《路透晚报》--9月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--民调结果显示，苏格兰独立的支持和反对阵营势均力敌

周二公布的TNS民调结果显示，距离苏格兰独立公投还有九天之际，支持和反对阵营势均力敌，而支持苏格兰脱离英国独立的比例大幅上升。受访者中反对苏格兰独立的比例从一个月之前的45%下降至39%；赞成独立的比例虽是略低的38%，但较一个月之前的32%已有大幅上升。

--日本决策官员回应日圆下滑，警告称不乐见汇价快速波动

日本决策官员周二警告称，日圆剧烈波动对经济层面而言是不受欢迎的。经济财政大臣甘利明说，虽然是市场而非决策官员在决定日圆汇价的合适水平，但汇率稳定在反映经济基本面的水平才是适宜的。而对汇率政策有裁量权的财务大臣麻生太郎，呼吁谨慎应对日圆近来的快速下滑。

--欧洲央行执委科尔：欧元强势给予进一步放宽货币政策理由

欧洲央行执委科尔在接受智库Robert Schuman Foundation采访时称，欧元强势是再度放宽货币政策的理由。科尔称，尽管欧元区没有陷入通缩，但是通胀率水平当前“在低位，太低”，这是近期提振欧元强势的因素之一。

--英国7月工业生产按月增幅创六个月来最大

英国7月工业生产较前月增长0.5%，按月增幅创2月来最大，亦高于市场预估，主要由电气产出强劲推升，但近期趋势仍然疲软。此外，英国7月全球商品贸易逆差扩大至101.86亿英镑，高于市场预估的91亿英镑，并创2012年4月以来最大逆差。

--菲律宾议员认为禁止原矿出口的禁令要有五年宽限期

支持禁止未加工金属矿石出口的菲律宾国会议员表示，这样的禁令应在鼓励矿业加工的立法出台后，有五年的宽限期。

国会议员Erlpe John Amante对路透称，希望两项寻求强制加工菲律宾国内开采的金属矿的法案可以在两年内签署成为法律。Amante称，认为该法案一旦生效，则应给与矿业五年的宽限期来建造加工工厂，而后禁止原矿出口的禁令才可以生效，类似印尼的做法。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，因日圆兑美元跌至六年低点提振出口股

日本股市周二小涨，因日圆兑美元跌至六年低点，提振本田汽车和索尼等出口类股票，但油价走软令能源股承压。日经指数收高0.3%，报15,749.15点，接近上周触及的七个月高点15,829.38点。东证股价指数上涨0.1%至1,299.62点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，短期面临技术性调整压力

中国股市沪综指震荡近收平，个股涨跌各半，银行板块跌幅居前。分析师指出，目前大盘已经形成上升趋势，投资者情绪偏乐观，但在连续多日上涨后累积升幅已较大，短期面临技术性调整压力。沪综指收报2,326.527点，涨0.095点，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。

--全球汇市：FED研究带动美元兑日圆创六年高点，英镑疲势未改

美元兑日圆创六年高点，兑一篮子货币触及14个月高位，跟随美国公债收益率(殖利率)涨势。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一份研究报告令投资者重新看待美国升息前景。

美元指数涨0.25%至84.458，该指数一度高见84.496，使之上看2013年7月高位84.753。美元兑日圆冲上六年高点106.37，上涨0.3%。英镑兑美元跌至近10个月低点1.6065，因苏格兰可能投票独立退出英国。英镑最新报1.6085美元，日内下跌0.1%，兑欧元则持稳于0.8003英镑。

--欧元债市：德债期货下跌，受美国旧金山联储研究报告影响

德国公债期货下跌，之前旧金山联储的一份研究报告称，市场可能低估了美国未来升息的速度。德债期货下跌46个跳动点报148.64，10年期现货德债收益率升4个基点报0.98%。

--金属期市：伦敦期镍从两个月高位滑落，因美元上涨

伦敦期镍从近两个月高位下跌，因美元上涨，激发金属市场全线了结获利，但菲律宾禁止矿石出口的预期予以支撑。LME期镍下滑1.3%至每吨19,680美元。0833GMT，LME三个月期铜下滑0.9%至每吨6,927.25美元。

--国际油市：布兰特原油跌穿100美元，供应富足令其承压

布兰特原油连续第四日回落，油价守在100美元下方的16个月低点附近，因投资人担心全球供应富足以及主要石油消费国经济成长慢于预期。0834GMT，布兰特原油跌0.36美元报99.84美元。美国原油涨0.44美元报每桶93.10美元，结束连续三天的跌势。

--全球金市：金价盘旋在三个月低位附近，因美元走强

金价隔夜大跌后徘徊在三个月低位附近，因美元指数交投于14个月高位，削弱了黄金作为汇率对冲工具的吸引力。0835GMT，现货金下滑至每盎司1,255.10美元。(完)

(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)

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