《路透晚报》--9月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--对美出口萎缩导致日本8月出口受创，进而损及经济复苏

日本8月出口下滑，因对美国出口萎缩。这再次证明，经济自4-6月大幅下挫后，目前仍难以提速。若未来一段时期出口情况依旧黯淡且国内需求迟滞，可能迫使日本政府和央行寻找新的办法来提振经济。8月出口较上年同期下降1.3%，降幅小于预估中值的下降2.6%。7月出口同比下降3.9%，之前在5月和6月亦下滑。贸易逆差持于9,485亿日圆，低于预估中值的1.0289万亿日圆。

路透短观调查显示，日本9月制造业景气判断指数遭遇近两年来最大降幅，因加税对经济的冲击比预期更严重。9月路透短观调查显示信心下降，12月料仅略微好转，预示日本央行的季度短观调查不会很好，外界本预测该数据第三季反弹。服务业景气指数微升，但料会再次下降。

--苏格兰公投结果出炉前，英国交易商绷紧神经备战

伦敦各个交易室准备加长工作时间及增派人手，以因应苏格兰独立公投，因预期周五一大早公投结果出炉后交易活动将大增。最终的投票结果料将在周五0300-0700GMT出炉，那时伦敦股市和债市还没有开盘，而汇市交易则是集中在亚洲市场，意味着部分交易员将得彻夜留守，不然就得提早进办公室。

--瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变

瑞士央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变，并维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%。瑞士央行并预计2014年经济增长接近1.5%，2014年通胀率料为0.1%。因央行未采取新行动打压瑞郎，瑞郎兑美元和兑欧元小涨。

--韩国政府计划大幅增加预算支出， 以激励经济增长

韩国政府至少未来三年的财政支出增幅将高于之前的计划，以帮助经济应对全球经济复苏乏力及内需持续下滑的问题。韩国企划财政部公布的明年政府预算案及中期财政管理计划显示，计划2015-2017年财政支出平均每年增长4.7%。明年支出将增加5.7%至376.0万亿(兆)韩元(约合3,634.6亿美元)，增幅超过今年预定的4.0%，以及上次中期财政管理计划设定的3.5%。

--英国8月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长3.9%

英国统计局公布，8月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长3.9%。市场预估分别为增长0.4%和增长4.1%。

[市场摘要]

--日本股市：日经收升1.1%创两周最大单日涨幅，日圆贬势拉抬出口股

日经指数周四收在八个月新高，创两周来最大单日涨幅，日圆贬值激励出口股，虽然贸易数据欠佳，显示日圆走贬并未大幅拉抬出口。日经指数收高1.1%，至16,067.57点，为1月初以来最高收位。今日创两周来最大百分比涨幅。东证股价指数上涨1.0%，至1,317.91，JPX日经400指数上扬1.1%，至11,946.88。

--中国股市：沪综指小涨，央行定向宽松举措缓解新股申购资金压力

沪综指继续小涨。分析师指出，继传闻大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，今日公开市场14天正回购利率下行，央行定向宽松举措连出有利于缓解近期新股密集申购所带来的资金面压力，股市在2,300点整数关附近企稳。沪综指收报2,315.928点，涨8.035点或0.35%；上证A股今日成交1,443亿元人民币，上日为1,589亿元。

--香港股市：收低并重启跌势，受累于中国经济隐忧

香港股市收跌，此前中国房地产数据疲弱，凸显对房地产行业下行趋势的担忧加重。中国房地产行业下滑正拖累整体经济。恒生指数收低0.9%至24,168.72点。恒生国企指数今日也下滑0.9%。

--全球汇市：美元在美联储会后上涨，英镑波动率劲升

美元在欧洲盘初兑日圆较24小时前上涨约1.5%。美联储提高未来的利率预估，再度令金融市场受到震动。美联储因素主导主要货币的走势。

今日对于英镑可能非常关键，苏格兰将举行独立公投。英镑兑美元持平，但隔夜隐含波动率激升至约35%。

瑞郎兑美元和兑欧元亦小涨，此前瑞士央行并未采取新行动压低瑞郎。

美元兑日圆触及108.87日圆的高位，为2008年9月以来的最高水平，因美联储上调未来两年的利率预估。美元指数触及2010年7月以来首见的高位84.814，最新报在84.648。

--欧元债市：美联储政策立场引发卖压，欧央行贷款计划缓解短债压力

德国公债收益率(殖利率)上涨，此前美国预测未来数年将加快升息步伐，不过市场预期欧洲央行的长期贷款计划将增加流动性，期限较短公债的压力得到缓冲。10年期德债收益率开盘上涨2个基点，报1.02%，周四美联储上调了2015年及以后的利率水平预估。

--金属期市： LME期铜下跌，美联储声明推升美元

伦敦金属交易所(LME)期铜周四下跌。此前美联储重申短期内利率将保持在低位，但也暗示开始升息后步伐可能快于预期，这推升美元并打压商品价格。0735 GMT，LME三个月期铜下跌0.4%至每吨6,903美元，反转前日较小涨幅。

--国际油市：布兰特原油期货跌向98美元，因美元上涨且美国库存增加

布兰特原油期货跌向每桶98美元。市场担心美联储升息速度快于预期，推升美元。而美国原油库存增加也打击油价。0526 GMT，11月布兰特原油期货跌0.62美元，报每桶98.35美元。美国10月原油期货跌0.67美元，报93.75美元。

--全球金市：黄金跌至八个半月低位，美国升息前景引担忧

黄金价格挫至八个半月以来最低水平，因美元指数跳升至四年高点，此前美联储暗示升息脚步可能比预期更快。现货金早盘跌至1月2日以来低点每盎司1,216.01美元，在0624 GMT削减跌幅，持平在1,224美元。美国黄金期货下滑1%至1,224.70美元。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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