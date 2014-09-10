《路透晚报》--9月10日

9月9日，在苏格兰爱丁堡，一名支持者在外衣上别着赞成苏格兰独立的徽章和贴纸。 REUTERS/Russell Cheyne

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相卡梅伦恳求苏格兰民众莫让英国“大家庭”分崩离析

英国首相卡梅伦周三恳求苏格兰民众勿投票支持独立，以保有大英联合王国“家庭”的完整性；在9月18日公投之前，卡梅伦正努力阻止独立的支持度升高。卡梅伦和反对党领袖米利班德(Ed Miliband)双双取消每周一次的询答时间，赶赴苏格兰访问，要求苏格兰民众不要扬弃与英格兰间长达307年的联盟关系，这凸显出此事引发英国执政精英的紧张情绪。

--阿里巴巴首轮IPO路演后已收到足够的订单--消息

熟悉流程的知情人士称，阿里巴巴在首次公开发行(IPO)首轮路演启动仅两天后已收到足够的订单。按照最高预期，阿里巴巴IPO将募集211亿美元，超过Facebook在2012年筹得的160亿美元，一举成为史上最大规模的科技股IPO。

--法国承认无法达成2015年减赤目标

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，法国需要到2017年才能将公共赤字相对国内生产总值(GDP)的比例降至3%，无法实现先前对欧盟所承诺的2015年达到目标。

--欧洲央行执委科尔：需动用一切可用工具来支撑经济

欧洲央行执委科尔在西班牙报纸专访中表示，欧元区决策者需要动用一切可用工具来支撑经济，并称TLTRO和上周宣布的举措不是量化宽松。

--日本央行副总裁岩田规久男乐观看待经济，不担心增税影响

日本央行副总裁岩田规久男重申，决策者相信经济可以从深度下滑中复苏。他并表示，随着4月消费税上调的影响减退，家庭和企业将会增加支出。他还称，疲弱日圆可能透过提高进口成本而短暂推高物价，但长期来看单凭这一点并不能导致通胀加速。

--日本7月核心机械订单上升，缓解经济前景忧虑

日本7月核心机械订单连续第二个月增长，初步预示企业投资将上升。核心机械订单上升3.5%，低于路透调查分析师的预估中值增长4.0%，但仍足以表明投资将增长。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，日圆兑美元汇价跌至六年低位提振出口股

日本股市日经指数周三收高，收复稍早的失地，因日圆兑美元跌至六年最低位后，提振本田和Panasonic 等出口股。日经指数收高0.3%，报15,788.78点，逼近上周所创的七个月高位15,829.38点。日本东证股价指数(TOPIX)上涨0.6%，收报1,306.79点。

--中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整

中国股市沪综指收跌，李克强总理此前讲话令市场政策预期减弱，大盘持续调整。分析师指出，前期市场对稳增长政策的预期有所高估，后期政策面对大盘的驱动力将逐步减弱，后市将以阶段性、结构性行情为主。沪综指收报2,318.305点，跌8.222点或0.35。

--香港股市：恒指收跌1.9%，创逾七个月来最大单日跌幅

香港股市收挫，创逾七个月来单日最大跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息的疑虑，引发卖压全面出笼。恒生指数收跌1.9%，至24,705.36点，创四周收盘低位。恒生国企指数挫跌2.6%。

--全球汇市：美元兑日圆攀升至六年高位，澳元挫跌

受美国公债收益率续涨带动，美元兑日圆升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，因利差交易遭解除。美元兑日圆欧洲盘初小涨至106.66。澳元兑美元大跌0.7%至0.9138。英镑亦稍获喘息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元上涨约0.2%至1.6134美元。

--欧元债市：10年期德债收益率上涨突破1%，稍晚进行10年期德债标售

10年期德债收益率上涨突破1%，稍晚的德国指标新债标售预计会吸引投资者回归市场。此前对美国提早升息的担忧引发公债价格下跌。德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.01%，从8月底创下的纪录低点0.87%上扬。西班牙10年期公债收益率持平于2.20%。

--金属期市：美元升势暂停助LME期铜持稳，期镍续跌

伦敦金属交易所(LME)金属合约继前日大跌后弱势整理，因美元在上冲后稍作休整，铜价则持稳于四周低位附近。不过镍价在前日下跌5%后扩大跌幅，因供应疑虑缓解。0840GMT，LME三个月期铜稳升0.1%，报每吨6,846美元。上海期交所主力11月期铜下跌1.4%，报每吨48,870元人民币。

--国际油市：布兰特原油持于99美元上方，但需求忧虑挥之不散

布兰特原油小幅上涨，持于每桶99美元上方，但并未远离前一日因全球石油需求忧虑而创下的16个月低点。0839GMT，布兰特原油10月期货上涨0.09美元，报每桶99.25美元。美国原油上涨0.10美元，报每桶92.85美元。

--全球金市：金价陷于三个月低位附近，因担忧美联储提早升息

金价持稳于三个月低位附近，因有关美国提早升息的猜测推高美元，并削弱了黄金的魅力。0838GMT，现货金小跌，报每盎司1,253.50美元。(完)

(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)

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