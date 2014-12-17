《路透晚报》--12月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯危机及油价下跌促使投资者避险，高评级公债受追捧

金融市场笼罩在一片不安的沉静之中，俄罗斯面临爆发金融危机的风险，油价下跌促使投资者买入高评级债券避险。英国、德国和日本公债收益率(殖利率)均触及纪录低点，同时美国和澳洲长期公债收益率也触及2012年以来低点。俄罗斯卢布开盘大跌后，在早盘交易中反弹，但交投波动较大，市场在近几日重跌后情绪紧张。俄罗斯财政部周三表示，开始出售外汇储备，且认为卢布汇价低估。财政部称准备向市场出售约70亿美元的外储，可能分步进行。

英国央行副总裁康利夫表示，英国在俄罗斯经济风暴的直接曝险不大，但必须评估市场震荡对金融体系造成的风险。

欧元区银行业单一监督机构(SSM)主管努伊称，俄罗斯卢布大跌应该不会给欧洲银行业造成困难，因为后者对俄罗斯企业的曝险有限。

--市场动荡加剧俄罗斯评级遭调降之虞

俄罗斯金融市场的溃不成军令人担忧，该国恐怕难以保住其投资级别的债信评级。三大债信评级机构--标准普尔、穆迪和惠誉均给予俄罗斯负面的前景展望，标普的评级较垃圾级别仅一步之遥，降至垃圾级将引发投资者抛售俄罗斯债券的风险。标普和穆迪在今年调降评级后，给予俄罗斯的展望仍为负面，惠誉则自2009年以来一直维持负面展望。评等机构的展望变化通常将在随后的12-15个月内落实为实际的评级调整行动，因此许多人都预期俄罗斯评级可能在明年初被调降。

--亚洲开发银行小幅下调亚洲发展中地区经济预测，预计中国今年成长7.4%

亚洲开发银行小幅下调对亚洲发展中地区今年和明年经济成长的预估，但称油价下跌料有助于该地区各经济体推进改革。亚开周三在2014年最新展望报告中表示，目前预期亚洲发展中地区今年成长6.1%，略低于9月预测的6.2%。预计2015年成长6.2%，低于上次预测的6.4%。亚开将中国2014年和2015年经济增长预期分别下调至7.4%和7.2%。亚开称，印度总理莫迪采取的改革举措将帮助印度经济今年成长5.5% ，如果加大改革力度，将提振2015年经济成长达到6.3%。

--日本11月出口增速大幅减缓，加剧经济担忧

日本11月出口较上年同期连续第三个月上升，但增速远低于预期；尽管日圆大幅贬值，但亚洲和欧洲的需求放缓抑制了贸易。财务省数据显示，11月出口较上年同期增加4.9%，远低于路透调查中分析师预估的增长7.0%，并且低于10月的增长9.6%。出口疲弱可能加重4月上调消费税的影响；加税已经打压日本经济在第三季陷入衰退。

--亚洲第四季企业信心反弹至近三年来次高水准，印度最为乐观

汤森路透/英士国际商学院调查显示，亚洲顶尖企业第四季信心回升到近三年来次高水准，受美国经济增强及油价大跌激励。汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数第四季升至72，第三季为66。第四季指数仅略低于第二季创下的2012年初以来高位74。指数高于50代表整体看法正面。印度企业为推升指数的最大助力，该国企业信心连续第三季达到最高值100，乐观期待新任总理莫迪将加速经济复苏。

--独家：不满高田解释不清，本田自行测试缺陷气囊--消息人士

日本高田汽车安全气囊召回事件不断扩大，本田汽车对此十分忧虑，对高田无法解释部分气囊爆炸的原因也感到失望，因此本田在日本购买了二手车和报废车，自行展开试验。本田两名高层内部人士表示，今年上半年，位于东京以北宇都宫附近的本田质量中心对100-150个高田气囊展开测试，测试结果表明高田在生产品质上存在缺陷，令人怀疑高田的业务能力。高田过去被本田视为核心供应商之一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，受对美联储温和政策立场的期望提振

日本股市周三上涨，摆脱了六周半低点，因对美联储维持温和立场的预期帮助市场人气复苏。不过，对俄罗斯曝险很高的日本烟草放量暴跌7.8%，拉低日经指数10个点。高盛称，俄罗斯市场占日本烟草营业利润的20-25%，卢布贬值1%，该公司利润将缩水近30亿日圆。日经指数收高0.4%，报16,819.73点，摆脱稍早所及的16,672 .94点，该水平为10月31日以来的低点。东证股价指数收跌0.1%，至1,352.01。

--中国股市：沪综指收升1.3%至逾四年新高，金融股继续领涨大盘

中国股市沪综指宽幅震荡，收升1.3%至逾四年新高，并为连续第四日上涨。分析师称，临近年底资金面趋紧，市场降准呼声再起，另外即将修改的商业银行法或涉及到取消存贷比考核，银行股受此影响继续保持强势，带领大盘续涨，短期震荡态势料是近期市场的主基调。沪综指收报3,061.02点，涨39.5点或1.31%，盘中震幅达2.76%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点；上证A股今日成交5,799亿元人民币，上个交易日为4,923亿元。

--香港股市：小幅收低，金融股上扬但服务与IT类股下挫

香港股市主要股指小幅收低，金融类股上扬未能抵消服务与信息科技(IT)类股下挫的影响。恒生指数下跌0.4%报22,585.84点，恒生国企指数收升1.2%至11,269.43点。

--汇市：美元摆脱低点，FED会议决议前仍然承压

美元整理跌幅，脱离海外市场所及低位。受累于油价暴跌、俄罗斯金融危机及预期美联储(FED)将在货币政策声明中采取谨慎的基调，美元在海外市场跌至低位。美联储周三晚些时候将结束今年最后一次政策会议，料弃用有意维持近零利率的特别字眼，这将是明年加息的前奏。

--国际油市：布兰特原油跌破60美元，OPEC和俄罗斯拒不减产

布兰特原油期货下跌逾1%，连续第六个交易日下跌，围绕供应过剩的担忧持续存在，使得油价持于60美元下方的五年半低点附近。自OPEC11月末决定维持产量不变后，最近几周油价持续下跌，布兰特原油已经下跌近20美元。俄罗斯也表示不计划减产，即便全球市场供应过剩。0832GMT，2月布兰特原油期货下跌0.56美元，报每桶59.45美元。美国原油期货下跌0.84美元至每桶55.09美元。

--全球金市：现货金持于1,200美元略下方，关注美联储会议

现货金持稳于1,200美元略下方，稍晚将有美联储今年最后一次会议的结果出炉，可能暗示升息时机。投资人亦关注俄罗斯情势，俄罗斯卢布兑美元周二重挫逾11%，无视央行大幅升息。0806GMT，现货金上扬0.2%，至每盎司1,198.66美元。

--金属期市：期铜下跌，因中国产出增加及俄罗斯卢布贬值危机

期铜下滑，因中国产出增长，并且投资者担忧卢布急剧下跌可能促使俄罗斯生产商制造更多的铜。0600 GMT，LME三个月期铜下跌18美元至每吨6,344美元，延续昨日的跌势。上海期交所主力2月期铜下滑1%，至每吨45,640元人民币(7,368美元)。交易员称，鉴于卢布暴挫带来的较长期不确定性，一些金属投资者退居观望。卢布走弱可能促使俄罗斯生产商提高金属产量，这些金属是以美元标价。(完)

(整理 高琦 审校 田建华)

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