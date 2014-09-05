《路透晚报》--9月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储将加快寻找LIBOR的替代指标

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔称，美联储将加快寻找伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的替代指标，以防目前系统崩溃且没有备用系统而导致的“可怕混乱”。鲍威尔称，LIBOR以银行间拆借市场为基础，这个市场没有担保，而且已经处在长期下降的周期，使银行难以得出可靠的指标拆借利率。

--德国7月工业生产录得2012年3月以来最大按月增幅

德国经济部周五发布数据显示，该国7月工业生产较前月增长1.9%，远优于预期，录得2012年3月以来最大按月增长，因工厂加紧资本财的生产。该数据优于路透调查预估的成长0.3%，甚至超过最乐观的预估增幅1.5%。经济部声明称，“制造业在第三季初的开局令人鼓舞。这样的结果明显是受到今年夏季假期较晚的有利影响。

--欧元区第二季GDP确认为较上季持平，较上年同期增长0.7%

欧盟统计局公布，欧元区4-6月当季区内生产总值(GDP)确认为较上季持平，较上年同期增长0.7%，一方面受投资及存货下滑拖累，另一方面家庭消费及国际贸易则是带来正面贡献。

--调查：美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个

美国8月就业增长或有所加快，失业率可能降至6.1%，为美国经济动能持续提供新的佐证。路透调查显示，美国8月非农就业岗位预计增加22.5万个。这将是非农就业岗位连续第七个月增长超过20万个，为1997年以来的首次。

--日本推进稀土供应保障计划，降低对中国稀土的依赖

日本正在推进一项稀土供应保障计划，希望在四年之内使国内至少60%的稀土需求依靠中国以外地区的供应。稀土是生产智能手机、电脑和汽车的重要原料，日本希望降低对稀土最大出产国中国的供应依赖。日本希望最早本月签订协议，从印度采购四种轻稀土；还为一个澳洲稀土矿和澳洲Lynas在马来西亚建立的加工厂提供了融资。

--独家：伊莱克斯接近达成以逾25亿美元收购GE家电业务--消息

据知情消息人士称，瑞典伊莱克斯(Electrolux)接近达成以逾25亿美元收购通用电气(奇异,GE)家电业务的交易，这将明显扩大其在北美的业务触角。消息人士周四称，两家公司正在协商交易的最后条款，最快将在下周宣布协议。该消息人士要求匿名，因相关事宜没有公开。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小跌，日圆疲弱令跌幅受限

日本股市日经指数周五震荡小幅收低，但跌势有限，在欧洲央行(ECB)宣布货币宽松政策后，美元兑日圆升至六年高位，使日股市场人气获得支撑。日经指数跌0.1%至15,668.68点，接近周三触及的七个月高位15,829.38。日经指数本周上涨1.6%。东证股价指数下跌0.3%至1,293.21点，JPX-日经400指数小跌0.3%，报11,732.03。

--中国股市：沪综指收创17个半月新高，赚钱效应吸引增量资金涌入

中国股市沪综指连续第六日收升，并创下17个半月收盘新高。分析师指出，尽管之前的连续上涨，令大盘回调压力越积越重，但近期的赚钱效应使得大量场外资金持续涌入，大盘走势相当坚挺，本周亦录得19个月来最佳单周表现。

沪综指收报2,326.432点，涨19.570点或0.85%，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。本周累计上涨4.93%，此前最大单周涨幅为2013年2月1日当周的5.57%。上证A股今日成交1,856亿元人民币，上日为1,792亿元。沪深300指数收报2,449.259点，涨0.95%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,469.2点，涨1.33%，成交827,062手。

--香港股市：小幅收跌，国企指数创六周以来最佳周度表现

香港股市小幅收跌，在新的一波中国经济数据出炉和下周初市场休市前夕，投资者锁定获利。恒生指数收低0.2%至25,240.15点。恒生国企指数也下跌0.2%。恒指周线上扬2.0%，而国企指数也走高3.7%，创六周以来最佳周度表现。因逢中秋节，中国大陆市场将于周一休市，而香港将于周二休市。

--全球汇市：欧洲央行降息行动打压欧元，美元兑日圆升至六年高点

欧元走势挣扎，难以站稳脚跟。在欧洲央行意外降息后，欧元创下近三年来最高单日跌幅。德国周五公布强劲数据，但未能提振欧元，欧元/美元日内下跌0.1%，报1.2936。数据显示，德国7月工业生产增幅创近两年半来最大。欧洲央行管委诺沃特尼周四接受奥地利电视台专访时称，央行降息一部分是为了协助压低欧元。

--欧元债市：二线国家公债收益率下降，欧洲央行新举措推升风险资产

欧元区较低评级国家公债收益率下跌，因欧洲央行降息以及对大规模公债购买计划持开放态度，带动投资者追求高风险资产以实现回报率的最大化。乌克兰政府军以及亲俄分裂派份子预计将停止交战，抑制了德国公债收益率的大幅下滑。西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率均下跌4个基点，分别报2.13%和2.33%，逼近各自纪录低点，且较德国公债利差仅为稍大于1个百分点。

--金属期市：伦铜攀升，欧洲央行降息举措支撑市场

伦敦期铜攀升，得力于欧洲央行的降息决策，降息使得资金被释放出来。但伦铜本周料仍将小幅收低，因新铜供应涌入市场。0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，至每吨6,956.50美元。伦敦期铜本周料下跌0.5%，六周之内有五周录得跌势。上海期货交易所11月主力期铜合约上涨0.7%，至每吨49,830元人民币(8,118美元)。

--国际油市：布兰特原油持稳102美元附近，受美元走强打压周线料下跌

布兰特原油持稳在每桶102美元附近，仅收复隔夜市场一小部分的跌幅，料连续第三周下跌，因受美元走强打压。不过数据显示，美国原油库存下滑，给予油价支撑。0857GMT，布兰特原油期货上涨0.32美元至每桶102.15美元，此前结算价跌0.94美元。美国原油期货上涨0.38美元至每桶94.83美元，周四收低1.09美元。两大原油指标价格本周跌幅可能超过1%。

--全球金市：金价因美元强势跌至近三个月低点，市场等待非农就业数据

黄金价格跌至近三个月最低水准，之后温和反弹，本周料录得四周来第三周下跌，因美元强劲以及市场对美国经济的乐观看法带动黄金卖盘。现货金稍早下跌至每盎司1,256.90美元，为6月10日以来低位，0835GMT时，上涨至1,264.50美元。金价本周下跌料将近2。(完)

(整理 艾茂林; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。