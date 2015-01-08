《路透晚报》--1月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国11月工业订单意外大幅下滑，复苏势头仍然脆弱

德国11月工业订单较前月下降2.4%，降幅远大于路透调查预估的下降0.7%。这也显示德国在2014年中接近衰退后的复苏势头仍然脆弱。本次数据下降是由于大宗订单减少，尤其是国内订单下降4.7%，而海外订单下滑0.7%。

--渣打银行砍掉股票业务，零售银行部裁员减支

路透看到的内部备忘录显示，专注亚洲业务的渣打银行将关闭大部分全球股票业务，并在零售银行部门裁员大约4,000人。预计这将使渣打在2016年节约大约1亿美元成本。备忘录显示，零售银行业务裁员计划将可使2015年成本节省2亿美元左右。

--三星初估2014年全年营业利润将出现三年来首次下滑

韩国三星电子称，第四季营业利润可能下降37.4%，意味着该公司自2011年以来首次出现全年利润下滑。公司在智能手机市场的领先地位受到了严峻挑战。三星电子称，第四季营业利润可能将在5.2万亿韩元（47.4亿美元），汤森路透I/B/E/S调查的44位分析师预估均值为5万亿韩元。

--日本央行调查显示，家庭信心降至“安倍经济学”出台前水平

日本央行季度民生调查显示，衡量家庭对经济现状信心的景气判断指数12月为负32.9，较9月下降12.5个点，这是2012年12月以来最低水平，凸显出安倍振兴经济所面临的挑战。安倍在2012年12月的大选中获胜，并出台激进刺激计划，旨在帮助经济摆脱长期通缩。

--英国企业2014年强势收尾，对前景充满信心--BCC调查

一项调查显示，英国企业2014年强势收尾，海内外需求上升且增聘员工的企业数量创出纪录高点。英国商会(BCC)的季度经济调查显示，制造业和服务业公司对2015年前景都相当有信心。BCC表示，整体而言，调查结果支持了这样的看法，即英国2015年经济成长将在远高于2%的水准持稳。

--日本迅销第一财季获利大增40%，优衣库销售和海外业务增长

亚洲最大服装零售商--日本迅销(Fast Retailing)公布，第一财季获利大增40%，受助于其日本优衣库(Uniqlo)店铺销售上升，以及海外业务增长。在9-11月的第一财季，迅销营业利润为913.7亿日圆(7.63亿美元)，高于上年同期的653.1亿日圆。据汤森路透对四位分析师的调查，预估均值为777.1亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：收高1.7%创三周来最大涨幅，受美国数据及油价反弹提振

日本股市周四收高，创三周来最大涨幅，此前美国公布了乐观的就业数据，而且油价反弹缓解了投资者对全球经济的忧虑。日经指数收高1.7%，创12月19日以来最大涨幅，收报17,167. 10点。东证股价指数升1.3%，报1,377.67点。

--中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力

中国股市沪综指收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。沪综指收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%。

--香港股市：连涨第二天，受美国数据和市场反弹扶助

香港股市连涨第二天，受助于美国市场反弹，且预期欧洲进一步推出货币宽松措施。内地市场大跌，给在港上市的中资股造成一定影响，但恒生国企指仍上涨。恒生指数攀升0.7%至23,835.53点，恒生国企指数升0.3%至12,023.75点。

--全球汇市：欧元跌破1.18美元，改写九年来新低

欧元扩大跌幅，改写九年低点，连续第六天下滑；投资者押注欧洲央行(ECB)更加接近于采取量化宽松(QE)来抵御通缩。0902GMT，欧元兑美元小跌至1.1795美元，稍早曾低见1.1793美元。美元兑日圆反弹至119.77日圆，弹离周二所及的三周低点118.36。

--国际油市：油价平盘附近震荡，美国库存数据给予支撑

布兰特原油在每桶51美元附近震荡，前日美国原油库存意外下滑，从而终结油价四日连跌，但一度受到德国工业数据不振影响转为走低，0827GMT报50.95美元，下跌0.2美元。美国原油期货升0.06美元至48.71美元，此前触及高点49.65。

--全球金市：现货金续跌，SPDR的黄金持仓触及六年新低

现货金进一步下滑，延续在隔夜市场的跌势 ，因美元和股市走坚以及美国经济数据强劲，都削弱了黄金的避险魅力。0823 GMT，现货金小跌至每盎司1,207.6美元。

--金属期市：期铜脱离四年半低点，但平静态势恐难持久

伦敦期铜价格脱离四年半低点，因油价转为持稳，但分析师及交易商称平静态势恐难持久，而中国买家正等待更低的价格出现。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.63%至每吨6,153.25美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。