《路透晚报》--12月8日

图为一名男子在看上海浦东金融区。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季GDP萎缩程度大于初值，证实日本滑入衰退

日本内阁府周一公布修正数据显示，第三季GDP萎缩幅度超过最初估值，因资本支出下降，这支持了首相安倍晋三最近推迟第二次上调消费税的决定。

第三季GDP环比年率修正为萎缩1.9%，超过初值1.6%的萎缩幅度，说明日本经济已滑入衰退，第四季料有温和反弹。路透调查预估中值为第三季GDP萎缩0.5%。

日本政府发言人表示，政府对经济正在逐渐复苏的看法没有改变。

--德国10月工业生产较前月微升0.2%，9月修正为增长1.1%

德国经济部公布，10月工业生产较前月增长 0.2%，9月修正为增长1.1%。德国经济部称工业生产正在企稳，夏季疲弱期之后，工业和建筑业的下滑可能已经触底。

--必和必拓剥离业务组建的实体名为SOUTH32，将多地上市

澳洲矿业巨头必和必拓表示，该公司计划剥离的业务在明年寻求多地上市时，将命名为South32。由于面对铁矿石和其他商品价格大跌的局面，必和必拓希望把旗下铝、镍、白银和煤炭业务纳入一家独立公司的作法，能够惠及公司其他全球业务部门。

--日本夏普欲赔本卖美国能源子公司，筹钱补充资本

日本夏普表示，正考虑将旗下美国太阳能源开发部门Recurrent Energy售予Canadian Solar CSIQ.O，但尚未作出最终决定。日经新闻周日报导称，夏普已经同意以约300亿日圆(2.47亿美元)将Recurrent售予Canadian Solar，该交易可能在明年初完成。

--国际清算银行称2014年跨国银行对中国的贷款大增，新兴市场存风险

国际清算银行(BIS)公布的报告显示，中国已成为跨国银行贷款最大的新兴市场目的地，在所有新兴市场经济体的跨国贷款中占逾四分之一的比重。

BIS季度报告显示，今年第二季对中国的跨国贷款增长650亿美元，至1.1万亿美元，截至6月底的一年增长近50%。

BIS表示，金融市场近期大幅波动显示其对意外事件愈发敏感，且易受冲击。BIS警告称，美元汇价走强尤其对新兴市场会产生“深远”影响。

[市场摘要]

--日本股市：触及七年半收盘高位，日圆走疲与美国数据强劲提供支撑

日本股市周一收在七年半高位，虽然日本第三季GDP数据下修，但其影响被日圆走软和市场对美国经济的乐观情绪所抵消。美国上周五发布了强劲的就业报告。

日经指数微升0.1%收报17,935.64，为2007年7月以来最高收位。该指数早盘一度触及18,030.83。

--中国股市：沪综指大涨2.9%续创43个月收盘新高，军工、非银金融板块领涨

中国股市沪综指大涨收升2.9%，续创逾43个月收盘新高。分析师称，今日国防军工、非银金融等有政策利好的板块继续发挥领头羊作用，大盘低开高走，走势稳健成交活跃。从目前市场运行态势判断，风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，股指向上运行方向不会改变。沪综指收报3,020.26点，涨82.61点或2.81%，此前最高收盘点位为2011年4月21日3,026.67点。

--香港股市：收扬，受美国就业数据及内地股市涨势激励

香港股市收升，受美国强劲就业数据激励，在此同时，在中国内地股市强力上涨支撑下，中资股持续表现出众。恒生指数收高0.2%，至24,047.67点，恒生国企指数劲涨2.4%，至11,873.41点。

--汇市：美元延续就业数据公布后的涨势，兑日圆创出七年新高

美元兑日圆创下七年新高，之前美国就业数据意外强劲，强化有关美联储可能提早升息的预期。两年期美国公债与同期日本公债利差扩大至大约66个基点，为2010年中以来最阔。这扶助推动美元兑日圆周一稍早升至121.86，为2007年7月以来最高。0839GMT，美元兑日圆回落至121.30，日内跌0.09%。美元指数上涨0.20%，报89.508。

--欧元债市：意大利公债收益率弹离纪录低位，此前该国评级遭标普下调

意大利公债收益率弹离纪录低位，此前标普将意大利债信评级下调至比垃圾级仅仅高出一个级距，给意大利总理伦齐的改革计划带来打击。意大利10年期公债收益率上升8个基点至2.03%，脱离上周五触及的纪录低点1.915%。其它低评级国家的政府公债收益率则略微走高。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率各自上升3个基点。德国10年期公债收益率下降至0.77%。

--国际油市：布兰特原油下挫逼近68美元，摩根士丹利下调油价预估

油价一度下跌逾1美元，接近本月稍早所及五年低点，因摩根士丹利下调了对布兰特油价的预估。1月布兰特原油期货跌至每桶67.73美元的低点，接近上周触及的2009年10月以来低点67.53美元。0833 GMT时，布兰特油价下跌0.93美元，报68.14美元。美国原油期货下跌0.75美元，至65.09美元，稍早触及日低64.63美元。

--全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国非农就业报告提振美元

金价持于每盎司1,200美元下方，维持海外市场跌幅，因乐观的美国非农就业报告提振美元升至五年多高位，进而损及黄金的对冲吸引力。0730GMT时，现货金持稳于每盎司1,194.40美元，上周五下挫1 .1%，因数据显示，美国11月就业岗位增幅为近三年来最大。

--金属期市：伦敦期铜持稳，此前中国公布的贸易数据不佳

伦敦期铜持稳，守在上周触及的四年半低点上方；中国发布的贸易数据弱于预期，引发了有关中国政府或将进一步推出刺激举措的市场预期，这有助于支撑铜价。0721 GMT，LME三个月期铜报每吨6,446.50美元，较前日下滑0.1%。前日，期铜触及一周高点每吨6,526美元，12月1日曾跌至2010年6月以来低点6,230.75美元。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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