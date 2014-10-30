《路透晚报》--10月30日

图为置于美元钞票上的两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股走低，美联储对经济的乐观评估推动美元劲扬

亚股走低，但日股逆势上扬，因美元兑日圆上扬并创三周新高，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)如预期结束了大规模量化宽松计划，但美联储不再称美国劳动市场明显闲置，展现了对经济前景的信心，市场解读为美联储立场略转强硬。欧洲股市盘初走高，受企业财报喜讯激励，阿尔卡特-朗讯、雷诺等个股领涨，涨幅5-10%。

--巴克莱第三季获利上升，已为外汇操纵相关调查拨备5亿英镑

巴克莱周四公布，截至9月底的三个月税前基本获利为15.9亿英镑，较上年同期的13.9亿英镑成长15%。巴克莱已拨备5亿英镑(7.99亿美元)做为因应操纵外汇市场可能遭到的罚款，使得该行因削减成本而导致第三季获利上升为之失色。

--新西兰央行维持利率不变，软化紧缩倾向并抨击本币汇价

新西兰央行维持指标利率在五年半高点3.5%，一如市场预期，但放弃了明显的紧缩倾向，并再次抨击新西兰的高汇价。央行重申，新西兰元在近期下跌后，仍处于难以维持且不合理的水准，预期未来会进一步明显贬值。

--韩国9月工业生产黯淡无光，可能拖累经济复苏

韩国9月工业生产较前月基本持平，远低于市场预期，暗示工业活动疲弱可能损及经济在第二季大幅放缓后的初步复苏。韩国9月工业生产经季节调整后较前月上升0.1%，表明近期汽车业工人罢工的影响挥之不去。

--泰国财政部调降2014年GDP和出口增长预估

泰国财政部的一位高层官员周四表示，该国今年经济增速预计将放缓到1.4%左右。财政政策办公室的总干事Kritsada Jinavijarana表示，下调增长预估主要是因为出口弱于预期。新预估是基于1.2-1.7%的预估区间计算得出的。财政部还调降了泰国今年出口增长率预估，从此前的1.5%大幅下调到0.1%。

--其他主要企业财报

韩国三星电子7-9月当季获利降至逾三年低位，智能手机业务获利减少恐让公司今年创下2011年以来最糟表现。三星第三季营业利润较上年同期下降60.1%，至4.1万亿(兆)韩元(39亿美元)，与公司10月稍早发布的初估一致，但为2011年第二季以来最差表现。

德国大众汽车第三季营业利润高于预期，受欧洲和中国市场买家购买其豪华汽车奥迪和保时捷提振。大众汽车第三季营业利润跳升16%至32.3亿欧元(约合40.7亿美元)，高于路透调查访问分析师的最高估值30.9亿欧元。

全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷公布，第三季净亏损14.4亿美元，受累于铁矿石价格下跌和汇率波动。路透调查分析师此前预估为净获利9.56亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美国经济乐观前景激励收涨，任天堂表现亮眼

日本股市日经指数周四大涨，美国经济的正面讯号激励了投资人信心。日经指数上涨0.7%至15,658.20点。表现亮眼的个股包括任天堂，股价上涨1%，该公司公布的季度获利优于预期。东证股价指数涨0.7%至1,278.90点。

--中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨

中国股市沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨。分析师指出，隔夜美联储退出QE3符合市场预期，且目前新股申购完成进入空档期资金回流，市场亦预期央行定向宽松工具的扩围将形成降息效应，提升市场风险偏好，大盘强势特征超出预期。沪综指收报2,391.076点，涨18.046点或0.76%。

--香港股市：恒生指数收跌，受企业业绩疲软及财测欠佳拖累

香港股市收跌，第三季获利表现偏弱的个股，遭投资人抛售。初步数据显示，恒生指数收低0.5%，至23,702.04点，恒生国企指数下跌0.9%。多家大型企业及银行财报逊于预期或财测悲观。中石油跌1.9%，中海油跌逾4%，是市场的主要拖累，因受油价下滑影响，周三公布的业绩令人失望。

--全球汇市：美元指数触及三周半高点，德国CPI数据将左右欧元走势

美元指数周四攀升至逾三周高位，受助于美国公债收益率上涨，之前美联储的政策立场偏强势，对经济复苏的信心亦有增强。投资人对今日稍晚公布的德国通胀数据保持警戒。美元指数盘中触及10月6日以来高位86.452。0849GMT，美元指数上涨约0.5%，至86.358，欧元/美元跌至三周半低位1.25635。

--国际油市：布兰特原油跌破87美元，因美联储声明提振美元上扬

布兰特原油期货跌至每桶87美元下方，因为美联储为美国经济描绘了更亮丽前景，提振美元走强。0848GMT，12月布兰特原油期货下跌0.76美元至每桶86.36美元。12月美国原油期货跌0.82美元至81.38美元。

--全球金市：现货金跌至三周低点，因美联储表露对经济的乐观看法

黄金跌至三周低点，因美联储此前宣布结束买债计划并表达了对经济复苏的乐观看法，这削弱了黄金的避险魅力。0843GMT，现货金跌至1,202.96美元。美国期金下跌1.8%，至1,203.0美元。

--金属期市：伦铜下跌，因美联储声明引燃美元上涨

伦敦期铜领跌其他金属，因美联储官员发表对美国经济的乐观看法，提振美元上涨。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.81%，至6,760美元。

--欧元债市：欧元区通缩疑虑支撑德债期货持稳，抵销FED消息冲击

德国公债期货持稳，欧元区通缩疑虑，抵销美联储的消息影响；美联储周三结束购债计划，并乐观看待经济前景。德国10年期公债收益率最新升至0.895%。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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