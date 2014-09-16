《路透晚报》--9月16日

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，日圆汇率稳定对日企非常重要

黑田东彦称，日圆稳定对日本企业界至关重要，并同意一些企业对日圆大幅贬值导致进口成本上升，从而损及利润额看法。但他也强调，日圆过度上涨的势头已被扭转，促使一些企业扩大国内投资，放慢向海外转移的脚步，暗示他仍乐见日圆总体保持弱势。黑田东彦还重申了对日本经济的乐观看法，并强调若通胀目标受到威胁，日本央行将“毫不犹豫”进一步扩大刺激举措。

他还表示，考虑到美国经济复苏力道，近期日圆兑美元下跌是自然而然的事，且对日本经济不一定带来负面影响。

--澳洲央行对房价投机性上涨发出警告

澳洲央行警告称，利率水平处于纪录低点，有可能加剧房价和债务急剧上升。这再度表明，货币政策不大可能进一步放宽。9月2日会议记录中重申，在一段时期内维持利率稳定，是最慎重的做法。央行再次指称澳元拖累经济，因澳元仍“高于多数对其基本价值的估算。”

--韩国央行总裁称，货币政策支撑经济的效果近年来有所减弱

韩国央行总裁李柱烈表示，由于周期性和结构性变化，央行利率政策支撑经济的效果近些年来有所减弱。李柱烈在准备对部分议员发表的讲话稿中称，韩国经济增长目前比以往更多地依赖出口，而且和全球经济一样，正经历着低增长又低通胀的情况。

企划财政部长官崔炅焕表示，韩国将维持促增长的政策，直至确保经济持续复苏，扩张性政策可能维持至2015年之后，因明年的经济回升可能只是暂时性的。

--英国8月通胀率跌至1.5%，7月房价涨幅创七年高位

英国官方数据显示，英国8月通胀率小幅下滑，但7月房价年增幅度创七年来最高。国家统计局(ONS)公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.5%，为5月以来最低增幅，7月CPI年增率为1.6%。这项数据不太可能改变分析师的看法；分析师预期英国央行明年第二季之前将维持利率不变。

统计局公布的另一项数据显示，英国7月房价较上年同期上涨11.7%。以后的一些调查显示，房价快速上涨势头已开始减弱。

[市场摘要]

--日本股市：收跌并结束五日连涨，观望美联储会议结果

日本股市周二下滑，结束五日连涨，因大多投资者在美联储本周发布决议前保持观望；但软银股价跳涨，受助于阿里巴巴在美上市收获强劲需求的消息。日经指数收跌0.2%至15,911.53点。东证股价指数跌0.2%，至1,310.86点，JPX-日经400指数跌0.3%，至11,872.99点。

--中国股市：沪综指收挫1.8%创半年来最大单日跌幅，A股成交额创近四年新高

沪综指收挫1.8%创半年来最大单日跌幅。今日大盘宽幅震荡，股指冲高后放量回落。分析师指出，8月份宏观经济数据较差开始拖累大盘，但市场对后期政策仍存预期，预计风险释放程度较为有限，料后市震荡盘整可能性较大。沪综指收报2,297.002点，跌42.138点或1.80%，此前最大单日跌幅为2014年3月10日2.86%；上证A股今日成交2,372亿元人民币，上日为1,851亿元，此前成交金额高点为2010年11月12日2,968亿元。

--香港股市：恒生指数连八跌，创八周低点

香港股市恒生指数连续第八个交易日收低，受中国内地市场挫跌及澳门博彩股续软拖累。港股因台风缩短交易时间，恒生指数收低0.9%，至24,136.01点，为7月23日以来最低收位。

--全球汇市：澳元再承压，苏格兰公投与美联储加息前景是关注重点

澳元再度遭遇卖盘，成为了主要货币市场上的基调。美元、欧元和日圆在本周稍晚的重要事件前均保持稳定。欧洲市场盘初澳元兑美元下跌0.33%，至0.8996。美元指数大致持稳，报84.285。欧元兑美元亦持稳，报1.2937，欧洲央行本月初降息引发的欧元卖压消退之后，欧元局限在1.2859-1.2980区间。

--欧元债市：德国公债收益率重返1%下方，静候德ZEW指数

德国10年期公债收益率跌回1%下方，突显欧洲央行(ECB)超宽松政策立场的影响；稍晚公布的数据料显示德国投资者信心仍然低迷。不过债市价格波动料温和，因在美联储周三政策决议和周四的苏格兰独立公投之前，投资者情绪谨慎。二线国家公债表现逊于低收益率国家公债。西班牙10年期公债收益率(殖利率)上涨3个基点至2.38%。

--金属期市：伦铜持稳，市场关注美联储会议

伦敦期铜持稳，摆脱近三个月低点，因交易商在美联储会议之前调整头寸，预计该会议将在美国何时升息的问题上提供线索。伦敦金属交易所(LME)期铝、期镍和期锌均上涨0.5%左右，收窄稍早的1%涨幅。交易商指出，交易量低于平日水准。

--国际油市：布兰特原油持于98美元下方，需求担忧限制涨势

布兰特原油基本持平于略低于每桶98美元的水平，守住从逾两年低位反弹的涨幅，不过全球经济前景疲软限制涨势。0545GMT，11月布兰特原油期货涨0.02美元，至每桶97.90美元。10月合约周一到期，在最后一个交易日跌至26个月低位96.21美元。美国原油期货10月合约下滑0.18美元，至每桶92.74美元。

--美联储开会前金价小幅上涨，关注美国利率前景

黄金略微扩大隔夜涨幅，因投资者在重要的美联储会议前调整持仓，不过他们也避免大幅下注，等待美联储升息时间方面的线索。0636GMT，现货金小涨0.3%，报每盎司1,235.80美元。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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