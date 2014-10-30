《路透晚报》--10月30日

焦点：澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高 但核心通胀仍低于目标
路透悉尼4月26日 - 澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--亚股走低，美联储对经济的乐观评估推动美元劲扬
亚股走低，但日股逆势上扬，因美元兑日圆上扬并创三周新高，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)如预期结束了大规模量化宽松计划，但美联储不再称美国劳动市场明显闲置，展现了对经济前景的信心，市场解读为美联储立场略转强硬。欧洲股市盘初走高，受企业财报喜讯激励，阿尔卡特-朗讯、雷诺等个股领涨，涨幅5-10%。
--巴克莱第三季获利上升，已为外汇操纵相关调查拨备5亿英镑
巴克莱周四公布，截至9月底的三个月税前基本获利为15.9亿英镑，较上年同期的13.9亿英镑成长15%。巴克莱已拨备5亿英镑(7.99亿美元)做为因应操纵外汇市场可能遭到的罚款，使得该行因削减成本而导致第三季获利上升为之失色。
--新西兰央行维持利率不变，软化紧缩倾向并抨击本币汇价
新西兰央行维持指标利率在五年半高点3.5%，一如市场预期，但放弃了明显的紧缩倾向，并再次抨击新西兰的高汇价。央行重申，新西兰元在近期下跌后，仍处于难以维持且不合理的水准，预期未来会进一步明显贬值。
--韩国9月工业生产黯淡无光，可能拖累经济复苏
韩国9月工业生产较前月基本持平，远低于市场预期，暗示工业活动疲弱可能损及经济在第二季大幅放缓后的初步复苏。韩国9月工业生产经季节调整后较前月上升0.1%，表明近期汽车业工人罢工的影响挥之不去。
--泰国财政部调降2014年GDP和出口增长预估
泰国财政部的一位高层官员周四表示，该国今年经济增速预计将放缓到1.4%左右。财政政策办公室的总干事Kritsada Jinavijarana表示，下调增长预估主要是因为出口弱于预期。新预估是基于1.2-1.7%的预估区间计算得出的。财政部还调降了泰国今年出口增长率预估，从此前的1.5%大幅下调到0.1%。
--其他主要企业财报
韩国三星电子7-9月当季获利降至逾三年低位，智能手机业务获利减少恐让公司今年创下2011年以来最糟表现。三星第三季营业利润较上年同期下降60.1%，至4.1万亿(兆)韩元(39亿美元)，与公司10月稍早发布的初估一致，但为2011年第二季以来最差表现。
德国大众汽车第三季营业利润高于预期，受欧洲和中国市场买家购买其豪华汽车奥迪和保时捷提振。大众汽车第三季营业利润跳升16%至32.3亿欧元(约合40.7亿美元)，高于路透调查访问分析师的最高估值30.9亿欧元。
全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷公布，第三季净亏损14.4亿美元，受累于铁矿石价格下跌和汇率波动。路透调查分析师此前预估为净获利9.56亿美元。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数受美国经济乐观前景激励收涨，任天堂表现亮眼
日本股市日经指数周四大涨，美国经济的正面讯号激励了投资人信心。日经指数上涨0.7%至15,658.20点。表现亮眼的个股包括任天堂，股价上涨1%，该公司公布的季度获利优于预期。东证股价指数涨0.7%至1,278.90点。
--中国股市：沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨
中国股市沪综指收升至逾20个月来新高，受权重股带动连续第三日上涨。分析师指出，隔夜美联储退出QE3符合市场预期，且目前新股申购完成进入空档期资金回流，市场亦预期央行定向宽松工具的扩围将形成降息效应，提升市场风险偏好，大盘强势特征超出预期。沪综指收报2,391.076点，涨18.046点或0.76%。
--香港股市：恒生指数收跌，受企业业绩疲软及财测欠佳拖累
香港股市收跌，第三季获利表现偏弱的个股，遭投资人抛售。初步数据显示，恒生指数收低0.5%，至23,702.04点，恒生国企指数下跌0.9%。多家大型企业及银行财报逊于预期或财测悲观。中石油跌1.9%，中海油跌逾4%，是市场的主要拖累，因受油价下滑影响，周三公布的业绩令人失望。
--全球汇市：美元指数触及三周半高点，德国CPI数据将左右欧元走势
美元指数周四攀升至逾三周高位，受助于美国公债收益率上涨，之前美联储的政策立场偏强势，对经济复苏的信心亦有增强。投资人对今日稍晚公布的德国通胀数据保持警戒。美元指数盘中触及10月6日以来高位86.452。0849GMT，美元指数上涨约0.5%，至86.358，欧元/美元跌至三周半低位1.25635。
--国际油市：布兰特原油跌破87美元，因美联储声明提振美元上扬
布兰特原油期货跌至每桶87美元下方，因为美联储为美国经济描绘了更亮丽前景，提振美元走强。0848GMT，12月布兰特原油期货下跌0.76美元至每桶86.36美元。12月美国原油期货跌0.82美元至81.38美元。
--全球金市：现货金跌至三周低点，因美联储表露对经济的乐观看法
黄金跌至三周低点，因美联储此前宣布结束买债计划并表达了对经济复苏的乐观看法，这削弱了黄金的避险魅力。0843GMT，现货金跌至1,202.96美元。美国期金下跌1.8%，至1,203.0美元。
--金属期市：伦铜下跌，因美联储声明引燃美元上涨
伦敦期铜领跌其他金属，因美联储官员发表对美国经济的乐观看法，提振美元上涨。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.81%，至6,760美元。
--欧元债市：欧元区通缩疑虑支撑德债期货持稳，抵销FED消息冲击
德国公债期货持稳，欧元区通缩疑虑，抵销美联储的消息影响；美联储周三结束购债计划，并乐观看待经济前景。德国10年期公债收益率最新升至0.895%。(完)
(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。