（更正）《路透晚报》--12月9日

图为一名男子走出位于浦东金融区的上海证券交易所大楼。 REUTERS/Carlos Barria

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以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国10月进口创下近两年最大降幅，但分析师依旧乐观

德国10月进口创下近两年最大降幅，而前一个月还曾录得强劲增长；与此同时，10月出口也下降。不过分析师依旧对德国经济前景持乐观的看法。德国联邦统计局周二公布的经季节调整的数据显示，10月进口较前月下滑3.1%，不及分析师预估的下滑1.5%，并创下2012年11月以来最大降幅。

--希腊下周提前举行总统选举，股债市齐跌

希腊政府周一意外宣布将总统选举提前两个月至下周举行，若执政党候选人未能当选，将导致国会提前改选。受到政局不确定变数影响，希腊10年期公债收益率周二大涨30个基点，至7.64%，股市盘初重挫6%。

--印尼央行称一直在汇市警戒印尼卢比波动，未瞄准特定汇率水平

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)表示，央行一直在外汇市场警戒印尼卢比波动，但主要目的是保护(卢比)不受波动性的影响，并未瞄准特定汇率水平。印尼卢比已经跌至2008年以来最低水准。

--伊拉克调降对亚洲和美国买家的原油官方售价

伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，该国已经将下调1月供应亚洲和美国买家的巴士拉轻质油官方售价(OSP)，但小幅上调对欧洲买家的OSP。SOMO调降1月供应亚洲的巴士拉轻质油OSP，降至每桶较迪拜/阿曼均 价贴水4.00美元，12月为贴水2.50美元。

--香港高等法院称，金钟占领示威区将执行清场

香港高等法院下令，对被示威者占据已达数月之久的主要抗议区执行清场。民主派积极份子与当局之间最后的紧绷情势再次升温。香港冠忠巴士集团在当地报章刊登通告，称该公司已获得高院颁布临时禁制令，要求占中人士停止占用金钟及中环部分路段。

[市场摘要]

--日本股市：早盘中自七年半高点回落，因日圆反弹促市场获利了结

日本股市日经指数周二早盘中自七年半高点回落，因美股收低及日圆反弹，促使投资人了结日股此前连七日上涨的获利。但整体而言，市场人士仍看多，预期首相安倍晋三周末选举将可获胜，赋予其新的民意背书，持续政府扶助增长的政策。日股日经指数跌0.5%，报17,839.17点，此前七个交易日累计涨幅。

--中国股市：沪综指收跌5.4%创逾五年来最大单日跌幅，A股成交额再创历史新高

中国股市沪综指大幅震荡收跌5.4%，创逾五年来最大单日跌幅，获利卖压集中释放。分析师称，市场预期今日召开的中央经济工作会议将调低明年经济增长目标，此消息可能会重新引起市场对中国宏观经济基本面的关注，有助于整个股市回归理性。此外，大盘连续上涨后调整压力有释放要求，股指宽幅震荡显示市场对后市存在严重分歧。沪综指收报2,856.27点，跌163.99点或5.43%，盘中震荡达8%以上，此前最大单日跌幅为2009年8月31日的6.74%；上证A股今日成交7,926亿元人民币，成交金额再创历史新高。

--香港股市：两项指数均收跌逾2%，受累于获利了结和中资股下挫

香港股市收跌，受累于获利了结，以及中国大陆股市连涨两周后大跌，推动中资股下挫。香港上市的中资股大幅下挫，拖累恒生国企指数创下2011年11月以来最大单日跌幅。恒生指数下跌2.3%至23,485.83点，恒生国企指数重挫4.6%至11,332.92点。

--汇市：日圆受惠于油价下跌，商品货币扩大跌势

日圆周二小幅上扬，因油价下跌打压风险胃纳，并促使投资人缩减日圆空仓。商品货币扩大近来跌势，澳元跌至四年低位；加元兑美元则触及五年低位。0845GMT，美元兑日圆下跌0.75%至119.76日圆，进一步自周一创下的七年高位121.86日圆回落。商品货币依然承压，澳元兑美元一度触及四年低点，最新报0.8267美元，日内下跌0.3%。

--全球金市：金价延续涨势，受美元走低帮助站上1,200美元关口

金价连续第二天上扬，逆转稍早跌势并占 上每盎司1,200美元关口，受助于美元回吐早前涨幅。0809GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,206.10美元。美国黄金期货跳涨1%。

--国际油市：布兰特原油触及66美元下方五年低位，受供应过剩忧虑拖累

布兰特指标原油期货跌破每桶66美元，至五年低位，受累于对供应过剩情况将加重的担忧。该合约上日下挫逾4%。布兰特1月原油期货一度触及65.29美元盘中低位，为2009年9月以来最低。0825GMT，该合约下跌0.49美元，至每桶65.70美元。美国原油期货下跌0.21美元，至每桶62.84美元，此前曾短暂触及2009年7月以来低点62.25美元。

--金属期市：上海期铝挫至八个月低点，因供应过剩

上海期铝跌至3月以来最低位，因中国产能过剩情况越发严重，且需求前景脆弱，抑制了买盘。本来临近年底，买盘已经开始消退。上期所2月期铝一度下挫1.2%，至13,245元人民币，为3月26日以来最低。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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