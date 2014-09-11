《路透晚报》--9月11日

图为不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--若苏格兰独立，莱斯银行和苏皇将把总部迁往英格兰

若苏格兰投票决定脱离英国，则总部位于苏格兰的莱斯银行集团和苏格兰皇家银行将把总部迁往英格兰。莱斯银行集团表示，针对苏格兰独立制定的紧急计划，包括在英格兰设立“新的原则上的法律实体。”英国政府持有该银行四分之一股份。

另外政府和银行业消息人士称，若苏格兰独立，苏格兰皇家银行也将把总部迁往伦敦。苏皇由政府持股81%。

--日本央行总裁：告诉首相若通胀目标受到威胁，将果断放松政策

日本央行总裁黑田东彦周四与首相会晤。黑田东彦表示，他告诉安倍首相若通胀目标受到威胁，日本央行将果断进一步放松政策；而且日本经济的正面周期仍在继续。

--菲律宾央行升息25个基点以抑制通胀，印尼及新西兰央行一如预期按兵不动

菲律宾央行将隔夜借款利率和特别存款账户(SDA)利率双双上调25个基点，这是央行迄今对抗通胀的最激进措施。菲律宾隔夜借款利率升至4.0%，为2012月7月以来最高，SDA利率升至2.50%。

印尼央行政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。央行在等候观望新任总统会否提高燃料价格、减少补贴。

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示央行将保持观望一段时间再恢复升息，因经济成长放缓以及通胀压力疲弱。

--澳洲8月就业人口增加12.1万人远超预期，为至少30年来最大增幅

澳洲8月就业人口增加12.1万人，为至少30年来最大增幅且远优于预期，明显意外强劲的就业报告应能抚平近期对澳洲经济状况的忧虑。数据显示，8月失业率降至6.1%，再度优于预期，扭转了7月意外增至6.4%的趋势。数据公布后，澳元跳涨。

--欧洲央行管委诺亚称，为实现通胀目标仍需拉低欧元

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，欧洲央行已经成功压低欧元，但欧元需要进一步下跌，央行才能实现通胀目标。

--日本企业信心转为正面，经济从消费税上调冲击中复苏

政府调查显示，日本大型制造业者在7-9月对业务状况的信心转为正面，并预计企业状况将在下一季度进一步回升，表明经济从4月消费税上调的冲击中逐步复苏。7-9月大型制造业景气判断指数(BSI)为正12.7，第二季时为负13.9。10-12月大型制造业企业信心指数料上升至正15.1。

[市场摘要]

--日本股市：因日圆疲软而收在八个月高点，成本疑虑打压零售股

日本股市日经指数周四升至八个月高位，因日圆疲软提振人气，而且央行总裁与首相的会晤也令市场更加预期长期来看会出台更多宽松政策。日经指数收升0.8%至15,909.20点，创1月10日以来最高收盘水平。东证股价指数触及六年高点，涨0.3%至1,311.24点。

--中国股市：沪综指受经济数据疲弱拖累收跌，A股成交额创三年半新高

中国股市沪综指震荡收跌。今日早盘股指创出本轮行情新高后，午后出现跳水，成交额创三年半新高。分析师指出，今日公布的经济数据显示国内宏观经济仍疲弱，且美联储加息预期提升，加剧市场调整压力，料后市大盘将进入调整过程。沪综指收报2,311.679点，跌6.626点或0.29%。

--香港股市：恒指连五日收跌，受经济数据和地缘政治疑虑夹击

香港股市恒生指数周五收低，连续第五日下跌，未能守住盘中的微弱涨幅；此前国企指数跌落平盘，投资者在更多经济数据出炉前转为谨慎。恒生指数跌0.2%至24,662.64点，为一个月收盘低点。恒生国企指数下滑0.8%。

--全球汇市：美元兑日圆冲上六年新高，英镑收复些许失土

美元兑日圆升至六年高点，英镑则是收复些许失土。英镑兑美元上涨0.2%，报1.6242美元。美元/日圆自2008年9月以来首次站上107日圆。美元兑新西兰元触及七个月高点。新西兰元受该国央行口头干预，兑美元下跌至0.8176，日内下跌0.4%。

而澳洲就业数据强劲程度惊人，帮助澳元从五个月低位反弹。澳元兑美元日内上涨0.1%，至0.9163美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率下滑，加泰罗尼亚独立疑虑降温

西班牙公债收益率(殖利率)下滑，因此前民调显示多数苏格兰人计划投票反对独立，稍微缓解了市场的担忧。市场担忧若苏格兰成功独立，西班牙富庶的加泰罗尼亚地区恐怕会效仿。西班牙10年期公债收益率下跌6个基点，至2.22%。意大利10年期公债收益率下跌3个基点至2.39%。

--金属期市：LME期铜续跌，受中国疲软数据打压

伦敦金属交易所(LME)期铜续跌，此前中国公布的通胀率数据显示更多经济成长放缓的迹象。0832GMT，LME三个月期铜报6,787.75美元，下跌1.2%。上海期交所主力11月期铜下滑1.4%，至每吨48,190元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破98美元，供应过剩疑虑限制涨势

布兰特原油期货跌破每桶98美元，对于供应充足和需求疲弱的担忧拖累油价。0833GMT，布兰特原油10月期货下跌0.48美元，至每桶97.56美元，连续第六日下跌。美国原油期货下跌0.31美元，至每桶91.36美元。

--全球金市：黄金触及近三个月低位，因美联储加息预期和美元走强

黄金接近三个月低点，因市场担心美国提早加息、美元走强以及乌克兰局势看似缓和。0834GMT，现货金基本持平，报每盎司1,248美元。(完)

(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。