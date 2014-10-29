《路透晚报》--10月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本9月工业生产创八个月最快增速，缓解经济担忧

日本9月工业生产创下八个月最快增速，这是工厂活动复苏的初步迹象。9月工业生产较前月上升2.7%，增幅超过路透调查中分析师的预估中值2.2%。8月工业生产下滑1.9%。一些分析师认为，第三季经济成长数据可能相当强劲，足以让安倍按计划实施加税。

--韩国总统警告经济虽有好转迹象，但仍有陷入长期低迷风险

韩国总统朴槿惠表示，韩国经济虽然出现一些好转迹象，但仍处在危机中，并警告该国经济可能陷入长期低迷。朴槿惠称，低增长、低通胀以及日圆疲软是韩国经济和企业面临的三大风险，今年韩国经济增长料从去年的3%提高至3.5%左右的水平，就业率则从64%上升至65%。

--NIELSEN调查：全球消费者信心改善，印度信心最强

Nielsen调查显示，美国第三季消费者信心跳升，且全球消费者信心改善，不过人们对就业前景比对个人财务状况的看法更加乐观。调查显示，印度仍是消费者信心最强的国家，意大利消费者最为悲观。

--主要企业财报：

德意志银行第三季度净亏损9,200万欧元，因沉重的法律相关支出完全抹去了投资银行业务增长带来的收益。德银第三季集团税前获利为2.66亿欧元，其中投资银行业务的税前获利增长4%，带来了提振，第三季的法律诉讼成本高达8.94亿欧元。

韩国LG电子7-9月营业利润较上年同期增加逾一倍，因移动业务获利激增至五年高位。LG电子称，电视业务获利较上年同期增长5.2%，智能手机出货量则创下新纪录。

欧洲最大半导体公司--意法半导体(STM)季度净利高于预期，但预警称今年第四季利润率可能持平，营收料下滑，归咎于市场走软。第三季净营收从上年同期的20.1亿美元降至18.9亿美元(14.8亿欧元)，反映出公司持续推出重组措施的影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.5%，受FED预期、经济数据与GPIF消息提振

日本股市日经指数周三收涨1.5%至三周高位，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)将重申愿意等候一段时日再升息的预期，以及强于预期的国内工业生产数据提振。日经指数收高224.00点，报15,553.91点，为一周来最大单日百分点涨幅。东证股价指数 .TOPX 上涨1.5%至1,270.64点。

--中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动

中国股市收升1.5%并连续第二日上涨，受基建投资板块带动，盘中震荡有所加大。分析师指出，市场短线调整后继续攀升，但上方技术阻力位、2,400点整数关口及月线连续收阳后的技术调整需要将对大盘形成压力。沪综指收报2,373.030点，涨35.159点或1.50%。

--香港股市：因寄望美联储采取温和立场而收高，博彩业股票劲扬

香港股市上涨，追随内地股市升势，市场预计美联储稍晚将强调距离加息还有相当长的时间。恒生指数初步收高1.3%，报23,819.87点，为9月24日迄今高位。恒生国企指数上扬1.7%，至近六周高点。

--全球汇市：美元持稳静候FED会议决定，瑞典克朗受降息消息打击

美元持稳，稍晚美联储将宣布最新的前瞻性指引，美联储料宣布结束购债刺激计划，但对升息料采取谨慎语调。美联储政策决定出炉之前，主要货币走势受到抑制，0836GMT，美元指数持稳于85.397。本周迄今，美元指数累计下跌了约0.4%。美元兑日圆跌至107.92日圆。欧元兑美元持稳于1.2734美元。

--国际油市：布兰特原油延续涨势，市场等候FED会议声明

布兰特原油在每桶86美元上方延续涨势，受空头回补与美国油品库存减少支撑，投资人等候稍晚美联储货币政策会议结果。 0832GMT，布兰特12月原油期货涨0.32美元，至每桶86.35美元。NYMEX-12月原油期货升0.37美元，至每桶81.79美元。

--全球金市：金价持于1,230美元附近，关注美联储决议

金价在每盎司1,230美元附近持稳，守住上日录得的温和涨幅。美联储将宣布政策决定，前瞻性指引料显示其将更快升息还是维持低利率更久。0830GMT，现货金涨至每盎司1,229.00美元。

--金属期市：伦敦期镍跳升，业内因担心中国供给而出手购买

伦敦期镍跳涨，延续上日的5%涨幅，因市场担心中国矿石库存下降，引发抢购风潮。市场预期一旦镍矿石库存用尽，炼厂将再度使用精炼镍，这种前景提振了镍价格。LME三个月期镍跳涨逾2%至两周高点，报每吨15,895美元。0829 GMT，该合约交投于15,800美元，日内涨幅为1.64%。

--欧元债市：意大利公债收益率下跌，因欧盟可能批准2015年预算案

意大利公债收益率小跌，公债走势领涨欧元区低评等公债，因欧盟执委会暂时放行意大利2015年预算案。10年期意大利公债收益率盘初下跌4个基点，至2.51%，西班牙10年期公债收益率亦跌4个基点，至2.11%。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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