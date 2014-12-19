《路透晚报》--12月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持大规模刺激措施不变，对经济的看法更为乐观

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与首相安倍晋三为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。这是安倍12月14日赢得大选以来的首次央行利率审议结果。日本央行在政策声明中说，“经济继续温和复苏趋势，”整体上4月上调消费税带来的痛苦减轻。央行还上调对出口和产出的评估，显示其对日本经济在第三季脱离衰退具有信心。

--日本政府上调对企业投资和工业生产的评估，维持整体评估不变

日本政府上调对企业投资和工业生产的评估，但维持对经济正在温和复苏的整体评估不变，尽管经济在努力摆脱衰退走向复苏的过程中存在一些薄弱环节。前几天首相安倍晋三的执政联盟赢得大选后，今天公布的政府月度经济报告使首相获得对其“安倍经济学”战略的新民意支持。“日本经济正温和复苏，不过可以在民间消费及一些其他领域看到疲弱状态，”内阁府在周五发布的12月报告中称。政府连续第二个月维持整体评估不变。内阁府上调对企业投资的看法，称在此前指出资本支出有些疲弱后，目前资本支出已大致持平，不过已处于上升趋势。

--德国1月GFK消费者信心指数升至八年高位

德国1月消费者信心升至八年高位9.0，消费者期待德国经济将获得增长动能。这是2006年12月以来的最高读值，并且超过路透调查预估的8.8。随着能源价格下跌拉低了取暖油和汽油成本，家庭拥有了更多可支配收入，消费者更愿意花钱购物。人们的储蓄倾向也降至1991年GfK开始编纂该数据以来最低。不利的方面是，消费者的收入预期下降，GfK将此归因于国际形势的影响。不过，德国国内形势仍利好消费，就业水平达到纪录高位，薪资上升并且通胀温和。

--普京对俄罗斯卢布贬值危机信心喊话，欧美制裁立场不变

俄罗斯总统普京周四安抚国人，称卢布今年暴跌过后经济将回升，但对愈演愈烈的金融危机，他却没有给出解决办法。在三个小时的记者会上，普京表现出信心和(对西方的)蔑视，他指责是外部因素引发了当前的经济问题，并称乌克兰危机是西方造成的，而且西方还企图竖起一道“虚拟的”柏林墙以遏制俄罗斯。普京的经济部长称，该国经济面临一场由低油价、西方制裁和全球金融问题交叠而成的“完美风暴”。

--中国三季度资本和金融项目逆差90亿美元，较上季度缩窄

中国资本流出的状况有所改善。国家外汇管理局周五公布2014年三季度国际收支平衡表，资本和金融项目为逆差90亿美元，较二季度逆差162亿美元缩窄；经常项目顺差722亿美元，基本持平于上季度的734亿美元。三季度的储备资产减少1亿美元，较上季度228亿美元的减幅大为收窄；但三季度国际收支平衡表净误差与遗漏为逆差632亿美元，为该数据有史以来最高水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2.4%创六周半最大涨幅，市场观望央行评论

日本股市日经指数周五收盘劲扬，创六周半来最大单日涨幅，美联储不急于升息的态度，持续激励投资人信心。日经指数收高2.4%，至17,621.40，为11月初以来最大单日百分比涨幅。日经指数本周共涨1.4%。东证股价指数上涨2.4%，至1,409.61。JPX日经400指数涨2.5%，至12,799.29。

--中国股市：沪综指收升1.7%至逾四年新高，大盘蓝筹股继续受青睐

中国股市沪综指收升1.7%至逾四年新高。分析师指出，尽管新股密集申购使资金面趋紧，上午股指出现回调，但因投资者对于股市后市普遍看好，午后有增量资金吸纳大盘蓝筹股，推动股指收盘站上3,100点关口。沪综指收报3,108.6点，大涨51.08点或1.67%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。本周沪综指累计上涨5.8%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交5,150亿元人民币，上个交易日为4,661亿元。

--香港股市：收高1.3%，受美国利率将一段时间维持在低位前景的鼓舞

香港股市收高，连续第二个交易日上涨，受美国利率将在一段时间内维持在低位前景的鼓舞。恒生指数上涨1.3%，至23,116.63点，恒生国企指数上扬0.6%，至11,400.19点。恒指周线下跌0.6%，恒生国企指数则升1.5%。

--汇市：日圆兑美元和欧元下滑，因风险人气改善

避险日圆处于守势，风险资产全线反弹，之前日本央行维持政策不变。美国与日本货币政策的分化料将继续支撑美元兑日圆。瑞郎兑美元在0.9810瑞郎处企稳，日内上涨约0.1%。瑞郎周四大跌，因瑞士央行意外实施负存款利率。

--欧元债市：低评级公债收益率持于低位，市场押注ECB将大开资金闸门

对全球主要央行将维持宽松货币政策的预期，令欧元区低评级公债收益率持于纪录低位，欧债较可比美国公债的利差升至新高。近期油价跌至逾五年最低点，支持了对欧洲央行(ECB)将开始购买公债，向欧元区经济注资并击退通缩的押注。西班牙10年期公债收益率一度跌至1.728%，较纪录低位仅差0.2个基点。意大利10年期公债收益率同样接近低点。葡萄牙公债收益率跌至2.79%。

--国际油市：布兰特原油持于60美元下方，料将连续第四周周线下跌

布兰特原油期货持于每桶60美元下方，接近五年半低点，因全球供应过剩之势尚未显示出减弱迹象，尽管各企业削减明年对上游的投资。油价有望连续第四周周线下跌；尽管油价自6月底以来已累计下跌近50%，但上月石油输出国组织(OPEC)成员国决定不减产。0840GMT时，布兰特2月原油期货微升0.06美元，报每桶59.33美元。美国1月原油期货上涨0.28美元至每桶54.39。

--全球金市：金价涨至1,200美元上方，受买兴支撑

金价小涨，升至每盎司1,200美元上方，买家不顾股市上涨，买入黄金，支撑金价走高，缩减因担心美国很快将升息录得的跌幅。0836GMT，现货金交投于每盎司1,197/8美元附近，此前触及日高1,201.50美元。这有助于金价周线跌幅从稍早的逾2%缩窄至1.8%。

--金属期市：期铜微升，因供应前景堪忧且油价上涨

期铜微升，因非洲供应可能中断且油价上涨。Barrick Gold表示，若有关从2015年1月1日起将开采露天矿山的采矿税从6%提高至20%的立法获得通过，就将暂停在赞比亚Lumwana铜矿的作业。一位悉尼的交易员表示，在全球供应趋紧的情况下，投资者对供应中断的风险更加敏感。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜走高近0.8%至每吨6,365美元，前日下跌0.82%。上海期交所主力期铜逆转稍早跌幅，收高0.78%至每吨45,500元人民币。(完)

(整理 高琦 审校 王洋)

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