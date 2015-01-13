《路透晚报》--1月13日

图为面值一万的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧央行执委科尔称深入讨论了购债计划，不会受希腊大选影响

欧洲央行执委科尔表示，央行非常深入地讨论了是否实施主权债购买计划，可能在1月22日会议上决定是否展开。他表示，希腊1月25日大选将不会影响欧洲央行的货币政策路线，该行正在权衡是否印钞购买主权债券即所谓量化宽松(QE)。

--日本经济财政大臣称，油价下跌料令央行难以达成物价目标

日本经济财政大臣甘利明称，由于油价下跌为消费者物价带来下档压力，下一财年日本央行不太可能实现通胀目标。日本政府周一指出，预期2015财年消费者物价将上涨1.4%，远低于日央行2%的通胀目标。甘利明的言论是迄今为止最清晰的信号，表明日本央行或者需要进一步扩大货币政策以按计划达到通胀目标，或者再观望一段时间，来等待油价上涨。

--日本11月连续第五个月录得经常帐盈余，12月服务业景气判断指数上升

日本财务省公布，11月经常帐连续第五个月录得盈余，因日圆疲弱及海外投资收入提振了国际收支。数据显示，11月经常帐盈余为4,330亿日圆，路透调查分析师的预估中值为盈余1,332亿日圆。此外日本内阁府公布的调查显示，12月服务业景气判断指数升至45.2，高于11月的41.5。

--英国12月零售销售增幅放缓，受“黑色星期五”购物狂欢影响

英国零售业联盟(BRC)公布行业调查显示，该国12月零售支出增长放缓，因此前消费者在11月的“黑色星期五”疯狂购物，且整体物价继续下滑。BRC表示，英国12月整体零售支出同比增加1.0%，为2008年来同期最低增幅，而且远低于11月2.2%的增幅。

--阿联酋石油部长称OPEC不会手软，油价不会突然反弹

阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui表示，石油输出国组织(OPEC)将不会改变原油生产策略，此外油价不会突然反弹。他称，通过不调整产出，“我们在告诉市场和其他生产商，他们需要像OPEC一样理智，他们需要思考国际油市的增长状况，并根据增长状况增加产量。”他还说页岩油供给过度，这需要进行纠正。

[市场摘要]

--日本股市：油价走弱拖累日经指数收低，日圆强势暂歇帮助缓和跌幅

日本股市日经指数周二下跌，因美国股市疲弱和 油价走低打压冒险人气，但日圆涨势暂停帮助市场削减稍早跌幅。日经指数收低0.6%，报17,087.71点，之前一度低见16,828.2 7，接近12月17日触及的一个月低点16,672.94。东证股价指数收跌0.4%，报1,374.69点。JPX-日经400指数跌0.3%，报12,460.10。

--中国股市：沪综指小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹

中国股市沪综指缩量小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹。分析师指出，今日以计算机板块为代表的中小盘成长股整体上扬，但此前金融板块涨幅较大，短期仍有调整要求，指数受其压制缩减弹幅。近日经济数据密集公布，宏观经济状况进一步明朗前，市场活跃度将有所降低。

沪综指收报3,235.30点，涨5.98点或0.19%；上证A股今日成交2,734亿元人民币，上交易日为3,659亿元，较上个交易日大减两成半。沪深300指数收报3,514.04点，涨0.01%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,530.4点，跌0.08%，成交1,087,992手。

--香港股市：连涨第五日，因投资者资金涌入

香港股市连续第五日上涨，亚洲首富李嘉诚将其企业集团拆分成两家上市公司的决定，吸引投资人投入资金。恒生指数收涨0.8%，至24,215.97点。恒生国企指数涨0.4%，至12,063.02点。

--汇市：日圆兑美元升至一个月高位，油价下滑损及风险偏好

日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下，对避险资产的需求稳定。0858GMT，英镑兑美元报1.5124美元。美元/日圆报118.30日圆，之前跌至117.74，创12月17日以来最低。欧元/美元报1.1819，距上周四所及九年低位1.1754美元仍相去不远。

--油市：油价续跌，无视中国石油进口创纪录

全球油价持续本周的颓势，指标布兰特原油价格连续第四日下跌，来到近六年低位，尽管中国公布原油进口数量创纪录高位。0839GMT，布兰特原油跌3.48%，至45.78美元。美国2月原油期货下跌3.08%，至44.65美元。

--金市：金价升至12周高位，因油价及股市下跌

金价继续上扬，攀升至10月以来最高点， 受助于油价持续大跌以及一些股市疲软引发的避险需求。0840GMT，现货金报每盎司1,239.46美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至五年新低，受中国基金抛盘打压

伦敦期铜跌破6,000美元的关口，创下五年新低，尽管中国贸易数据不差，但油价进一步下滑促使中国的对冲基金抛售期铜，预计近期还将见到更多出脱仓位的操作。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.13%至每吨5,949美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 徐文焰)

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