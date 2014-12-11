《路透晚报》--12月11日

图为一辆本田汽车方向盘上的气囊标志。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--惠誉称或在明年年初下调日本债信评级

惠誉一高管表示，该机构预计会在明年年初某个时间下调日本债信评级，因日本政府不太可能编制出可以抵消推迟下次消费税上调影响的下一财年预算。惠誉的亚太主权评级部门主管Andrew Colquhoun称，日本政府也在考虑降低公司税，这也显示降低预算赤字的机率降低。

--日本车厂因高田气囊问题，再宣布召回逾55万辆车

本田汽车、日产汽车、和三菱汽车三家日本汽车生产商宣布将在全球范围内召回共计逾50万辆汽车，以更换高田生产的气囊气体发生器。本田估计将全球召回40万辆汽车，包括在日本召回的11个车型共计17.7万辆汽车。日产汽车估计该公司全球召回规模为15.2万辆。

--澳洲11月就业人口增幅远超预期，但失业率升至十年高点

澳洲11月就业人口意外大增42,700人，但其中多数是兼职岗位，而失业率仍升至十年高点6.3%，关于经济状况的信号喜忧参半。数据公布后，澳元仅温和上扬，即便整体就业人口增幅远超预估。

--新西兰央行维持利率不变，总裁称国内经济增速可望维持在3%左右

新西兰央行将指标利率维持在3.5%，一如市场预期。央行总裁惠勒表示，在低通胀、低利率以及国内经济活动稳健的情况下，该国经济可望继续强劲成长。

--韩国央行维持基准利率在2%不变，但明年第一季可能降息

韩国央行一如市场预期宣布维持基准利率不变，连续第二个月按兵不动。因央行决策大体符合预期，市场基本未受到影响。央行总裁李柱烈警告通胀及经济成长预估可能下修，多数分析师预期2015年初将会降息。

--瑞士维持瑞郎汇率上限不变，利率目标区间依然在0-0.25%

瑞士央行宣布维持瑞郎兑欧元汇率上限在1.20不变，并且重申了央行将通过汇市干预来保卫汇率限制的承诺。央行还称，如果有必要，将采取进一步的举措。

--英国11月房价差值跌至正13，创18个月低位

英国皇家测量师学会(RICS)公布的调查显示，在截至11月的三个月内，英国房价增幅创一年半以来最低，但计划中的下调房产税举措可能缓和销售低迷的情况。RICS称，11月房价差值从10月的正20降至正13，为2013年5月来最低，当时英国房地产市场开始强劲回升。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至两周低位，受累于日圆上涨和油价下挫

日本股市周四跌至两周低位，因日圆上涨、油价下跌、以及疲弱的机械订单数据削弱了冒险意愿。日经指数连续第三日走低，终场收跌0.9%至17,257.40点，为11月27日以来最低。在日经指数期货和期权合约周五结算以前，日经指数走势动荡，早盘触及17,043.63点低位，之后反弹。

--中国股市：沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘

--沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘。分析师称，短期市场风格出现转换，二线蓝筹股和成长股轮动上涨，但由于其所占权重较小，对指数的推升作用有限。料短线大盘进行高位震荡，中期仍将维持上涨格局。 沪综指收报2,925.74点，跌14.262点或0.49%，上证A股今日成交4,791亿元人民币，上个交易日为5,344亿元，较前一交易日减一成。

--香港股市：收跌，受中国内地及国际股市不安气氛拖累

香港股市收跌，受中国内地股市及国际股市走软拖累。中国内地股市先前在短短两周时间内大涨逾30%后，本周走势困顿，因迹象显示，中国当局可能更加关注市场投机炒作情况。恒生指数下滑0.9%至23,312.54点；恒生国企指数走低1.0%至11,255.43点。

--汇市：美元兑日圆跌势暂歇，瑞郎在瑞士央行公布决议后上涨

美元兑日圆小涨，自过去三个交易日下挫近3%后暂作歇息，此前市场在年底前出脱过高的仓位。美元稍早一度触及接近117.45日圆的两周新低，但之后企稳，最新报118.28日圆，日内上涨0.4%。瑞士央行决定维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20瑞郎不变，称准备无限量购买外汇。决议公布后，瑞郎兑欧元升至1.2012，决议公布前报约1.20365。

--国际油市：布兰特原油小幅升向65美元，但沙特对产量的立场抑制涨幅

布兰特原油小涨，但仍处于每桶65美元下方，距上日触及的五年低点不远，市场偏空基调大致没有改变。0844 GMT，布兰特原油小涨0.51美元报64.75美元，已比上日盘中低点63.56美元(2009年7月以来最低点)高出逾1美元。美国原油期货上涨0.52美元，至每桶61.46美元。

--欧元债市：德债收益率降至纪录低点，欧洲央行将进行第二轮贷款发售

德国公债收益率降至纪录低点，稍后欧洲央行将进行第二轮针对银行业的长期贷款标售。意大利和西班牙十年期公债收益率分别小升到2.07%和1.88%，因希腊公债跌势暂停。

--金属期市：美元走软缓解基本金属的压力

基本金属价格小幅走高，因为受年底仓位调整影响，美元兑主要货币下滑，油价急剧下挫引发避险情绪，也是影响金属走势的部分原因。0752GMT，LME三个月期铜上涨0.2%至每吨6,424.85美元，上日曾下挫1%。

--全球金市：金价走软进一步脱离七周高位，因美元反弹

金价回吐稍早涨幅，进一步远离七周高位，因美元兑日圆录得一些涨幅，削弱黄金的避险魅力。0847 GMT，现货金下跌至每盎司1,222.50美元。该期约周三上涨至七周高位1,238.20美元，但未能守住涨势，当日最终下跌0.3%。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust GLD 持仓周三增加近3吨至724.80吨。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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