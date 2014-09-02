《路透晚报》--9月2日

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲第二季经常帐赤字扩大料拖累GDP，央行维持指标利率不变

澳洲截至6月当季经常帐赤字大幅扩大，因出口增长停滞且进口反弹，这料对第二季经济增长构成最大拖累。澳洲统计局周二公布的数据亦显示，第二季政府支出迟滞，预示整体经济表现水平将偏低。

澳洲央行连续第12次在政策会议上决定维持利率在纪录低点不变，正当国内经济面临矿业荣景消退的不利局面之际，央行似乎愿意再观望一段时期。

--中资银行失之存贷利差收之债市，交易性收入成新摇钱树

中资上市银行上半年业绩尘埃落定，金融脱媒所带来负债成本压力，令传统存贷款业务利差缩窄，而来自固定收益投资的交易性收入推动多家银行净息差不降反升，也令交易性收入成为银行新盈利增长点的趋势开始显山露水。

--独家：韩国、墨西哥与欧盟施压美国，要求解除原油出口禁令

韩国和墨西哥加入欧盟对美国施压的行列，要求美国放宽长期以来的原油出口禁令。美国议员们称，韩国总统朴槿惠8月11日对到访的美国众议院能源委员会议员说，美国应优先开放德州和北达科他州的轻质低硫原油。三位韩国消息人士告诉路透，韩国一家主要炼厂已经与政府讨论，如何鼓励美国打开闸门。

--日本7月固定工资与加班工资增加，为首相安倍减压

日本政府公布数据显示，7月夏季奖金上升，固定工资亦连续第二个月增长，暗示一些企业在逐步加薪。7月实质薪资连续第13个月下滑，不过下降速度较前月放慢。这次的薪资报告可能缓解首相安倍晋三政府的一些压力，因最近疲弱的经济数据暗示，出口疲弱及4月消费税上调对经济的拖累可能长于预期。

厚生劳动省数据显示，受薪者7月特别加给较上年同期增加7.1%，6月修正后为增长2.0%。特别加给主要是夏季奖金。7月固定工资较上年同期增长0.7%，6月修正后增长0.2%，这是27个月来首次增长，暗示固定工资可能已经触底。

--韩国8月通胀率降至五个月低点，给予央行空间再次降息

韩国统计局数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4%，这是自3月CPI按年增幅触及1.3%以来的最低水平。分析师称，温和的通胀支持了他们的预期，即如果经济在两年低迷表现之后还不能获得动能，韩国央行可能再次降息。

韩国央行会议记录显示，一位委员在8月14日会议上投票反对降息，赞成维持利率不变，称经济稳步复苏。

--英国8月建筑业PMI升至64.0，创七个月最高

8月Markit/CIPS英国建筑业采购经理人指数(PMI)从7月的62.4升至64.0，超过路透调查分析师给出的所有预估，建筑业产出增速为七个月最高，推助就业创造，但也给供应商带来压力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在七个月高点，得益于日圆疲弱和GPIF改革希望

日本股市日经指数周二收在七个月高位，盘中交投活跃。日圆兑美元跌至七个月低点，推高出口股，因投资人冀望此类股票获利获得提振。日经指数上扬1.2%，收于15,668.60点，为1月中旬迄今最高。东证股价指数涨1.1%，收报1,297.00。JPX-日经400指数亦上涨1.1%，报11,763.89。

--中国股市：沪综指收升1.4%至15个月新高，新股申购资金解冻驰援大盘

中国股市沪综指收升1.4%至15个月新高，港口、军工板块涨幅居前。分析师指出，随着上周四6只新股冻结的逾6,000亿元资金今日解冻，部分可能流入A股，大盘在经过前期短暂调整后重拾升势，股指出现三连涨，成交量明显放大，量价配合较为理想。

沪综指收报2,266.046点，涨30.535点或1.37%，此前收盘高点为2013年6月5日2,270.93点；上证A股今日成交1,707亿元人民币，上日为1,170亿元，较前一日增逾四成。沪深300指数收报2,386.460点，涨1.32%。

--香港股市：收平盘，受内地市场提振

香港股市连续第三天收平盘，但脱离盘内低点，此前中国内地市场主要指数触及今年新高。恒生指数收盘几无变动，报24,749.02点，盘中一度跌至三周低点。恒生国企指数上涨0.1%，稍早一度下跌1.4%。

--全球汇市：美元兑日圆测试2014年高点，欧元继续承压

美元趁市场交投清淡的机会攻克一项期权障碍，兑日圆升至1月以来高点，欧元兑美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。欧元兑美元小跌至1.3123，稍早低见1.3115。美元兑日圆跳涨0.5%至104.83，此前在104.50期权障碍位上方触发停止单，最高升至104.87。

--欧元债市：欧元区公债收益率小升，关注美国数据和欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)小升，因市场大涨后投资者暂歇，本周欧洲央行召开会议之前，市场走势料受限。欧洲央行可能进一步放松货币政策。意大利、西班牙与葡萄牙10年期公债收益率分别上涨2个基点，各报2.45 %、2.28%以及3.22%，德国10年期公债收益率同样上涨2个基点，报0.90%。

--金属期市：伦敦期铝上涨逼近18个月高位，供应紧俏激励基金买盘

伦敦期铝走扬逼近18个月高位，带动中国沪铝劲升逾2%，交易员及分析师表示，这波涨势似乎是由追涨动能推升，已经超出基本面范围。伦敦期铝直逼上周触及的2013年2月以来高位，基金买进期铝，因预期铝金属需求回升，将超过受限的供应。

上海期交所主力11月期铝收高2.13%至每吨14,890元人民币，盘中一度升至14,940元人民币，创2013年6月以来最高。

上海期交所主力11月期铜下跌0.2%至每吨49,860元人民币(8,114美元)。LME期锌升至近一个月高点每吨2,384美元，因现货供应出现短缺，0831GMT时报2,378美元左右。

--国际油市：布兰特原油期货跌向102美元，因需求忧虑抵消利比亚情势影响

布兰特原油期货跌向每桶102美元，因中国和欧洲经济复苏疲弱引发需求增长放缓担忧，不过利比亚出现新动荡，令油价跌势受限。0836GMT，布兰特原油期货下跌0.37美元，至每桶102.42美元。美国原油期货较上周五收盘下跌0.43美元，报每桶95.53美元。美国市场周一因劳动节假期休市。

--全球金市：金价触近一周低点，美元上涨令贵金属交易商担忧

黄金跌至近一周最低水平，因美元上涨的影响，盖过了股市下跌及乌克兰紧张局势升温带来的避险需求。钯金持于13年半高位附近，因担忧西方可能进一步制裁俄罗斯将伤及供应。0838GMT，现货金下跌至每盎司1,276美元。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张明钧)

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