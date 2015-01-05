（更正）《路透晚报》--1月5日

(更正：因英文原文有误，市场摘要中汇市应改为“欧元跌破1.20美元创九年以来低位”，非“欧元九年来首次跌破1.20美元”)

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元在全球央行外汇储备中占比降至逾10年低点--IMF数据

据国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至22.6%，总计为1.4万亿(兆)美元，占比为2002年第三季以来最低。全球外汇储备整体降至11.8万亿美元，为2008年末/2009年初爆发金融危机以来首次出现季度下降。全球储备在2014年第二季触及12万亿美元的纪录水准。第三季美元储备占比升至62.3%，总计3.9万亿美元，高于前季的60.7%，且是2011年第四季以来最高。

--美国前财长萨默斯及波士顿联储总裁罗森格伦保守看待经济

美国前财长萨默斯表示，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束经济刺激计划，美国经济的下一个强心针可能是向全球出口化石燃料，此举或使美国成为第二个沙特(沙乌地)。他重申对美国经济增长进程并不满意，称以2007年的估计，目前美国的经济产值约比潜力低了10%。

波士顿联储总裁罗森格伦表示，全球低通胀以及美国微弱的薪资和物价压力，应会迫使美联储在退出宽松货币政策时步伐缓慢。罗森格伦重申，希望美联储不要急于恢复更正常的货币政策。

--韩国考虑提高银行业外汇远期头寸上限--企划财政部官员

在面临新兴市场资本外流疑虑之际，韩国企划财政部一名高阶官员向路透表示，政府可能会放宽一项全球金融危机以来实施的关键资本管制措施。企划财政部国际金融业务主管Song In-chang表示，企划财政部正“积极考虑”提高银行所能持有的外汇远期头寸上限。Song还表示，即便到美联储升息时，韩国金融市场也不大可能出现严重动荡，但他补充说，政府正在研究多项举措，以防万一出现资本大量外流的情况。

--消息：美国白宫将提名一位美联储理事，可能来自社区银行业

消息人士表示，白宫很快将宣布一位美联储理事的提名，开始着手填补美联储两个理事空缺中的一个。该消息人士透露白宫将在未来两周宣布提名人，并称被提名人可能有社区银行工作背景。

--日本12月制造业PMI终值为52.0，表明行业持续扩张

调查显示日本12月制造业活动持续扩张，表明在经济2014年意外衰退之后，国内需求继续反弹。12月Markit/JMMA日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.0，略低于初值52.1，与11月终值持平。该指数连续第七个月高于50的枯荣线。

[市场摘要]

--日本股市：新年首日收跌，受全球增长疑虑拖累

日本股市周一下滑，新年第一个交易日开局不利，因全球经济增长疲弱的前景打压风险人气，也抵消了油价创五年半新低后航空类股涨势的影响。日经指数收跌0.2%至17,408.71点，回吐早前涨幅。由于市场猜测日本央行买入股票，一度推升股市。日股在早盘跌逾1%至12月18日以来低点。东证股价指数下滑0.5%至1,401.09点。

--中国股市：沪综指放量收升3.6%至近五年半新高，增量资金涌入大盘股

沪综指放量收升3.6%至近五年半新高，录得新年开门红，并创下一个月最大单日涨幅。分析师指出，市场人气仍相当畅旺，增量资金源源不断涌入，继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股亦越来越强，多头不断扩大其胜利成果。

沪综指收报3,350.52点，大涨115.84点或3.58%，盘中高点为3,369.28点，最大涨幅达4.16%；此前收盘高点为2009月8日6日的3,356.33点。上证A股今日成交5,493亿元人民币，上交易日为4,320亿元。

--香港股市：收低，尽管内地股市劲扬

香港股市收低，符合大多数地区股市的走势，部分中资股回吐受内地股市带动的涨幅，终场收低。恒生指数收低0.6%，报23,721.32点。恒生国企指数跌0.3%，至12,206.71点。

--汇市：欧元九年来首次跌破1.20美元，美元全线上扬

欧元跌破1.2美元，创2006年初以来低位。美元新年开局全线上扬。多数银行预期美元今年走强。欧元兑美元在亚洲时段曾跌至1.18605美元。0832GMT，欧元/美元报1.1965美元，跌幅0.29%；欧元/日圆报143.99日圆，下跌0.43%；美元/日圆上涨0.14%，至120.32。

--欧元债市：公债收益率保持在纪录低点附近，继续年初强势基调

欧元区公债收益率保持在纪录低点附近，在市场押注欧洲央行进一步放松货币政策的背景下，继续2015年开年强劲的基调。今日稍后德国将公布通胀数据，可能进一步强化对于欧洲央行将开启主权债购买计划的预期。10年期德债收益率几无变动，报0.50%，上周五曾跌5个基点，触及纪录低点0.493%。

--国际油市：油价跌至五年半新低，布兰特原油跌破56美元

美国原油期货和布兰特原油期货跌至五年半新低，因对全球供应过剩的同时需求疲软的担忧持续打压油市。美国原油期货低见每桶51.40美元，为2009年5月以来最低，0836GMT报每桶51.78美元，仍然下跌0.91美元。布兰特原油2月期货最低跌至每桶55.25美元，为2009年5月以来低点，随后回升至55.45，日内下跌0.97美元。

--全球金市：黄金连涨第二日，中国买盘抵消美元上涨的压力

黄金扭转稍早的跌势，连续第二日上涨，受助于主要消费国--中国买盘旺盛，抵消了美元上涨的打压。0838GMT，现货金报每盎司1,195.70美元，亚洲盘初时跌幅曾深达0.5%。

--金属期市：伦敦期铜连跌三日逼近四年半低位，受强势美元打压 伦敦期铜连续第三个交易日走低，接近四年半低点，美元走强打压铜价，但中国及欧洲出台更多刺激措施的预期心理，则提供下档支撑。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%，或19.25美元，报每吨6,235.75美元。上海期交所交投最活跃的期铜合约收低1.2%，报每吨45,080元人民币。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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