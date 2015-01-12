《路透晚报》--1月12日

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行考虑风险分担的混合式量化宽松计划--消息

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。知情人士说，如果欧洲央行决定对物价下滑以及欧元区日益高升的通缩风险采取对策，这种量化宽松(QE)选项，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

几项量化宽松计划都在讨论中，但是目前为止没有做出任何决议。不过辩论反映出欧洲央行正在努力打造一个可靠的计划，既能顾及德国对承担多大风险的担忧，同时令那些期望欧洲央行承诺无限制印钞的投资者感到满意。

--日本政府预估经济将出现反弹，2015财年实质GDP料成长1.5%

日本政府预计，2015财政年度经通胀调整后经济料成长1.5%，较之前预估略有上修，因预期消费者支出将加快。政府预测，2015财年整体消费者物价指数(CPI)料仅上涨1.4%，表明日本央行实现2%的通胀率目标还面临诸多困难。安倍内阁将使用这些预测来指导政府的财政和经济政策。日本经济去年意外陷入衰退后，政府正试图加速经济成长。

--日本经济财政大臣预计实质薪资在2015-16财年恢复增长

日本经济财政大臣甘利明称，随着经济从近20年的温和通缩中复苏，预计实质薪资将在4月开始的新财年里恢复增长。首相安倍晋三的恢复通胀政策能否成功，薪资增长至关重要。11月经通胀调整后的“实质”薪资同比下滑4.3%，连续第17个月下跌，而且跌幅为五年来最大。薪资增速跟不上消费者物价上涨的速度，抑制民间消费。甘利明称，油价下跌整体上对日本经济有利，但可能妨碍日本央行达成2%的通胀目标。

此外日本首相安倍晋三表示，关于下一财年基本预算赤字(扣除新发行债券和债券到期)下降一半的承诺，目前正朝实现承诺的方向前进。

--油价续跌，美国两家大型炼厂遭遇火灾且高盛调降预估

全球原油价格周一继续下跌，因欧洲和亚洲需求疲弱。周末期间位于费城与俄亥俄州的炼厂因火灾损失严重，也抑制了美国对原油的需求。

周六美国东海岸最大炼厂Philadelphia Energy Solutions(PES)日加工35.5万桶原油的炼厂，与Husky Energy Inc HSE.TO 公司在俄亥俄州Lima日加工能力为15.5万桶原油的炼厂都发生火灾，交易员在关注多久它们才能恢复运转。虽然明显属于巧合，但火灾发生的时间将会放大其对市场的影响。这两家炼厂的产能合计占东海岸和中西部地区炼厂总产能的逾十分之一。这两起事故可能暂时给油品市场提供支撑，但给原油价格带来更大压力。

高盛调降其对2015年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估，从原先的每桶73.75美元下修至47.15美元。2016年预估价从每桶80美元降至65美元。高盛并调降2015年布兰特原油价格预估，从每桶83.75美元降至50.40美元，2016年预估价从每桶90美元降至70美元。

--俄罗斯央行2014年在汇市卖出761亿美元和54亿欧元以干预卢布汇率

国际文传电讯社周一引述央行数据报导称，俄罗斯央行2014年共计动用761.3亿美元和54.1亿欧元对汇市进行干预。去年12月的汇市干预规模为119亿美元。俄罗斯央行去年大举干预汇市，因乌克兰危机导致国际关系紧张以及俄罗斯主要出口商品石油价格暴跌，卢布汇价大幅贬值。

[市场摘要]

--日本股市周一休市。

--中国股市：沪综指收跌1.7%，权重股整体下挫拖累大盘继续走弱

中国股市沪综指收跌1.7%。分析师指出，短期大盘逐渐出现上涨乏力态势，前期强势的权重股整体下挫拖累大盘走弱。而随着年报和2014年经济数据披露日期临近，投资者重新关注经济基本面因素，交易情绪趋于谨慎，致今天股指进一步下跌。沪综指收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%；上证A股今日成交3,659亿元人民币，上交易日为4,584亿元。

--香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞

香港股市指标股指小涨，受香港首富李嘉诚周五公布的业务重组计划提振。长江实业跳涨15%，和记黄埔劲扬13%。恒生指数上涨0.5%，收报24,026.46点。但恒生国企指数下跌0.5%，收报12,016.66点。

--汇市：美国薪资水平下降令美元多头失望，澳元表现出色

美元小幅走低，因美国非农就业报告显示薪资水平意外下降，令美元多头感到失望。日本周一适逢公共假日休市，亚洲市场也没有重大经济面消息出炉，因此美元汇率波动不大。澳元为周一表现最抢眼的货币，兑美元攀升至0.8249的近一个月高位，因澳元经过周五的1%涨幅后，买盘动能持续。不过交易员表示，油价与金属价格下跌，意味着澳元后市仍旧偏空。

--欧元债市：低评级公债收益率下滑，受欧央行官员呼吁买债影响

西班牙及意大利公债收益率下滑，此前一名欧洲央行官员表示，不能低估欧元区通缩风险，呼吁该行购买公债。有分析师表示，这些评论凸显出欧洲央行官员正认真考虑采取政策行动。预料他们可能在下周宣布买债计画。西班牙与意大利10年期公债收益率均下跌2-3个基点，分别报1.72%和1.87%。

--油市：油价延续跌势，高盛大幅下调油价预估

国际油价下跌超过1美元，而高盛下调短期原油价格预估。周末期间位于宾州与俄亥俄州的炼厂因火灾损失严重，也抑制了美国对原油的需求。“想要所有资本都靠边站，并控制对页岩油的投资，直到市场实现再平衡，低油价还得持续更长一段时间才行，”高盛分析师在报告中写道。截至0803GMT，美国原油期货2月合约下跌1.11美元，报每桶47.25美元。布兰特原油期货2月合约跌1.37美元，报每桶48.74美元。

--金市：金价升至一个月高位，因美元及油价下跌

黄金升至一个月最高水平，因美元疲软， 且油价继续下跌引发黄金避险买盘。油价下跌通常会拖累金价，因利用黄金对冲通胀风险的必要性降低。但油价持续走软，目前对股市造成打击，助长资金转往避险资产。现货金升至每盎司1,231美元，为12月11日以来最高，0828GMT时报约1,220美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至四年半低位，受油价下跌及增长担忧拖累

伦敦期铜跌至四年半新低，投资者押注跌势将继续扩大，因美国和中国需求增长停滞。油价大跌引发的大宗商品跌势，金属也被卷入其中。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨6,057美元，为2010年6月以来低位，之后在0702GMT回升至6,079美元。若跌破2010年6月低点6,037.50美元，将打开跌向2009年10月低点的大门。上海期交所主力3月期铜合约下挫1.3%报每吨43,960元人民币(7,091美元)，此前一度触及12月1日以来低位。(完)

(整理 高琦 审校 徐文焰)

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