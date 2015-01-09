《路透晚报》--1月9日

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国11月出口与工业生产双降，经济步履迟滞
德国11月出口大降，工业生产同样下滑，显示该国2014年以疲弱之态收官。德国联邦统计局周五数据显示，11月经季节调整出口较前月下降2.1%，进口增加1.5%，贸易顺差缩窄为177亿欧元。经济部数据显示，11月工业生产较前月下降0.1%，因建筑业活动趋缓和能源产量下降。
--美国12月非农就业岗位料稳步增长，失业率预计降至5.7%
美国12月就业岗位可能继续活跃增长，奠定今年经济加速成长的基调，即便全球经济出现趋软迹象。路透对分析师的一项调查显示，12月雇主可能增加24万个岗位。11月放量增长32.1万个。就业增幅将连续第11个月超过20万个岗位，持续时间为1994年以来最长。
--美国明尼亚波利斯联储总裁：核心通胀和薪资状况改善后才应加息
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前，美国核心通胀率需大幅升向2%，薪资要加快上升，而且市场通胀预期指标也要改善。
--渣打银行砍掉股票业务的决定酝酿已久，或还有后续行动
消息和招聘人士表示，渣打银行执行长冼伯德砍掉亏损的股票业务的决定，已经酝酿了近一年之久。一位熟悉内情的消息人士称，麦肯锡在伦敦的金融服务团队一年前就建议冼伯德关闭股票业务。另一位消息人士并透露，还有其他部门可能会被缩减或出售。
--日本政府批准当前财年追加260亿美元预算，以提振经济
日本政府批准当前财年追加260亿美元预算，来为刺激支出融资，以提振经济摆脱衰退。政府将不会展开新的借贷，而且新债发行缩减规模也从最初计划的41.3万亿日圆提高至7,571亿日圆，显示其致力于财政改革。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数连涨第三日，但周线下跌1.5%
日本股市周五连续第三日上涨，因对美国经济越来越有信心，且欧洲有可能出台大胆的刺激举措。同时，权重股迅销大涨，此前该公司公布强劲季度获利。日经指数涨0.2%收报17,197.73点，稍早曾一度跌至平盘下方 。指数周线下滑1.5%。
--中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果
中国股市沪综指大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。沪综指收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨。
--香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃
香港股市连续第三日上涨，因中国12月通胀数据令人预期当局或很快放松政策刺激增长。恒生指数收盘升0.4%至23,919.95点，周线上扬0.3%。恒生国企指数涨0.5%，本周下跌1.3%。
--汇市：欧元守在九年低位附近，美非农就业数据公布前美元持坚
欧元徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布的非农就业报告可能为美联储加息增添理由。0851GMT，欧元兑美元报1.1803美元，周四曾触及1.1754的九年低点，因交易员益发认为，欧洲央行最快本月就会开始买进欧元区主权债。美元/日圆小跌至119.31。
--欧元债市：欧元区公债收益率持于纪录低点之上，关注稍晚美国就业报告
欧元区公债收益率持于纪录低点之上，稍晚美国将公布非农就业报告，料证实欧美两地的就业状况差距扩大和货币政策前景迥异。德国10年期公债收益率当前在0.50%，比纪录低点高约7个基点。评级较低的公债收益率持平至略降。葡萄牙10年期公债收益率下滑4个基点至2.57%。
--油市：原油期货平盘震荡，但周线恐创七连跌
在美国公布强劲数据，需求前景有所改善后，原油期货持稳，但恐将创连续第七周周线下跌。0835GMT，布兰特原油跌0.03美元，至50.93美元。美国2月原油期货上涨0.21美元，至49美元。
--金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬
现货金走高，稍晚将有备受瞩目的美国非农就业报告，金价本周可望创下四周来首度周线收高，主要拜希腊政局不 确定性激发避险买盘，加上中国买需强劲所赐。0831GMT，现货金小涨至每盎司1,211.60美元，但低于周二触及的三周高位1,222.40美元。
--金属期市：伦铜守在四年半低位附近，周线可能四连跌
伦敦期铜几无变动，在四年半低位附近。周线可能第四周下滑，因投资者持续担忧中国需求及欧洲增长疲弱。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.5%至每吨6,136美元，前一日收跌。(完)
(整理 蔡美珍；审校 张若琪)
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透谢菲尔德5月9日 - 85%客户在英国以外的谢菲尔德Gripple公司，应该会因英镑自从去年退欧公投以来大幅贬值而欣喜，因为这意味着每笔海外销售都会为其带来更多的英镑。
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。