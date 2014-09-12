《路透晚报》--9月12日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧盟对俄实施新制裁，包括企业融资限制和个人财产冻结
欧盟周五宣布就俄罗斯在乌克兰局势中的角色对俄采取新一轮制裁，包括对部分俄国有企业实施融资限制，并冻结俄主要政治人物的资产。
--苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派--民调
YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。YouGov民调显示，52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立，调查扣除了那些尚未打定主意的选民。
一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%，此一天期的合约将于9月19日到期，届时苏格兰公投结果将出炉。
--标普道琼斯称，阿里巴巴有望纳入指标全球股指
标普道琼斯指数公司表示，已将阿里巴巴集团注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI)、标普新兴市场BMI、标普全球BMI等指数。
--英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议
英国将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；英国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。
--日本央行仍有可用工具，但目前未计划放宽政策--总裁
日本央行总裁黑田东彦表示，如果进一步放宽货币政策，央行仍有可用工具，但他强调称，鉴于物价稳步向央行的通胀目标迈进，因此目前没必要采取行动。黑田说，他相信经济将在7-9月季度重回成长，因薪资上升和企业营收增加可望缓解4月消费税上调之痛。
--韩国央行一如预期维持利率在2.25%不变，需评估刺激举措效果
韩国央行一如预期维持利率不变，值此之际该行评估8月降息及政府近来刺激举措的效果。韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，并不认为韩国经济进入通缩阶段；正密切关注最近日圆/韩元的跌势。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数连涨五日收在八个月高点，日圆疲软提振出口股
日本股市日经指数周五连续第五日上扬，并收在八个月高点。出口股领涨，因日圆疲软。日经指数收升0.3%至15,948.29点，为1月8日来最高收位。本周该指数涨1.8%，优于多数其他股市。
--中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化
中国股市沪综指收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。沪综指收报2,331.950点，涨20.271点或0.88%。本周累计上涨0.24%。上证A股今日成交1,618亿元人民币。
--香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅
香港股市下跌，本周录得六个月来最大单周跌幅，因担心中国经济仍将陷于疲弱状态，及美国利率可能较预期提前上调，投资人了结获利。恒生指数收低0.3%，报24,595.32点，为连续第六天下跌。恒生国企指数下跌0.2%。
--全球汇市：美元指数或创1997年来最长连涨纪录，兑日圆触六年新高
美元指数周线连九升，有可能创1997年以来最长连涨纪录，美元兑日圆触及六年高位，因外界愈发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年加息。美元兑日圆触及107.39，创2008年9月以来新高，最新报107.17，日内上涨0.1%。美元指数持稳在84.308，接近周二所及的14个月高点84.519。
英镑/美元最新报1.6260，日内持平。欧元兑美元持稳报1.2929美元。[
--欧元债市：西班牙公债价格延续跌势，加泰罗尼亚关注苏格兰独立进展
西班牙债券收益率(殖利率)连续第五日小升，有望创2013年中期以来最大单周升幅，因投资者担心，苏格兰争取独立的努力可能激励加泰罗尼亚独立势力。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点至2.34%。德国10年期公债收益率上涨2个基点，报1.02%。其他核心国家公债收益率涨幅接近。
--金属期市：LME期铜料录得近两个月来最大单周跌幅，受美元走强打压
伦敦金属交易所(LME)期铜小跌，料录得近两个月来最大单周跌幅，此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元并挫伤金属。0844GMT，LME三个月期铜下跌至每吨6,823.25美元。上海期交所主力期铜下跌0.1%，至每吨48,590元人民币(7,923美元)。
--国际油市：布兰特原油98美元大关失而复得，或录得六周来最大单周跌幅
布兰特原油守在98美元附近，或录得六周来最大单周跌幅，因对需求疲弱的担忧盖过中东和乌克兰地缘政治风险的影响。0842GMT，10月布兰特原油期货合约涨0.58美元，报98.66美元。美国原油期货上涨0.73美元至每桶93.56美元。
--全球金市：金价持于近七个半月低点，料录得5月来最差单周表现
黄金价格跌至七个半月新低，或创下逾三个月表现最差的一周，因美元走强和乌克兰紧张局势出现缓解，打压了市场对黄金的胃纳能力。0830GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,238美元。金价走软也拖累其他贵金属，现货银下跌至15个月低位，银价周线可能九周来第八次下跌。(完)
(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)
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在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。