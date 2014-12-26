《路透晚报》--12月26日

图中为美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--油价下挫致令央行通胀目标面临挑战，薪资下滑凸显安倍振兴经济之艰巨

日本11月核心消费者物价指数(CPI)年增率连续第四个月放缓，主要归因于油价下跌，这突显出央行实现2%通胀率目标所面临的挑战。

其它数据显示，工业生产意外下滑，家庭支出依然疲弱，表明经济从衰退中复苏的力道温和且脆弱。扣除4月上调消费税的影响后，核心CPI增长率为0.7%，较10月的0.9%放缓，亦远低于央行的2%目标。

日本政府周五公布的数据显示，11月受薪者整 体现金所得较上年同期下降，这是九个月来首次，而且实质所得连续第17 个月下滑，突显出首相安倍晋三振兴经济的任务非常艰巨。11月受薪者整体现金所得较上年同期下降1.5，经通胀调整后的实质所得较上年同期下滑4.3%，连续第17个月下 降，而且降幅为2009年12月以来最大。这被称为“安倍经济学”的安倍经济政策一记打击。薪资问题是安倍经济学取得成功的关键。

--日本经济财政大臣称希望下个财年公司税率至少调降2.5个百分点

日本经济财政大臣甘利明表示，他希望见到下个财年日本公司税率至少调降2.5%。他并称，在敲定该税率时，在与执政党税务小组的协商中将争取进一步调降。该小组将在下周提出下财年税改大纲。

--泰国央行再次下调GDP和出口增长预估

泰国央行称，今明两年经济增长可能达不到之前的预期，因出口疲软且公共支出迟缓。泰国央行下调对2014年经济增长的预期，从9月预计的1.5%下调至0.8 %，对2015年经济增长预测从4.8%下调至4.0%。

--日本邮政拟明年下半财年IPO，银行与保险业务也将分别上市

日本国有企业--日本邮政(Japan Post Holdings)表示，计划在下一会计年度的下半年进行股票首次公开发行(IPO)，其银行与保险业务将同时分别上市。这可能成为日本20年来最大规模的国企IPO。

日本邮政还称，计划逐步缩减对银行和保险业务的持股，分别降至50%左右。筹得资金将用于为2011年地震海啸灾区的重建项目融资。

[市场摘要]

--日本股市：因2015年前景看好而收高，周线亦上扬

日本股市上涨，对2015年的乐观预期提振人气，帮助扳回早盘因获利了结导致的少量跌幅。

日经指数收高0.1%，报17,818.96点，盘中交投淡静。本周该指数周线上扬1.1%，交易天数因假期减少，交投量为5月以来最低。东证股价指数上扬0.4%，报1,427.50点。JPX-日经400指数涨0.3%，报12,693.12点。

--中国股市：沪综指收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气

中国股市沪综指收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气。分析师指出，当前市场对流动性和政策利好的预期较乐观，股指此前回调接近20日均线后获得技术性支撑再度上涨，市场情绪回暖令大盘重拾升势。

沪综指收报3,157.6点，涨85.07点或2.77%，该指数全周累计上涨1.58%，连续七周收升；上证A股今日成交4,885亿元人民币，上个交易日为3,788亿元。沪深300指数收报3,445.84点，涨3.31%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,498点，涨4.92%，成交1,774,886手，沪股通130亿元额度使用0亿元。

--香港股市：因假期休市。

--汇市：美元兑日圆和欧元小幅反弹，市场交投慢慢转旺

美元兑日圆小幅走高，连跌两日之后出现少量低接买盘，圣诞节假日过后一些市场交投慢慢转旺。市场参与者预计，交投恢复常态尚且需要一段时间，澳洲、香港和新加坡等主要市场周五仍休市。英国市场周五也仍休市，但纽约将恢复交易。

0828 GMT时，美元兑日圆上涨0.23%，报120.36日圆，逐步接近周二触及的一周高位120.800，之前曾跌至120.005日圆。欧元兑美元小跌0.25%至1.2190，朝周二所及28个月低位1.2165小幅回落，因乐观的美国国内生产总值(GDP)数据进一步提振美国经济前景。

澳元兑美元上涨0.15%至0.8123美元，仍距离周二所创的四年半低位0.8087美元不远。新西兰元兑美元小涨0.05%至0.7739美元，周二创本周低位0.7694美元。

--国际油市：布兰特原油守在60美元之上，但周线仍可能连续第五周下滑

布兰特原油期货守在每桶60美元之上，因强劲的美国经济数据支撑市场，但油价周线仍可能连续第五周下降，因供应过剩加剧及日本进口数据疲弱都遏制了涨幅。

0836 GMT时，近月布兰特原油价格报60.27美元，上涨0.03美元；美国原油近月期货合约则上涨0.24美元至每桶56.08美元，由于许多国家仍在圣诞假期中，因此交投淡静。

--全球金市：清淡市况中上涨1%，周线料二连跌

金价在圣诞节后的清淡市况中上涨1% ，因美元兑一篮子货币下滑；但金价周线料连续第二周下跌，凸显出市场的偏空情绪。

0842 GMT时，现货金报每盎司1,186.60美元，远离周中创下的三周低点1,170.17美元。流动性清淡，因澳洲、香港和新加坡等主要市场周五休市。英国市场也将继续休市，但纽约市场将恢复交易。

--金属期市：沪铜期货小幅上涨，因预期将有激励性政策出台

沪铜期货多数持平，市场寻找方向。有人猜测中国可能放松流动性，以搞活经济，但需求迟滞，加上库存充足继续施压。分析师称，下周铜价料整固，交易员要在国内基本面疲软、美国数据乐观以及2015年全球市场日益向好等因素之间权衡。

0700 GMT，上海期货交易所主力3月期铜微升0.02%，至45,510元人民币，年初以来的跌幅达到约7.4%。伦敦金属交易所(LME)于圣诞节与节礼日休市。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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