《路透晚报》--1月8日

焦点：澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变 担心缓慢的薪资增长
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国11月工业订单意外大幅下滑，复苏势头仍然脆弱
德国11月工业订单较前月下降2.4%，降幅远大于路透调查预估的下降0.7%。这也显示德国在2014年中接近衰退后的复苏势头仍然脆弱。本次数据下降是由于大宗订单减少，尤其是国内订单下降4.7%，而海外订单下滑0.7%。
--渣打银行砍掉股票业务，零售银行部裁员减支
路透看到的内部备忘录显示，专注亚洲业务的渣打银行将关闭大部分全球股票业务，并在零售银行部门裁员大约4,000人。预计这将使渣打在2016年节约大约1亿美元成本。备忘录显示，零售银行业务裁员计划将可使2015年成本节省2亿美元左右。
--三星初估2014年全年营业利润将出现三年来首次下滑
韩国三星电子称，第四季营业利润可能下降37.4%，意味着该公司自2011年以来首次出现全年利润下滑。公司在智能手机市场的领先地位受到了严峻挑战。三星电子称，第四季营业利润可能将在5.2万亿韩元（47.4亿美元），汤森路透I/B/E/S调查的44位分析师预估均值为5万亿韩元。
--日本央行调查显示，家庭信心降至“安倍经济学”出台前水平
日本央行季度民生调查显示，衡量家庭对经济现状信心的景气判断指数12月为负32.9，较9月下降12.5个点，这是2012年12月以来最低水平，凸显出安倍振兴经济所面临的挑战。安倍在2012年12月的大选中获胜，并出台激进刺激计划，旨在帮助经济摆脱长期通缩。
--英国企业2014年强势收尾，对前景充满信心--BCC调查
一项调查显示，英国企业2014年强势收尾，海内外需求上升且增聘员工的企业数量创出纪录高点。英国商会(BCC)的季度经济调查显示，制造业和服务业公司对2015年前景都相当有信心。BCC表示，整体而言，调查结果支持了这样的看法，即英国2015年经济成长将在远高于2%的水准持稳。
--日本迅销第一财季获利大增40%，优衣库销售和海外业务增长
亚洲最大服装零售商--日本迅销(Fast Retailing)公布，第一财季获利大增40%，受助于其日本优衣库(Uniqlo)店铺销售上升，以及海外业务增长。在9-11月的第一财季，迅销营业利润为913.7亿日圆(7.63亿美元)，高于上年同期的653.1亿日圆。据汤森路透对四位分析师的调查，预估均值为777.1亿日圆。
[市场摘要]
--日本股市：收高1.7%创三周来最大涨幅，受美国数据及油价反弹提振
日本股市周四收高，创三周来最大涨幅，此前美国公布了乐观的就业数据，而且油价反弹缓解了投资者对全球经济的忧虑。日经指数收高1.7%，创12月19日以来最大涨幅，收报17,167. 10点。东证股价指数升1.3%，报1,377.67点。
--中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力
中国股市沪综指收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。沪综指收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%。
--香港股市：连涨第二天，受美国数据和市场反弹扶助
香港股市连涨第二天，受助于美国市场反弹，且预期欧洲进一步推出货币宽松措施。内地市场大跌，给在港上市的中资股造成一定影响，但恒生国企指仍上涨。恒生指数攀升0.7%至23,835.53点，恒生国企指数升0.3%至12,023.75点。
--全球汇市：欧元跌破1.18美元，改写九年来新低
欧元扩大跌幅，改写九年低点，连续第六天下滑；投资者押注欧洲央行(ECB)更加接近于采取量化宽松(QE)来抵御通缩。0902GMT，欧元兑美元小跌至1.1795美元，稍早曾低见1.1793美元。美元兑日圆反弹至119.77日圆，弹离周二所及的三周低点118.36。
--国际油市：油价平盘附近震荡，美国库存数据给予支撑
布兰特原油在每桶51美元附近震荡，前日美国原油库存意外下滑，从而终结油价四日连跌，但一度受到德国工业数据不振影响转为走低，0827GMT报50.95美元，下跌0.2美元。美国原油期货升0.06美元至48.71美元，此前触及高点49.65。
--全球金市：现货金续跌，SPDR的黄金持仓触及六年新低
现货金进一步下滑，延续在隔夜市场的跌势 ，因美元和股市走坚以及美国经济数据强劲，都削弱了黄金的避险魅力。0823 GMT，现货金小跌至每盎司1,207.6美元。
--金属期市：期铜脱离四年半低点，但平静态势恐难持久
伦敦期铜价格脱离四年半低点，因油价转为持稳，但分析师及交易商称平静态势恐难持久，而中国买家正等待更低的价格出现。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.63%至每吨6,153.25美元。(完)
(整理 蔡美珍；审校 张明钧)
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路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。
路透多伦多5月1日 - 加拿大次级抵押贷款商周一匆忙采取措施以增强外界对其业务模式的信心，因储户从Home Capital Group的高息储蓄账户(HISA)中持续提现，同时另一家贷款商获得20亿加元紧急融资。