缓。

意大利制造业PMI连续第四个月下滑，从7月的51.9降至49.8，为2013年6月以来首次跌破荣枯分界线50，这进一步反映出意大利经济陷入停滞。

--日本资本支出数据暗示，第二季GDP修正值或持平初值

日本企业4-6月当季资本支出按年为连续第四季增加，但按季则下滑，暗示国内生产总值(GDP)修正值数据可能将确认，经济创下2011年3月地震以来最大降幅。日本财务省的数据显示，第二季资本支出较上年同期增长3.0%，第一季为劲增7.4%。第二季经季节性因素调整、不包括软件在内的企业资本支出较上季下降1.8%。

--中国基金经理对未来三个月的股票持仓建议配比大幅回落

路透最新月度调查显示，美国基金经理8月建议持有的美国和加拿大股票规模达到至少三年最高，但他们建议的总体股票配比与7月持平；中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的半年新高大幅回落，债券持仓建议配比则回升。因中国经济复苏预期出现反复，基金经理对A股市场未来走势趋谨慎。

--澳洲第二季企业库存增幅创逾一年来最高，料提振经济成长

澳洲统计局公布的数据显示，澳洲企业第二季库存创逾一年来最高增幅，成为经济成长迫切需要的刺激因素。企业库存将为第二季国内生产总值(GDP)成长率贡献约一个百分点，这令人鼓舞，因这令经济萎缩的风险大幅降低。澳洲第二季GDP数据将于周三出炉，增速料低于第一季的1.1%。

--中国国家工商总局对微软高管进行调查询问，要求做书面说明

中国国家工商总局表示，其专案组当日对微软公司副总裁陈实先生一行，进行反垄断调查询问，并要求在20日内做出书面说明。国家工商总局网站新闻稿称，专案组要求微软公司就其综合情况以及企业反映的微软公司Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开造成的兼容性问题等相关问题，在20日内做出书面说明。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收涨，涨势受限于经济复苏疑虑

日本股市周一小幅收高，交投清淡，此前投资者买入部分中小盘股，日本经济在上调消费税后复苏或较预期疲弱的预期限制市场涨势。日经指数收高0.3%至15,476.60点。东证股价指数升0.4%至1,283.06点。JPX-日经400指数上扬0.4%至11,635.03点。

--中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前

中国股市沪综指连续第二个交易日反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前。分析师指出，目前上市公司半年报业绩已明朗，短期新股申购空窗期使资金面压力明显缓解，市场情绪有所改善。但经济数据对市场制约作用依然明显，大盘料将维持震荡格局。

沪综指收报2,235.511点，涨18.312点或0.83%，上证A股今日成交1,170亿元人民币，上日为928亿元。沪深300指数收报2,355.317点，涨0.73%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,353.6点，涨0.26%，成交528,055手。

--香港股市：恒指与恒生国企指数均收平，受博彩类股拖累

香港股市未能守住午间涨幅，因数据显示澳门8月博彩收入连续第三个月同比下降，博彩类股表现疲弱。恒生指数几近收平，报24,752.09点。恒生国企指数亦收平。

--全球汇市：欧元在近期低位附近走势维艰，受累于乌克兰动荡局势

欧元兑美元触及一年低点，投资者在本周政策会议前增持欧元空仓，且有关乌克兰危机的忧虑令欧元区经济复苏持续面临风险。欧元兑美元在亚洲时段一度低见1.3119美元，触及2013年9月初以来最低。欧元最新报1.3128美元，日内持平。欧元兑英镑触及五周低点0.7896英镑，日内下滑0.2%，欧元兑日圆距离近期所及的三周低点不远。

--欧元债市：二线国家公债收益率下滑，预期欧洲央行加码刺激举措

评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)下滑，投资者预期欧洲央行(ECB)周四将再次加强对低迷经济的支持，而乌克兰紧张局势进一步恶化。周一西班牙与意大利10年期公债分别下跌4与6个基点，至2.20%与2.39%，希腊与葡萄牙的10年期公债收益率各自下跌6与3个基点，至5.80%与3.20%。

--金属期市：LME期铜下滑，中国官方PMI指数显示成长放缓

伦敦期铜小幅下跌，8月曾创下3月以来最高单月跌幅，因中国疲弱数据引发市场担心该国经济成长遇阻。0833GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.56%，报每吨6,943美元，8月收低1.9%，为四个月来首次按月下跌。上海期货交易所主力10月期铜合约下跌0.1%，至每吨49,690 元人民币(8,094美元)。

--国际油市：布兰特原油期货跌破103美元，受中国数据打压

布兰特原油期货跌破每桶103美元，因最近的反弹之势受到中国疲弱的制造业采购经理指数(PMI)的抑制。0836GMT，10月布兰特原油期货下滑0.2美元，至每桶102.99美元，该合约上周五上涨0.73美元。美国原油期货下跌0.38美元，至每桶95.58美元，上日收盘上涨1.41美元。

--全球金市：现货钯金升至13年半高位，市场担忧俄罗斯供应受限

现货钯金连续第四日上涨，升至13年半高位，因市场担忧俄罗斯的供应可能受到乌克兰危机的影响。同时美元小涨，金价几无变动。0837GMT，现货钯金攀高至每盎司906.25美元，此前触及13年半高位907.50美元。现货金略升至每盎司1,289.60美元，上日小涨。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张明钧)

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