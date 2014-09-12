《路透晚报》--9月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟对俄实施新制裁，包括企业融资限制和个人财产冻结

欧盟周五宣布就俄罗斯在乌克兰局势中的角色对俄采取新一轮制裁，包括对部分俄国有企业实施融资限制，并冻结俄主要政治人物的资产。

--苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派--民调

YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。YouGov民调显示，52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立，调查扣除了那些尚未打定主意的选民。

一周期英镑/美元隐含波动率升至四年高位15.5%，此一天期的合约将于9月19日到期，届时苏格兰公投结果将出炉。

--标普道琼斯称，阿里巴巴有望纳入指标全球股指

标普道琼斯指数公司表示，已将阿里巴巴集团注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI)、标普新兴市场BMI、标普全球BMI等指数。

--英国表示将与中国签署价值近40亿美元的商业协议

英国将与中国签署价值逾24亿英镑(合39亿美元)的商业合同；英国财政大臣欧思邦将在伦敦会见中国副总理马凯。英国财政部表示，将包括价值10亿美元的中英合资企业，其与马来西亚一油港相关，以及一个价值2亿英镑，在中国开发养老院和职业培训学校的项目。

--日本央行仍有可用工具，但目前未计划放宽政策--总裁

日本央行总裁黑田东彦表示，如果进一步放宽货币政策，央行仍有可用工具，但他强调称，鉴于物价稳步向央行的通胀目标迈进，因此目前没必要采取行动。黑田说，他相信经济将在7-9月季度重回成长，因薪资上升和企业营收增加可望缓解4月消费税上调之痛。

--韩国央行一如预期维持利率在2.25%不变，需评估刺激举措效果

韩国央行一如预期维持利率不变，值此之际该行评估8月降息及政府近来刺激举措的效果。韩国央行总裁李柱烈在记者会上表示，并不认为韩国经济进入通缩阶段；正密切关注最近日圆/韩元的跌势。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨五日收在八个月高点，日圆疲软提振出口股

日本股市日经指数周五连续第五日上扬，并收在八个月高点。出口股领涨，因日圆疲软。日经指数收升0.3%至15,948.29点，为1月8日来最高收位。本周该指数涨1.8%，优于多数其他股市。

--中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化

中国股市沪综指收市上涨，并创下一年半新高。分析师指出，近期大盘连续调整三天后，获利抛压有所减弱，而且经济数据不利影响亦基本被淡化，股指今日再度上攻，题材股相对活跃。沪综指收报2,331.950点，涨20.271点或0.88%。本周累计上涨0.24%。上证A股今日成交1,618亿元人民币。

--香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅

香港股市下跌，本周录得六个月来最大单周跌幅，因担心中国经济仍将陷于疲弱状态，及美国利率可能较预期提前上调，投资人了结获利。恒生指数收低0.3%，报24,595.32点，为连续第六天下跌。恒生国企指数下跌0.2%。

--全球汇市：美元指数或创1997年来最长连涨纪录，兑日圆触六年新高

美元指数周线连九升，有可能创1997年以来最长连涨纪录，美元兑日圆触及六年高位，因外界愈发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年加息。美元兑日圆触及107.39，创2008年9月以来新高，最新报107.17，日内上涨0.1%。美元指数持稳在84.308，接近周二所及的14个月高点84.519。

英镑/美元最新报1.6260，日内持平。欧元兑美元持稳报1.2929美元。[

--欧元债市：西班牙公债价格延续跌势，加泰罗尼亚关注苏格兰独立进展

西班牙债券收益率(殖利率)连续第五日小升，有望创2013年中期以来最大单周升幅，因投资者担心，苏格兰争取独立的努力可能激励加泰罗尼亚独立势力。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点至2.34%。德国10年期公债收益率上涨2个基点，报1.02%。其他核心国家公债收益率涨幅接近。

--金属期市：LME期铜料录得近两个月来最大单周跌幅，受美元走强打压

伦敦金属交易所(LME)期铜小跌，料录得近两个月来最大单周跌幅，此前关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元并挫伤金属。0844GMT，LME三个月期铜下跌至每吨6,823.25美元。上海期交所主力期铜下跌0.1%，至每吨48,590元人民币(7,923美元)。

--国际油市：布兰特原油98美元大关失而复得，或录得六周来最大单周跌幅

布兰特原油守在98美元附近，或录得六周来最大单周跌幅，因对需求疲弱的担忧盖过中东和乌克兰地缘政治风险的影响。0842GMT，10月布兰特原油期货合约涨0.58美元，报98.66美元。美国原油期货上涨0.73美元至每桶93.56美元。

--全球金市：金价持于近七个半月低点，料录得5月来最差单周表现

黄金价格跌至七个半月新低，或创下逾三个月表现最差的一周，因美元走强和乌克兰紧张局势出现缓解，打压了市场对黄金的胃纳能力。0830GMT，现货金下跌0.2%，至每盎司1,238美元。金价走软也拖累其他贵金属，现货银下跌至15个月低位，银价周线可能九周来第八次下跌。(完)

(整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)

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