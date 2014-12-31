《路透晚报》--12月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行执委普雷特称当前刺激政策可能不足以重振经济--报载

欧洲央行执委普雷特表示，近期的货币刺激政策可能不足以重振经济，尤其是因为油价疲弱或推动通胀在2015年大部分时间里降至负值。普雷特称，欧洲央行正密切监控油价下跌对物价稳定前景的影响，但也表示假如还有降息空间，欧洲央行委员应该已经一致同意降息。

--日本政府2015/16财年将把新债发行规模削减至38万亿日圆以下--消息

两位知情政府消息人士表示，日本计划在4月开始的下一财年发行不到38兆(万亿)日圆(3,179亿美元)新债，将新债发行规模从本财年的41.3万亿日圆下调逾3万亿日圆。在今年初上调消费税后，税收增加令削减发债规模成为可能。这标志着日本政府连续第三年削减借债规模。消息人士表示，下一财年政府总体支出料首次超过96万亿日圆，因在社会保障及国防方面的支出出现预期中的增长。

--韩国央行总裁称不希望将货币政策只与通胀率目标绑定

韩国央行总裁李柱烈表示，把货币政策与通胀目标挂钩可能并不可取，因为通胀下降使得央行面临进一步降息的压力。“在供应因素导致通胀持续处于低位的情况下，如果管理货币政策只是为了实现通胀目标，可能并不可取，”李柱烈在新致辞中表示。

另据今天公布的数据，韩国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.8%，升幅创下逾15年来最低。

--明尼亚波利斯FED总裁称美联储应重视市场的通缩风险预期

美国明尼亚波利斯联邦储备银行发布的一份市场数据分析显示，美国通胀率在2015年跌破1%的可能性为五年来最高，通缩风险正日益上升。在周二公布的一篇论文中，该储备银行的总裁柯薛拉柯塔和几位顶级经济学家认为，美国联邦储备委员会(美联储)在作政策决定时，应该把这类市场预期的变化也考虑进去。

--汇丰中国12月制造业PMI终值创七个月低点，新订单跌破50关口

汇丰中国12月制造业PMI终值略微上修至49.6，虽高于初值的49.5，但仍录得七个月低点。新订单分项指数则自4月以来首次跌破50关口，并创下八个月最低，反映制造业进一步下滑，未来仍需放松货币政策。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，更注重松紧适度并保持适度流动性

中国央行最新季度例会指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

[市场摘要]

--日本股市：今日逢假期休市。

--中国股市：沪综指收升逾2%至近五年新高，全年劲扬五成创五年最佳表现

中国股市沪综指周三收升逾2%至近五年新高，全年则劲扬五成录得五年来最佳表现。分析师指出，临近元旦长假，当前场内存量资金对盘面影响相对稳定，盘中板块分化现象依然明显，权重蓝筹股强势带动股指屡创新高，中小盘股压力仍较大。沪综指收报3,234.68点，大涨68.86点或2.18%，此前收盘高点为2010月1日19日的3,246.87点；该指数12月累计升20.57%，创逾七年半最大单月涨幅，2014年全年则劲扬52.87%；上证A股今日成交4,320亿元人民币，上个交易日为4,370亿元。

--香港股市：恒指收高，年线上扬1.3%

香港股市在半天交易后收高，2014年年线收官上扬1.3%。这是2007年以来香港较大陆股指表现最大差距，上证综指今年收涨约50%。恒生指数上涨0.4%，至23,605.04点。恒生国企指数涨1.2%，至11,984.69点。恒生国企指数今年上涨11%，受中国市场涨势提振。

--汇市：美元2014年表现抢眼，美指料涨12%创九年最大升幅

美元兑一篮子主要货币2014年料上扬12%，有关美国升息的预期可能在来年增强美元的魅力。美元今年的涨幅将是2005年以来最大，那一年美元大涨将近13%。美联储料将升息，而欧洲和日本将实施刺激计划，这种政策的分化推动美元指数今年触及八年新高，并且可能仍将是2015年的一个重要主题。最近稳健的经济数据强化了这样的观点：美国经济改善程度足以使美联储考虑在2015年年中升息。

0842GMT时，美元指数报89.954，周二曾触及90.325，为2006年以来最高水平。

美元兑美元指数篮子中的其他货币(欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗及瑞郎)今年都有望录得涨幅，突显出美元2014年全线走坚表现。美元兑澳元、新西兰元及挪威克朗今年亦录得涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌向57美元，需求疑虑盖过供应中断的影响

布兰特原油价格跌向每桶57美元，中国制造业数据疲弱和需求疑虑带来的影响盖过利比亚供应中断的影响。0843GMT，布兰特原油下跌0.9美元至每桶57.00美元，美国原油跌0.58美元至每桶53.54美元。

--全球金市：金价升向每盎司1,200美元，今年年线料基本收平

金价升向每盎司1,200美元，守住隔夜涨幅，外界对希腊未来在欧元区命运的疑虑引发一波股市下跌，也提振了对黄金的避险买盘。在经历走势动荡的2013年后，金价今年料基本收平。2013年金价收跌近三分之一，为13年以来年线首次下滑。0845GMT时，现货金报每盎司1,198.76美元。

--金属期市：期铜小幅下跌，今年料将创下三年来最大跌幅

期铜小幅走低，铜价今年恐将创下三年来最大年度跌幅，受累于对中国经济成长的担忧。今天为今年最后一个交易日。0846GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.09%，至每吨6,319.25美元。本周稍早一度跌至2010年6月以来最低位6,230美元。(完)

(整理 王洋; 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。