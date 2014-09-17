《路透晚报》--9月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--民调显示苏格兰反独派小幅领先四个百分点

距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。民调结果显示，在430万登记投票的苏格兰选民中，有约8-14%的选民还未决定投票意向。这项公投将在周四0600GMT展开。

公投结果的不确定已促使投资者撤离英国资产。据美银美林称，英国成为投资者9月最不热衷的市场。在苏格兰公投前夕，英镑/美元隔夜选择权隐含波动率周三翻涨一倍，反映出市场的不安情绪；

--美联储酝酿政策转向，政策声明或暗示升息计划

美联储可能就计划何时开始升息及升息速度提供新的线索。在经过多年大规模货币刺激政策之后，美联储正准备进行重要的政策转向。美联储主席叶伦将在政策声明和最新利率及经济预估出炉半小时后召开新闻发布会。

--英国央行两名委员支持升息，内部再现分歧--会议记录

英国央行9月3-4日会议记录显示，当月又有两名央行货币政策委员投票支持升息，而其他委员则继续坚定反对收紧政策。这使得央行官员看法连续第二个月陷入分裂。会议记录显示，外部委员威尔和麦卡弗蒂支持将利率由0.5%的纪录低点上调至0.75%。

--亚洲第三季企业景气指数创三年来最大降幅，因中国和新加坡经济放缓

调查显示，2014年第三季亚洲大型企业信心大幅下降，受有关中国经济放缓、美联储可能结束刺激政策、以及新加坡等地区经济中心前景下滑的担忧拖累。汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数第三季从前季的74大幅降至66，创三年来最大跌幅。

--日本国库券收益率呈负值，凸显央行刺激经济能力极限

日本央行已开始付钱给来周转现金的银行业者，这一迹象显示日本央行刺激经济的能力已经达到极限，尽管该央行可能很快被迫向金融体系注入更多资金。多数分析师认为日本央行进一步放宽政策只是时间问题，要么在今年稍后，要么在明年1月或稍后。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收跌，市场静候美联储政策决议

日本股市日经指数周三震荡收低，投资者关注美联储两日政策会议结果。日经指数下滑0.1%至15,888.67点，此前在平盘上方交易。东证股价指数跌0.5%至1,304.96点，JPX-日经400指数下滑0.4%至11,822.30点。

--中国股市：沪综指收盘小涨，央行实施SLF传闻稳定资金面预期

在昨日创下半年来最大单日跌幅后，中国股市沪综指周三缩量企稳，收盘小涨。分析师指出，昨日稍晚市场传言央行对五大行实施SLF(常备借贷便利)，使得大家对于短期资金面的担忧有所缓解，抛压减弱，大盘在2,300点附近窄幅整理。沪综指收报2,307.893点，涨11.338点或0.49%。上证A股今日成交1,589亿元人民币，较上日创下的近四年新高2,372亿元减少逾三成。

--香港股市：恒指收高1%，两周来首次收涨

香港股市恒生指数收高，为九个交易日来首见，尾随美股上扬，因市场臆测美联储今日稍晚结束会议时，将维持低利率承诺。恒生指数收高1.0%，至24,376.41点，恒生国企指数上涨1.6%，双双弹离八周低点。

--全球汇市：美元走高，美联储政策措辞备受关注

美元兑多数主要货币走高，投资者等待美联储最新利率指引，很多人预计美联储将讨论退出超宽松货币政策、走向正常化的步骤。美元/日圆日内上涨约0.15%，至107.25日圆。欧元/美元下跌至1.2955美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率小跌，民调显示苏格兰反独势力小幅领先

西班牙公债收益率(殖利率)小跌，此前苏格兰独立公投的新民调显示，支持留在英国的比例小幅领先。除此之外，欧元债市大致淡静，投资人审慎等待美联储会议结果。西班牙10年期公债收益率下滑3个基点至2.33%，本月初曾触及略高于2%的纪录低点。德国10年期公债收益率持平在1.02%，投资者等待美联储会议结果。

--金属期市：LME期铜攀高至近一周高位，美联储提前加息的预期降温

伦敦金属交易所(LME)期铜攀高至近一周高位，因投资者关于美联储将把升息时间表提前的预期降温。0722 GMT，伦敦金属交易所三个月期小涨0.6%至每吨6,939.25美元，上日涨幅为1.2%。上海期交所11月期铜合约收高1.9%报49,480元人民币。

--国际油市：布兰特原油保住涨势，持稳于99美元附近

布兰特原油在每桶99美元附近走稳，此前曾短暂触及盘中高位99.09美元，因OPEC有望减产，从而缓解全球油市供给过剩的态势。0537 GMT时，布兰特原油期货小跌0.10美元，报每桶98.95美元。美国原油期货下跌0.18美元至94.70美元，周二上涨2.1%，并触及94.96美元的盘中高位。

--全球金市：黄金连续第三日上涨，聚焦美联储政策声明

现货金连续第三日上涨，市场愈发揣测在美联储今日稍晚结束政策会议后，将承诺维持利率在低位。0631GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,238.20美元，上交易日收高0.2%。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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