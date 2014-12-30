《路透晚报》--12月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚航事件最新进展： 印尼官员称爪哇海的残骸是来自失联的亚航客机

印尼搜救机构官员称，爪哇海的残骸是来自失联的亚航客机。

印尼电视周二稍早播放的视频显示，爪哇海的海面上有漂浮物体，印尼官员称可能是亚航的部分残骸。视频显示有两个相对较大的物体漂浮在海面，一个为橙色，另一个灰色或褐色，最大的有数米长。

令据印尼媒体报导，一名参与搜救的飞行员在加里曼丹岛西海岸发现疑似一具屍体、救生衣、行李和疑似亚航失联飞机残骸。该国救机构主管称，他有95%的把握确定加里曼丹岛外海的残骸是来自失联的亚航客机。

--日本执政联盟承诺下调企业税率--税改计划草案

日本执政联盟已批准一项税改计划，将从4月起下调公司税率，并承诺未来几年进一步减税，旨在实现首相安倍晋三提振盈利能力和促进经济增长的计划。路透周二见到的税改计划草案显示，执政联盟承诺将下调整体实质企业税率，从34.6%下调至32.1%。预计周二下午安倍领导的自民党和联盟伙伴公明党会批准该计划。内阁料会在1月初批准。

--英国12月房价较上年同期增幅为连续第四个月放缓--NATIONWIDE

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，12月英国房屋价格同比涨幅连续第四个月放缓，英国13个地区中有12个区域的房价年增幅降温。英国12月房价较上年同期增长7.2%，路透调查预估为增长7.5%，11月的同比升幅为8.5%。英国12月房价较前月上涨0.2%，11月的按月增幅为0.3%。

--韩国11月工业生产创四个月最快增速，数据面整体改善

数据显示韩国在经济复苏不稳之际，其11月工业生产增幅创下四个月高位。根据韩国统计局数据，11月经季节调整的工业生产较上月增长1.3%；好于路透调查预期中值的上升1.0%。10月工业生产修正后为下滑1.7%。11月工业生产增幅为7月以来最大。10月数据较初值的下滑1.6%略微下修。

--丰田高管称将无法达成2014年中国销售逾110万辆目标

由于中国经济放缓的速度快于预期，并因此引发当地车市价格战，丰田汽车可能无法达成2014年在中国销售超过110万辆的目标。两位公司高管对路透表示，丰田与其两家中国合资企业将无法达成销售目标，2015年的销售量将略高于100万辆。研究机构IHS Automotive估计丰田2014年的销售量为109万辆，2015年为115万辆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数封关日收低1.6%，但全年累计上涨7.1%

日本股市周二以收跌结束2014年封关日，投资者在新年连续假期之前结清仓位，同时希腊政治忧虑损及冒险意愿。日经指数收低1.6%，报17,450.77点。

--中国股市：综指创近五年收盘新高，地产、保险板块涨幅居前

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，元旦节前市场交易氛围清淡，板块分化仍明显，盘中热点围绕前期金融、基建等强势板块展开，中小板、创业板走势持续偏弱。沪综指收报3,165.81点，跌2.21点或0.07%，上证A股今日成交4,370亿元人民币，上个交易日为5,554亿元，较上一交易日减二成。

--香港股市：恒生指数收低1.1%，创两周来最大单日跌幅

香港股市收低，海内外的不确定性升高，打击投资人信心。投资人担心占中事件对香港本地经济的影响，而希腊政局的不确定性，亦打压年底的风险意愿。恒生指数收跌1.1%，至23,501.10点，为两周来最大单日跌幅。恒生国企指数跌1.5%，至11,844.10点。

--汇市：欧元兑美元触及29个月低位，希腊面临提前选举点燃忧虑

欧元兑美元跌至29个月低位，因希腊宣布提前选举，让该国陷入了新的政治动荡。希腊执政联盟周一未能获得足够选票选出总统，从而为明年提前选举铺平道路。市场现在担心希腊左翼激进联盟党或将赢得大选，那样就会打乱希腊获取国际援助的计划。

0840GMT时，欧元兑美元报1.2174，稍早一度触及1.2130，为2012年8月以来最低位。

--国际油市：布兰特期货跌破每桶57美元，供应过剩疑虑罩顶

布兰特原油期货续跌，为连续第四日下跌，已跌破每桶57美元，全球供应过剩疑虑抵销了利比亚产出受影响的担忧。然美国上周原油库存料减少90万桶的预估抑制跌势。在12月19日止当周，美国原油库存曾升至创同期纪录高位。0848GMT，布兰特原油下跌1.04美元至每桶56.84美元，美国原油跌0.76美元至每桶52.85美元。

--全球金市：股市下跌推动黄金小涨，但美元强势令金价涨幅受限

黄金小幅走高，因股市走弱。但金价涨幅有限，因美元指数徘徊在近九年高位，削弱了黄金的避险魅力。0849GMT时，现货金持报每盎司1,189.10美元。

--金属期市：伦铜接近四年半低点，市场担心中国需求放缓

伦敦期铜小幅下跌，连续第五日走低，接近四年半低点，因市场担心中国需求放缓。0854GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.50美元，报每吨6,288.50美元。(完)

(整理 王洋; 审校 杜明霞)

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