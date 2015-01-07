《路透晚报》--1月7日

图为美国费城夕阳中的一家石油炼厂。 REUTERS/David M. Parrott

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国正为希腊可能退出欧元区作准备--德国画报

德国画报周三援引未具名政府消息人士的话称，德国正在为希腊可能脱离欧元区准备应急计划，其中包括银行挤兑所产生的影响。该报称，德国政府正根据希腊1月25日大选中，左翼激进联盟党可能胜出的前景进行推演；左翼激进联盟党希望取消撙节措施并且豁免希腊一部分债务。

德国画报报导，政府专家担心，假如希腊脱离欧元区，导致储户涌入希腊金融机构挤提欧元存款，可能将有银行倒闭。届时欧盟银行业联盟将不得不提供数十亿欧元的金援。

--阿联酋石油部长称，供应过剩可能持续数月甚至数年

阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazrouei在专访中表示，市场供应过剩可能持续数月，甚至数年，但如果石油输出国组织(OPEC)以外的产油国“行事理智”的话，油价格可能反弹。

Mazrouei还表示，阿联酋不会对低油价感到恐慌，市场最终会自行企稳。他还说，低油价不会让阿联酋推迟2017年将原油产能提高至每日350万桶的计划。

--德国11月实质零售销售意外较前月增长1.0%，较上年同期下降0.8%

德国联邦统计局公布，11月实质零售销售较前月增长1.0%，较上年同期下降0.8%。路透调查预估中值为，11月实质零售销售较前月持平。

此外，德国11月按国际劳工组织(ILO)标准经季节调整的就业人数增加1.1万人，10月修正为增加4.4万人。

--韩国企划财政部长官称，油价下跌对经济有利

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，预计近期全球油价下跌“非常有利于”国内经济，将促进制造业、出口和投资的增长。他称，“近期油价下跌是出于供应问题...而油价下跌可望带动所得增加，并有可能导致消费增长。”

在崔炅焕发表上述评论之际，一些知名机构发布报告称，油价下跌将帮助今年韩国经济增长率提高0.1-0.2个百分点，对整体经济带来正面影响。这些机构大多是国营研究机构。

--路透专访：2015年美国市场汽车召回事件可能更多--NHTSA局长

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)局长Mark Rosekind表示，最近一连串的汽车召回事件让驾车人对设计缺陷更加警惕，今年可能有更多汽车缺陷暴露出来。NHTSA一年可能会接到大约45,000件消费者投诉，但Rosekind估计，2014年大概有75,000件。“预计今年会有更多汽车召回事件。”

“我会考虑本局所有可用工具，以使所有问题得到解决。”他说，其中一项绝对不可或缺的，就是提高车商民事赔偿金的3,500万美元上限。“上限至少要提高到3亿美元，”他暗示此上限可能完全取消。

[市场摘要]

--日本股市：震荡交投后以平盘作收，焦点转向重要经济数据

日本股市周三收平盘，盘中交投震荡。投资者静候周五日本和美国公布的重要经济数据，油价下跌和全球增长疑虑继续影响金融市场。

日经指数微涨0.01%至16,885.33点，勉强终结四日连跌。但东证股价指数收跌0.1%至1,359.80点，JPX-日经400指数跌0.2%至12,308.20点。

--中国股市：沪综指收升至近五年半新高，盘中震荡为主个股走势分化

中国股市沪综指收升至近五年半新高，盘中则仍以震荡为主，个股走势持续分化，尾盘依靠中石化、中石油发力带动指数收红。

沪综指收报3,373.95点，涨22.50点或0.67%，此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；上证A股今日成交4,361亿元人民币，上交易日为5,320亿元。

--香港股市：恒指受技术性反弹提振收高，博彩股领涨

香港股市收高，摆脱美股下滑的负面影响。博彩股反弹并领涨大盘，市场消化了澳门博彩业去年收入不佳的消息。

恒生指数上涨0.8%至23,681.26点；恒生国企指数持平于11,991.02点。

--全球汇市：欧元在通胀数据出炉前挫跌至九年新低，美元兑日圆反弹 欧元兑美元跌至九年低位，投资者等待重要的欧元区通胀数据出炉，此数据应该会给欧洲央行鸽派人士提供祭出大胆政策刺激的明确理由。

欧元兑美元一度跌至1.1842，为2006年3月以来最低。交易员称，欧元跌破周一低点1.1861之后，部分止损卖单被触发。0845GMT时，欧元兑美元报在1.1867。美元/日圆隔夜曾低见118.05，最新报价为119.08。

--欧元债市：德国公债期货开盘下跌7个跳动点，成为156.85。

--国际油市：布兰特原油期货跌破50美元大关，为2009年5月以来首见

布兰特原油期货跌破每桶50美元大关，为2009年5月以来首见，因全球企业成长放缓至一年最疲弱水平，有分析师称，供应充裕意味着油价在反弹前还会进一步下跌。

周二公布的一项调查显示，2014年底时全球企业增长速度放缓至一年多来最慢，因服务业和制造业的扩张速度均放缓。12月全球所有产业产出指数由11月的53.1降至52.3，为14个月最低。

将近0800GMT时，布兰特原油期货跌逾1美元至49.92美元，但油价稍后站回50美元上方。美国原油期货跌约0.75美元至低于47.20美元，为2009年4月以来低位。

--全球金市：金价守在三周高点附近，股市下跌推升投资者避险需求

金价在此前连涨三日后稍作喘息，但仍守在三周高点附近，投资者在全球股市下跌之际买入黄金避险。0852GMT，现货金报每盎司1,214.50美元，隔夜时曾跳升逾1%至1,222.40美元，为12月15日以来高位。

--金属期市：伦敦期铜持于四年半低位附近，下看6,000美元关口

伦敦期铜在四年半低位附近徘徊，全球油价下滑打击投资者对大宗商品的信心，预计铜价不久将跌破每吨6,000美元。对于中国经济成长放缓以及希腊可能退出欧元区的担忧，亦打击风险偏好和铜价。 0855GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约跌0.72%，报每吨6,101.00美元。周一曾跌至2010年6月以来低点6,095.50美元。(完)

(整理 龚芳；审校 张若琪)

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