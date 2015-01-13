《路透晚报》--1月13日

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧央行执委科尔称深入讨论了购债计划，不会受希腊大选影响
欧洲央行执委科尔表示，央行非常深入地讨论了是否实施主权债购买计划，可能在1月22日会议上决定是否展开。他表示，希腊1月25日大选将不会影响欧洲央行的货币政策路线，该行正在权衡是否印钞购买主权债券即所谓量化宽松(QE)。
--日本经济财政大臣称，油价下跌料令央行难以达成物价目标
日本经济财政大臣甘利明称，由于油价下跌为消费者物价带来下档压力，下一财年日本央行不太可能实现通胀目标。日本政府周一指出，预期2015财年消费者物价将上涨1.4%，远低于日央行2%的通胀目标。甘利明的言论是迄今为止最清晰的信号，表明日本央行或者需要进一步扩大货币政策以按计划达到通胀目标，或者再观望一段时间，来等待油价上涨。
--日本11月连续第五个月录得经常帐盈余，12月服务业景气判断指数上升
日本财务省公布，11月经常帐连续第五个月录得盈余，因日圆疲弱及海外投资收入提振了国际收支。数据显示，11月经常帐盈余为4,330亿日圆，路透调查分析师的预估中值为盈余1,332亿日圆。此外日本内阁府公布的调查显示，12月服务业景气判断指数升至45.2，高于11月的41.5。
--英国12月零售销售增幅放缓，受“黑色星期五”购物狂欢影响
英国零售业联盟(BRC)公布行业调查显示，该国12月零售支出增长放缓，因此前消费者在11月的“黑色星期五”疯狂购物，且整体物价继续下滑。BRC表示，英国12月整体零售支出同比增加1.0%，为2008年来同期最低增幅，而且远低于11月2.2%的增幅。
--阿联酋石油部长称OPEC不会手软，油价不会突然反弹
阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui表示，石油输出国组织(OPEC)将不会改变原油生产策略，此外油价不会突然反弹。他称，通过不调整产出，“我们在告诉市场和其他生产商，他们需要像OPEC一样理智，他们需要思考国际油市的增长状况，并根据增长状况增加产量。”他还说页岩油供给过度，这需要进行纠正。
[市场摘要]
--日本股市：油价走弱拖累日经指数收低，日圆强势暂歇帮助缓和跌幅
日本股市日经指数周二下跌，因美国股市疲弱和 油价走低打压冒险人气，但日圆涨势暂停帮助市场削减稍早跌幅。日经指数收低0.6%，报17,087.71点，之前一度低见16,828.2 7，接近12月17日触及的一个月低点16,672.94。东证股价指数收跌0.4%，报1,374.69点。JPX-日经400指数跌0.3%，报12,460.10。
--中国股市：沪综指小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹
中国股市沪综指缩量小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹。分析师指出，今日以计算机板块为代表的中小盘成长股整体上扬，但此前金融板块涨幅较大，短期仍有调整要求，指数受其压制缩减弹幅。近日经济数据密集公布，宏观经济状况进一步明朗前，市场活跃度将有所降低。
沪综指收报3,235.30点，涨5.98点或0.19%；上证A股今日成交2,734亿元人民币，上交易日为3,659亿元，较上个交易日大减两成半。沪深300指数收报3,514.04点，涨0.01%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,530.4点，跌0.08%，成交1,087,992手。
--香港股市：连涨第五日，因投资者资金涌入
香港股市连续第五日上涨，亚洲首富李嘉诚将其企业集团拆分成两家上市公司的决定，吸引投资人投入资金。恒生指数收涨0.8%，至24,215.97点。恒生国企指数涨0.4%，至12,063.02点。
--汇市：日圆兑美元升至一个月高位，油价下滑损及风险偏好
日圆兑美元触及一个月高位，在油价大跌引发对全球经济增长疑虑的背景下，对避险资产的需求稳定。0858GMT，英镑兑美元报1.5124美元。美元/日圆报118.30日圆，之前跌至117.74，创12月17日以来最低。欧元/美元报1.1819，距上周四所及九年低位1.1754美元仍相去不远。
--油市：油价续跌，无视中国石油进口创纪录
全球油价持续本周的颓势，指标布兰特原油价格连续第四日下跌，来到近六年低位，尽管中国公布原油进口数量创纪录高位。0839GMT，布兰特原油跌3.48%，至45.78美元。美国2月原油期货下跌3.08%，至44.65美元。
--金市：金价升至12周高位，因油价及股市下跌
金价继续上扬，攀升至10月以来最高点， 受助于油价持续大跌以及一些股市疲软引发的避险需求。0840GMT，现货金报每盎司1,239.46美元。
--金属期市：伦敦期铜跌至五年新低，受中国基金抛盘打压
伦敦期铜跌破6,000美元的关口，创下五年新低，尽管中国贸易数据不差，但油价进一步下滑促使中国的对冲基金抛售期铜，预计近期还将见到更多出脱仓位的操作。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.13%至每吨5,949美元。(完)
(整理 洪曦; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)周二承诺，将在朝鲜、贸易争议以及人权等问题上对中国政府采取强硬立场，而他的提名似乎可轻松获得参议院的确认。
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。