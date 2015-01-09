《路透晚报》--1月9日

图为沈阳一家金店的店员在整理柜台里的金耳环。 REUTERS/Sheng Li

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国11月出口与工业生产双降，经济步履迟滞

德国11月出口大降，工业生产同样下滑，显示该国2014年以疲弱之态收官。德国联邦统计局周五数据显示，11月经季节调整出口较前月下降2.1%，进口增加1.5%，贸易顺差缩窄为177亿欧元。经济部数据显示，11月工业生产较前月下降0.1%，因建筑业活动趋缓和能源产量下降。

--美国12月非农就业岗位料稳步增长，失业率预计降至5.7%

美国12月就业岗位可能继续活跃增长，奠定今年经济加速成长的基调，即便全球经济出现趋软迹象。路透对分析师的一项调查显示，12月雇主可能增加24万个岗位。11月放量增长32.1万个。就业增幅将连续第11个月超过20万个岗位，持续时间为1994年以来最长。

--美国明尼亚波利斯联储总裁：核心通胀和薪资状况改善后才应加息

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前，美国核心通胀率需大幅升向2%，薪资要加快上升，而且市场通胀预期指标也要改善。

--渣打银行砍掉股票业务的决定酝酿已久，或还有后续行动

消息和招聘人士表示，渣打银行执行长冼伯德砍掉亏损的股票业务的决定，已经酝酿了近一年之久。一位熟悉内情的消息人士称，麦肯锡在伦敦的金融服务团队一年前就建议冼伯德关闭股票业务。另一位消息人士并透露，还有其他部门可能会被缩减或出售。

--日本政府批准当前财年追加260亿美元预算，以提振经济

日本政府批准当前财年追加260亿美元预算，来为刺激支出融资，以提振经济摆脱衰退。政府将不会展开新的借贷，而且新债发行缩减规模也从最初计划的41.3万亿日圆提高至7,571亿日圆，显示其致力于财政改革。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第三日，但周线下跌1.5%

日本股市周五连续第三日上涨，因对美国经济越来越有信心，且欧洲有可能出台大胆的刺激举措。同时，权重股迅销大涨，此前该公司公布强劲季度获利。日经指数涨0.2%收报17,197.73点，稍早曾一度跌至平盘下方 。指数周线下滑1.5%。

--中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果

中国股市沪综指大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。沪综指收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨。

--香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃

香港股市连续第三日上涨，因中国12月通胀数据令人预期当局或很快放松政策刺激增长。恒生指数收盘升0.4%至23,919.95点，周线上扬0.3%。恒生国企指数涨0.5%，本周下跌1.3%。

--汇市：欧元守在九年低位附近，美非农就业数据公布前美元持坚

欧元徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布的非农就业报告可能为美联储加息增添理由。0851GMT，欧元兑美元报1.1803美元，周四曾触及1.1754的九年低点，因交易员益发认为，欧洲央行最快本月就会开始买进欧元区主权债。美元/日圆小跌至119.31。

--欧元债市：欧元区公债收益率持于纪录低点之上，关注稍晚美国就业报告

欧元区公债收益率持于纪录低点之上，稍晚美国将公布非农就业报告，料证实欧美两地的就业状况差距扩大和货币政策前景迥异。德国10年期公债收益率当前在0.50%，比纪录低点高约7个基点。评级较低的公债收益率持平至略降。葡萄牙10年期公债收益率下滑4个基点至2.57%。

--油市：原油期货平盘震荡，但周线恐创七连跌

在美国公布强劲数据，需求前景有所改善后，原油期货持稳，但恐将创连续第七周周线下跌。0835GMT，布兰特原油跌0.03美元，至50.93美元。美国2月原油期货上涨0.21美元，至49美元。

--金市：现货金走高观望美国就业数据，周线有望四周来首次收扬

现货金走高，稍晚将有备受瞩目的美国非农就业报告，金价本周可望创下四周来首度周线收高，主要拜希腊政局不 确定性激发避险买盘，加上中国买需强劲所赐。0831GMT，现货金小涨至每盎司1,211.60美元，但低于周二触及的三周高位1,222.40美元。

--金属期市：伦铜守在四年半低位附近，周线可能四连跌

伦敦期铜几无变动，在四年半低位附近。周线可能第四周下滑，因投资者持续担忧中国需求及欧洲增长疲弱。0837 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.5%至每吨6,136美元，前一日收跌。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张若琪)

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