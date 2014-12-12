《路透晚报》--12月12日

图为百元面值的美元和万元面值的日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国众院通过1.1万亿美元政府支出议案，政府得以继续运作

美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。此项议案还必须获得参议院通过，才能送交奥巴马总统签署成为法律。参众两院另外通过了一项议案，延长提供政府资金两天，使参院有时间批准支出议案。

--日本央行下周的经济评估料更乐观，将称出口和产出好转--消息

消息人士称，日本央行下周召开议息会议时，对经济的评估可能比上月乐观，因出口和制造业产出加速，初步表明经济正从上调消费税导致的衰退中复苏。了解日本央行想法的消息人士称，该央行下周料弃用表明产出疲弱的措辞，暗示其对经济复苏抱有信心。

--澳洲央行总裁预期澳元将进一步下跌--报载

澳洲金融评论报刊登的专访显示，澳洲央行总裁史蒂文斯称，澳元有可能进一步下跌，他并补充表示乐见澳元跌至0.75美元。受此番言论影响，澳元跌至四年半新低0.8213美元，之前约位于0.8280。

--印度央行总裁拉詹称，将与政府就中期通胀目标讨论合适时间表

印度央行总裁拉詹表示，央行将开始与政府讨论一个“合适的时间表”，确保实现2-6%的中期通胀目标。

--德国11月批发物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%

德国联邦统计局公布，德国11月趸售(批发 )物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%，10月分别为下滑0.6%和下 滑0.7%。

[市场摘要]

--日本股市：结束一连三日跌势收高，受益于乐观美国数据和日圆下跌

日本股市周五结束一连三日的跌势，因乐观的 美国数据和日圆下跌提振人气，此外投资者依然乐观看待周末的日本选举。日经指数收高0.7%，报17,371.58点；本周下跌3.1%。

--中国股市：沪综指震荡收升，经济数据欠佳致场内观望气氛升温

中国股市沪综指震荡收升。分析师称，今日公布的经济数据欠佳显示基本面未见明显改善，投资者参与热情有所降温，同时市场在前期大幅上涨后仍需消化获利盘压力，盘中热点快速转换不定，令投资者更多选择观望。沪综指收报2,938.17点，升12.43点或0.42%，该指数全周近持平。

--香港股市：小幅收低，因担心美联储或及早加息

香港股市小跌，投资者保持谨慎，一些人担心良好的美国零售数据将促使美联储不至于在2015年太晚才开始加息。恒生指数收盘跌0.3%至23,249.20点。恒生国企指数下跌0.2%至11,236.39点。

--汇市：美国良好数据促使美元多头现身，石油货币疲软

美元兑多数主要货币持坚，部分归因于美国零售销售数据乐观，不过对油价下跌的担忧令加元陷于五年低点附近。数据显示美国11月零售销售增长0.7%，增幅高于预期。0834 GMT，美元下跌0.08%至118.55日圆。卖家大肆抛售商品货币，稍早在海外市场将加元及澳元掼压至数年新低。美元兑加元最新报1.1545，上涨0.22%。

--国际油市：布兰特原油触及五年半低位，因供应过剩和需求低迷忧虑

布兰特原油继续下跌，至每桶63美元的五年半低位，本周迄今累计下跌逾8%，因对全球供应过剩和需求前景疲弱的担忧挥之不去。0837GMT，布兰特原油下滑0.55美元至每桶63.13美元。美国原油下跌0.80美元至每桶59.15美元，本周至今跌幅超过10%。

--全球金市：受美元走强打压下跌，本周料连续第二周上涨

现货金下跌，受美元坚挺和美国经济数据强劲打压，不过金价料连续第二周上涨。本周稍早，金价受避险买需提振上涨。0843 GMT，现货金跌至每盎司1,221.70美元。不过本周迄今金价已经上涨超过2%。

--金属期市：伦敦期锌因油价续跌而下滑，但中国刺激预期限制跌幅

伦敦期锌价格跌向前日触及的六个月低位，因油价重启跌势；但中国工业产出数据逊于预期，增加了政府扩大刺激的可能性，有助于限制跌幅。0745 GMT，LME三个月期锌下滑0.5%至每吨2,185美元，周四收高0.7%。

--欧元债市：德债期货走高，10年期公债收益率触及纪录低位

德国公债期货上扬，跟随美债涨势，因油价挫跌压抑全球通胀预期。0851GMT，德债期货上涨34个跳动点，至154.40，稍早德国10年期公债收益率触及纪录低位0.65%，日内下跌2.5个基点。(完)

(整理 田建华; 审校 蔡美珍)

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