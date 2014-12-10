《路透晚报》--12月10日

图为上海证交所内的交易员们。 REUTERS/Nir Elias

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球经济疑虑及希腊政局变数重燃避险情绪，亚股、美元、油价走低

中国CPI同比涨幅创五年来最低，加深全球经济增长疑虑，加上希腊政局的不确定性，引发规避风险交易，亚洲股市、美元及油价周三齐跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘中下滑0.7%，之后随中国股市反弹而脱离低点。

--日本11月消费者信心连续第四个月下降，政府下调消费者信心评估

日本内阁府公布的调查显示，11月消费者信心连续第四个月下降，反映4月上调消费税的影响仍继续打压信心。内阁府并调降消费者信心评估，称显现疲弱倾向。

另一项数显示，日本11月批发(趸售)价格为近两年来首度同比下滑，主要归因于油价暴跌。这令日本央行实现通胀目标的任务变得更加复杂。

--政局疑虑打压希腊公债续跌，收益率曲线倒挂

希腊公债周三续跌，短债收益率(殖利率)急升超越长债，投资人忧心即将举行的总统选举；总统选举结果有可能促成反纾困的左派政党取得执政权。希腊三年期公债收益率升34个基点至8.532%，为7月发行以来最高，并高于10年期公债收益率。

--英国薪资成长疲软现象可能来到拐点--央行委员麦卡弗蒂

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，英国薪资增幅长期疲软现象可能处于转捩点，为现在调升利率强化理由。麦卡弗蒂表示，尽管存在经济微幅放缓的迹象，英国经济闲置产能已逐渐耗尽，通胀升温速度有可能高于央行预期。

--韩国政府智库KDI下调今明两年经济成长预估

韩国最高政府智库机构下调今明两年经济成长预估，称经济走软而不是走强的风险加大。韩国开发研究院(KDI)表示，韩国明年经济成长率料为3.5%，今年料为3.4%，分别低于5月份预估的3.8%和3.7%。KDI重申警告韩国通缩风险日益加大，并再次呼吁央行予以积极的政策回应。

--香港社会警方明天对金钟、中环被占领地区清场，官员吁示威者主动撤离

香港警方将于周四协助执行禁制令，对被占领两个多月的金钟、中环一带进行全面清场。政务司司长林郑月娥呼吁占领道路的示威人士尽快主动撤离占领区，并指学联呼吁早前已离开金钟占领区人士明天回返占领区的做法不可取。

[市场摘要]

--日本股市：重挫2.3%收在近两周低位，受希腊疑虑和日圆走强打击

日本股市周三下滑，因日圆走强促使投资者抛售出口类股；此外有关希腊政局不确 定性的忧虑和油价下跌也打压了风险偏好。日经指数下挫2.3%，收报17,412.58点，为11月28日以来低点。

--中国股市：沪综指反弹收升2.9%，传媒、环保等新兴产业股领涨

中国股市沪综指大幅反弹收升2.9%。分析师称，今日大盘继前日超跌后出现技术性反弹，传媒、环保等新兴产业股领涨。另今日公布的通胀数据显示经济仍低迷，市场静待中央经济工作会议出台的政策，料政策趋向将影响后市热点。沪综指收报2,940.01点，涨83.74点或2.93%，上证A股今日成交5,344亿元人民币，上个交易日为7,926亿元，较前一交易日减逾三成。

--香港股市：微幅收高，追随内地股市反弹之势

香港股市微幅收高，扳回早盘跌幅，追随内地股市在前一交易日大跌后的反弹之势。恒生指数收涨0.2%报23,527.43点，恒生国企指数收高0.4%报11,372.62点。

--汇市：多仓骤减打压美元，中国通胀数据阻碍澳元反弹

美元维持疲态，因多头仓位大幅削减。随着年底临近，投资者寻找理由了结获利。希腊政治不确定性令有关欧洲的疑虑重燃，打压股市下滑，并促使投资者转向美国公债避险。这推动美国公债收益率下降，进而拖累美元指数脱离近六年高位。欧元一度高见1.2448美元，但在0842GMT，回落至1.2370美元，日内跌0.03%。美元指数触及日低88.488后反弹，当前持平报88.694。

--国际油市：布兰特原油期货守在66美元上方，供应过剩疑虑持续罩顶

布兰特原油期货守在66美元上方，在市场供应过剩下，油价上日短暂回升后，恢复盘跌。0844GMT，近月布兰特原油期货下跌0.76美元，报每桶66.06美元。美国原油期货一度下跌1美元，至每桶62.82美元，随后小幅回升至62.91美元，日内下跌0.93美元。

--金属期市：期铜小幅下跌，因空头回补涨势消退且供应过剩阴影笼罩

伦敦期铜价格由上日触及的两周高位回跌，因空头回补动能消退，且市场焦点转至明年可能出现的供应过剩问题。0752GMT，LME三个月期铜下跌0.5%，至每吨6,449.50美元，回吐上日的1.2%涨幅。期铜上日触及6.532美元，为11月28日以来最高。

--全球金市：黄金接近七周高点，受助于避险需求

金价连涨第三个交易日，接近七周高点 ，因美元和全球股市疲弱促使投资者涌向黄金寻求避险。现货金一度升至1238.20美元，0847GMT回落至1230.80美元。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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