《路透晚报》--1月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--知名债券投资人葛罗斯认为，美联储2015年或不会加息

颇受关注的知名债券投资人葛罗斯表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年或发现加息进程中面临挑战，因全球经济成长仍低迷，且通胀依然乏力。“由于美元上涨和油价下滑，即便到2015年很晚的时候，恐怕也难以见到美联储调高短期利率，”葛罗斯在骏利资产管理集团网上公布的投资观点汇总中这样说道。

葛罗斯指出，这可能让美联储主要利率被限制在1-2%左右，指标10年期美国公债收益率也无法远离“看起来荒谬”的当前水准。“几乎所有发达国家的利率仍将在零水准附近，”他补充称。

--欧元区12月综合PMI终值为51.4，显示2014年结尾经济表现差

调查显示，欧元区经济2014年最后一个季度的表现创下一年多来最差，因进一步的价格削减未能明显推动企业活动，这加大了欧洲央行采取行动的压力。同样令政策制定者担心的是，调查凸显出法国和意大利状况的持续下行态势，以及作为欧元区最大经济体的德国表现也不尽如人意。欧元区12月综合采购经理人指数(PMI)终值为51.4，不及初值51.7，但高于11月的16个月低点51.1。

Markit法国12月综合PMI终值从11月的47.9升至49.7，高于初值49.1，并创九个月最高。服务业12月PMI从11月的47.9升至50.6，高于初值49.8。这是8月以来服务业PMI首次升破50的荣枯分水岭，且是3月以来最高读值。

德国民间领域经济12月略微加速成长，但是服务业新订单出现18个月来首次下跌，显示德国服务业2015年初前景疲软。Markit德国12月综合PMI终值升至52.0，高于初值的51.4。

--三星电子推SUHD量子点电视，期能扭转2014年获利锐减局面

韩国三星电子公布高科技电视产品线--命名为SUHD的全新超高清量子点电视机，寄望其最初的支柱产品能使公司避免连续第二年出现获利下滑。重拾电视业务，再加上记忆芯片业务的良好获利，三星电子或有望扭转季度获利大幅下滑的局面。

分析师预期，2015年电视机以及显示器和芯片业务，只能部分抵销手机业务下滑的影响。汤森路透I/B/E/S调查结果显示，52位受访分析师预测三星今年利润料为23.8万亿韩元，将为连续第二年下滑。

--瑞士央行总裁称，瑞郎汇价限制至为重要

瑞士央行总裁乔丹在接受瑞士电视台访问时表示，对于维持正确的瑞士货币供给状态而言，瑞郎兑欧元最高限制在1.20瑞郎至为重要。瑞士央行上月表示，将开始对银行的瑞郎存款收取费用，此为1970年代以来首见，希望藉此遏阻那些担心欧元区及俄罗斯危机恶化的避险资金流入。乔丹在接受访问时称，让瑞郎投资魅力尽失、并放缓资金流入瑞士的种种措施将会发挥作用，对于短期资金而言尤其有效。

--现代汽车集团计划在2018年之前投资730亿美元

全球第五大汽车厂商--韩国现代汽车集团表示，计划未来四年投资总计730亿美元扩大产能、兴建新的总部大楼和开发新车型。现代汽车集团是韩国第二大综合企业，拥有57家关联企业，包括现代汽车和起亚汽车。该集团在声明中称，2018年前的计划资本投资为49.1万亿韩元，研发支出为31.6万亿韩元；其中的四分之三投资将投在韩国当地，这将“极大地帮助”韩国经济恢复活力。

[市场摘要]

--日本股市：收低并创近10个月最大单日跌幅，受累于欧元区疑虑及日圆上涨

日本股市周二创下将近10个月最大单日跌幅，受累于希腊能否留在欧元区的不确定性，并且油价下跌遏制了冒险意愿，同时日圆上涨打击了出口股。日经指数下跌3.0%，收在16,883.19点，创下2014年3月14日以来最差单日表现，且距离去年12月17日触及的六周低点16,672.94点不远。东证股价指数大跌2.9%，收报1,361.14点。

--中国股市：沪综指近收平，新股IPO提速促大盘震荡加剧

中国股市沪综指近收平。分析师指出，今日早盘受新股IPO提速消息影响低开，随后上冲近3,400点，走势反复，盘中震荡明显加剧，主板较多个股出现调整，中小板和创业板则现整体上涨。沪综指收报3,351.44点，涨0.93点或0.03%，盘中高点为3,394.22点，此前收盘高点为2009月8日6日的3,356.33点。上证A股今日成交5,320亿元人民币，上交易日为5,493亿元。

--香港股市：跟随全球市场收低1.0%，受经济疑虑打压

香港指标股指下跌，跟随全球多数股票与商品市场的跌势。对于经济前景的担忧让这些市场受挫。恒生指数收低1.0%，报23,485.41点。恒生国企指数跌1.8%，报11,990.79点，创出12月9日以来的最大单日跌幅。恒生AH股溢价指数报131.83，创下2011年10月来最高。

--全球汇市：日本股市大跌激发避险情绪，日圆兑美元走强

美元兑避险的日圆下跌，因在股市急跌之际投资者避险情绪升温。此前受重创的欧元获得喘息机会，因美元兑日圆下跌，帮助欧元从九年低位略微反弹。美元兑日圆从周一高位120.68最低跌至118.65，进一步远离上月触及的七年高位121.86。欧元兑日圆跌至两个月低位142.020日圆。0814GMT，欧元/美元微升0.03%至1.1935，美元/日圆挫跌0.41%至119.14，欧元/日圆跌0.39%至142.17。

--欧元债市：德国公债收益率创新低

根据TRADEWEB数据，德国10年期公债收益率盘中触及纪录低点0.484%，德国30年期公债收益率盘中跌6基点至纪录低点1.217%。

--国际油市：油价触及五年半新低，布兰特原油跌破53美元 油价在昨日大跌5%后，延续跌势并创下五年半新低，因一系列偏空因素加重了供应担忧。数据显示，2014年俄罗斯石油产量创苏联解体以来新高，同时伊拉克石油出口量创下1980年以来最高纪录，令市场担心石油供应过剩。对希腊政局不稳的担心，促使投资者远离全球风险资产，到债市中避险。0826GMT，布兰特原油期货下跌0.96美元，报52.15美元，美国原油期货跌0.85美元至49.19美元。

--全球金市：金价在1,200美元上方持坚，受助于避险买盘

现货金在每盎司1,200美元上方走坚，触及约三周高位，因全球股市大跌和对于希腊在欧元区前途的担忧促使投资者寻求避险。0820GMT，现货金报每盎司1,207.20美元，此前攀升至12月18日以来最高1,211.70美元。

--金属期市：伦铜在大跌后反弹，但沪铜受供应过剩忧虑打压而下滑

伦敦期铜一度反弹，但上海期铜承压，因中国政府的一项政策转变可能提振中国铜产出，并进而增加全球铜供应。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回吐涨幅，微跌0.04%，或2.75美元，报每吨6,142.25美元。沪铜跌幅略小于1%，至每吨44,800元人民币。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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