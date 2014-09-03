《路透晚报》--9月3日

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区8月企业活动扩张速度降至年内低点

数据显示，欧元区8月企业活动扩张速度创今年以来最低，因俄罗斯/乌克兰紧张情势升级，压抑支出及投资。欧元区8月Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至八个月低点52.5，远低于7月的53.8。

德国8月民间部门扩张速度降至10个月以来最慢，Markit公布德国8月综合PMI终值降至53.7。

法国8月企业活动连续四个月下滑，因服务业难以获得前进动力，服务业PMI降至50.3，低于51.1的初值。

英国8月综合PMI升至九个月高位59.8，服务业PMI从前月的59.1升至60.5，比路透调查预估中的最高值还要高。

意大利8月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的52.8降至49.8，为五个月以来首次跌破荣枯分界线50。路透访问的10位分析师的预估中值为52.0。

--中国8月官方非制造业PMI小幅回升，但房地产业活动弱势不改

生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。但房地产业活动继续走低，且此弱势格局短期恐难以改变。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，8月官方非制造业商务活动指数略升至54.4，上月为54.2。

--欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%，符合预估

欧盟统计局公布欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%，与路透调查预估相符，较上年同期增长0.8%，略低于路透调查预估的成长0.9%；6月零售销售修正为较前月增长0.3%(前值为增长0.4%),较上年同期增长1.9%(前值为增长2.4%)。

--乌克兰称顿俄乌就顿巴斯地区“永久停火”达成共识，然俄予以否认

乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。声明稿称，波罗申科与普京进行电话会谈后，“有关促成和平的措施，双方已达成共识。”

声明发布后，欧元兑美元升至日高1.3150，俄罗斯股市上涨4%，卢布兑美元上升1.3%，现货金触及两个半月低点，泛欧绩优股FTSEUROFIRST 300指数涨幅扩大，MSCI明晟新兴市场股指上涨1%至三年高位。

不过俄罗斯新闻社之后报导指出，俄罗斯总统普京的发言人称普京与乌克兰总统波罗申科未就停火达成一致，因俄罗斯并非乌克兰冲突参与方。

--日本安倍内阁重组保留核心成员，女性占提名三分之一

日本首相安倍晋三宣布了内阁重组提名，这次安倍引入一名党内竞争对手，提名近三分之一的职务由女性担任，但保留了核心的内阁大臣。这次重组旨在团结党派并改善形象。核心内阁大臣，包括65岁的内阁官房长官菅义伟、73岁的日本财务大臣麻生太郎、65岁的经济财政大臣甘利明和57岁的外务大臣岸田文雄，仍继续留任，这暗示了政策的连续性。

--澳洲央行总裁称继续降息可能进一步推高房价，非明智之举

澳洲央行总裁史蒂文斯暗示不太可能进一步降息，因为此举可能进一步推高本就昂贵的房价，因而是“不明智的”。史蒂文斯表示，央行并不希望鼓励金融业过度冒险，从而令人们承担过多债务。

史蒂文斯说，他没有立即改变利率稳定承诺的打算，但到某个时点承诺的措辞需要有所调整。澳洲央行目前采用的措辞为，“在一段时间内维持利率稳定不变可能是审慎的做法”。

--澳洲第二季GDP增长放缓，但仍略高于预期

澳洲统计局的数据显示，第二季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，因谨慎的消费者抑制支出，而且该国进口增加。不过该数据好于许多人担心的结果。澳洲第二季经季节调整实质GDP较上年同期成长3.1%，逊于第一季的意外增长3.5%，不过仍远高于多数发达国家。

[市场摘要]

--日本股市：跳涨至七个月高位，市场冀望安倍新内阁将加速改革

日本股市周三触及七个月高位，金融类股引领涨势，因冀望首相安倍晋三重组内阁，将会给政府促增长政策带来新的推动力。日经指数收高0.4%报15,728.35点，为连续第三日上涨，目前大盘点数已经来到1月底以来高位。东证股价指数涨0.4%；JPX-日经400指数亦上涨同样幅度。

--中国股市：沪综指放量收升1%续创15个月新高，后市涨势可能趋缓

中国股市沪综指放量收升1%续创15个月新高，A股成交额为近一年最大。分析师指出，短期市场走势强劲，大盘有望冲击2,300点一线，但本轮中级反弹累积已有15%的涨幅，料后市涨势可能趋缓，有效突破2,300点关口仍需政策支持。

沪综指收报2,288.627点，涨22.581点或1%，此前收盘高点为2013年6月3日2,299.25点；上证A股今日成交1,873亿元人民币，上日为1,707亿元。沪深300指数收报2,408.838点，涨0.94%。

--香港股市：收于2008年5月来最高，内地服务业调查利好

香港股市创下九个半月来最大单日涨幅，收于2008年5月来最高。因数据显示中国8月服务业活动反弹后，内地股市上涨。恒生指数攀升2.3%，收报25,317.95点。恒生国企指数涨3.2%，创12月10日来最高收位。两项指数周三都创去年11月18日以来最佳表现，成交量也为4月10日以来最大。

--全球汇市：欧元全面反弹，因乌克兰与俄罗斯达成停火协议

欧元兑主要货币几乎全数攀升，之前乌克兰表示与俄罗斯达成停火协议，给因双方冲突而遭受打击的欧元区经济带来一些安慰。乌克兰总统波罗申科的媒体办公室发表声明称，波罗申科已与俄罗斯总统普京达成乌克兰东部顿巴斯(Donbass)地区“永久停火”的协议。之后欧元兑美元升至日内高点1.31565美元。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率微升，15年期债券发售考验市场

葡萄牙公债收益率(殖利率)上扬，该国在被迫救援圣灵银行(BES)后首次发售债券，考验着投资者对长期债券的需求。葡萄牙10年期公债收益率上涨2个基点，至3.27%，周二受计划发债消息影响，曾上涨多达8个基点。德债期货削减跌幅，此前普京发言人称俄罗斯并未与乌克兰达成停火协议。

--金属期市：伦敦期镍走坚，菲律宾参议员提议实施出口禁令

伦敦期镍走坚，在平淡的金属市场中逆势而行，因此前一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口。该议案类似于印尼的出口禁令。印尼禁令自1月起已经导致镍价大涨，也减少了其他矿石的出口。受禁令影响，中国和日本的不锈钢生产商寻求从菲律宾进口更多矿石。

LME期镍上涨0.7%，报每吨18,670美元。镍价自年初迄今已经上涨了三分之一，5月以来大部分时间在18,400-20,000美元的区间内交投。

LME期铜在淡静交投中下滑。0911GMT，LME期铜下跌0.37%，报每吨6,942.00美元，因有关新供应的预期令价格承压，且打击投资者人气。

--国际油市：布兰特原油涨向101美元，脱离16个月低点

布兰特原油期货涨向101美元，脱离前一交易日触及的16个月低点，受美国令人鼓舞的制造业数据支撑。0904GMT，布兰特原油10月合约涨1.16美元报每桶101.50美元，进一步弹离16个月低位。美国原油上涨0.97美元至每桶93.85美元。

--全球金市：金价接近两个半月低位，因美元走强而承压

金价交投于两个半月低位附近，很难收复隔夜失地，因美元上涨和乐观美国经济数据削弱了黄金的避险魅力。0857GMT，现货金报每盎司1,266美元，接近上日所及6月中旬以来低位1,262.42美元。金价周二下跌1.7%，创7月14日以来最大单日跌幅。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张明钧)

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