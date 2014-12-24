《路透晚报》--12月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯央行将助企业对海外贷款再融资，解偿债之困并支撑卢布

俄罗斯央行周三表示，将开始向那些愿将海外贷款作为担保品的企业提供硬通货贷款，从而帮助该国大型企业对海外贷款进行再融资。

今年由于西方对俄实施制裁，导致俄偿债能力大打折扣。西方制裁有效地切断了俄企业及银行通往欧洲和西方债务市场的渠道。油价挫跌，以及之后卢布大幅贬值，也削弱了许多俄罗斯借款人的财务实力。

--韩国央行誓言维持宽松政策立场

韩国央行誓言2015年将维持宽松货币政策立场，此前调查显示12月消费者信心降至20个月低位，通胀预期亦降至纪录低点。韩国央行周三在2015年政策声明中指出，倘若2015年通胀压力升高，则可能降低“政策宽松力度”。但央行补充道，即使出现这种情况，该行将会“谨慎因应”。

--独家：美国21个州2015年上调最低工资，沃尔玛1,400家门店受冲击

据路透看到的沃尔玛内部文件，美国各地上调最低工资，将促使沃尔玛对1,434家门店的基本工资做出调整，影响到该公司在美国门店总数的大约三分之一。对于美国最大民营雇主沃尔玛而言，最低工资立法绝非小事，该公司雇用了130万名员工。美国21个州将在2015年1月1日左右上调最低工资。

--独家：油价惨跌推高对冲成本，美国航空业者苦乐参半

据熟悉对冲操作的知情人士透露，达美航空(Delta Air Line)和西南航空等几家美国大型航空公司正忙于融资，以应对油价押注失误导致的亏损，并准备修改燃油对冲操作准则。原油价格剧跌反使这些公司蒙受数以十亿美元计的亏损。

理论上讲，航空公司本应是油价剧挫的最大受益者,但现在，达美、以及曾通过对冲操作成功锁定低油价的西南航空等公司却发现，燃油价格下跌所带来的部分收益被对冲成本吃掉了。据三名熟悉对冲操作的知情人士透露，这主要是因为它们采用了通行但风险较高的对冲策略。

--日本财务大臣麻生太郎称企业加薪是“安倍经济学”能否成功的关键

日本财务大臣麻生太郎周三敦促企业提高薪资以协助支撑民间消费，强调民间领域的这类配合是首相安倍晋三的刺激政策能否成功的关键。他并重申必须推进财政改革，避免市场对日本财政失去信任。

[市场摘要]

--日本股市：收涨至两周半高点，受美国数据向好提振

日本股市收涨，此前美国股市又创收盘新高，因数据显示美国经济加快增长，提振了风险人气，也支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的乐观评估。日经指数在清淡市况中涨1.2%，收报17,854.23点，为12月8日以来收盘高点，也是第五日连涨。日本市场周二因公共假日而休市。

--中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌

中国股市沪综指收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。

沪综指收报2,972.53点，大跌60.08点或1.98%，上证A股今日成交3,785亿元人民币，上个交易日为4,191亿元。沪深300指数收报3,230.39点，跌2.84%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,260.0点，跌3.24%，成交1,725,027手，沪股通130亿元额度使用0亿元。

--香港股市：微幅收高，市场准备迎接圣诞假期

香港股市在半日交易中微幅收高，证券交易市场提前收市，准备迎接圣诞假期，下周一恢复交易。恒生指数小涨0.1%至23,349.34点，恒生国企指数跌1.0%至11,558.02点。

--汇市：美元指数触及近九年高位，多头提前拿到圣诞礼物

美元指数在近九年高位附近徘徊。之前公布的数据显示，美国第三季经济以11年来最快速度成长，促使市场将美国加息的预期时间提前。

0838 GMT时，美元指数小跌0.15%，报89.926。0842 GMT时，欧元兑美元上涨0.14%，报1.2188美元。美元兑日圆周一曾一度高见120.82，同本月稍早触及的七年半高位121.86日圆相距1日圆左右。0843 GMT时，美元兑日圆下跌0.2%，报120.43日圆。

--国际油市：布兰特原油期货跌向61美元，因美元持坚

布兰特原油期货跌向每桶61美元，回吐上日录得的部分升幅，因美元受美国强劲经济数据推动持于近九年最高水准附近。0818GMT时，2月布兰特原油期货下跌0.29美元，报61.40美元。美国原油期货跌0.44美元，报56.67美元。

--全球金市：金价逼近三周低点，因美国经济增长强劲推升美元

金价接近三周低点，因强劲的美国经济增长数据提振股市及美元，削弱了黄金避险买需。0821GMT，现货金微跌至每盎司1,179.26美元，但仍接近周一触及的三周低位1,170.17美元。如果跌破此一水平，可能引发金价进一步下挫。

--金属期市：伦铜结束两日跌势小升，关注美元涨势

期铜价格小涨，此前两日下跌；在美国经济前景好转和中国成长堪忧之际，市场人士正试图感知需求状况。0823 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.23%，至每吨6,344.75美元，该期约过去两个交易日跌逾1%。上海期交所主力期铜缩减早先跌幅，仅微跌0.07%，至每吨45,630元人民币(7,329美元)。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。