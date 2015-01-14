《路透晚报》--1月14日

（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧洲央行总裁称央行需要扩张性货币政策，欧洲法院对OMT发表意见
欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区需要宽松货币政策来实现物价稳定，央行管理委员会决心实现这个目标。德拉吉在接受德国时代周报采访时表示，为了实现低于但接近2%的中期通胀率目标，欧洲央行必须“维持利率在低位并实施有利于增长的扩张性货币政策”。他还表示，在如何履行央行职责方面，管委会内部还有分歧，“不过不是那种存在无限可能的局面”。
稍后，欧洲法院佐审官就欧洲央行的直接货币交易(OMT)计划发表意见，称只要不直接涉及有关国家的金融援助计划，OMT计划就符合欧盟法律。其并称，欧洲央行必须提供采取OMT等非传统措施的理由；若实行OMT，必须清楚准确描述在何种特殊环境下实行。
法院意见公布后，意大利10年期公债收益率触及盘中低点1.77%，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数削减跌幅，欧元兑美元缩减涨幅。
--日本政府批准创纪录的2015/16财年预算，赤字料将减半
日本内阁批准下一个财年创纪录的8,120亿美元的预算，同时连续第三年削减新债发行规模，力图平衡经济增长和财政改革。2015/16财年普通预算草案规模为96.34万亿(兆)日圆(约合8,124.5亿美元)，比95.88万亿日圆的2014/15财年预算初始规模要高，反映出福利和军费支出增加。税收预估料增至24年高位54.53万亿日圆，因预期经济复苏可让政府将新发债规模降至六年低位36.86万亿日圆。这相当于预算的38.3%，亦为六年低位。
--日本财务省下一财年将增加长期公债发行
日本计画在4月起的下个财年发行更多长期公债，试图锁定较低的长期借款成本。基于预算及包括将近1万亿美元即将到期债务展期等因素，财务省计划下一财年标售152.6万亿日圆公债，低于本财年当初计划的155.1万亿日圆。这将是财务省连续第二年削减债券标售规模。但财务省计划将30年期债券发售规模提高1.6万亿日圆，将40年期债券发售规模提高0.4万亿日圆，同时减少发行两年和五年期债券。
--独家：中铁建再次投标墨西哥高铁项目，中标胜算很大
据知情消息人士透露，尽管前次中标因墨国政治丑闻被取消，中国铁建股份有限公司(CRCC)这次仍可能赢得为墨西哥修建高铁系统的合同，价值约为37.5亿美元。墨西哥周三将公布铁路项目的新竞标条件。接近中铁建以及熟悉竞争对手投标情况的消息人士称，中铁建仍有可能中标，因为它拥有全面的融资计划、低成本的高铁技术、以及墨西哥国内政坛的支持。
--独家：高盛给圣灵银行贷款恐沦为坏账，获利和奖金受到影响
消息人士告诉路透，高盛第四季不得不减记贷给陷入困境的葡萄牙圣灵银行(BES)的贷款，这不仅影响了公司的获利，还降低了部分员工的奖金。7月时高盛和部分客户通过一个实体向圣灵银行提供了8.35亿美元贷款，目前无法得知贷款中有多少直接出自于高盛、减记的规模有多大、或者是有多少的奖金会受到影响。一名人士表示，减记贷款对于获利没有产生“实质性”影响，意味着高盛周五公布财报时不必详实披露细节。
--石油贸易商因应油价崩跌，在海上囤油至少2,500万桶
部分全球最大的石油贸易商最近几天预订超大油轮，用以在海上至少存放2,500万桶的原油，以期趁着油价崩跌之际买进，等待日后大赚一笔。未来几周海上储油数量料将进一步增加。根据路透见到的船运业消息人士和货运公司的预订记录，在过去一周，托克、维多、Gunvor、Koch以及能源巨擘壳牌等已开始预定储油油轮，最长到12个月。
[市场摘要]
--日本股市：收跌1.7%，油价继续下滑打压风险偏好
日本股市日经指数周三下跌1.7%，投资者因担心油价下跌而退缩，原油相关类股领跌。日经指数下跌291.75点，收报16,795.96，创下12月17日以来的最低收盘位。东证股价指数下跌1.2%，收报1,357.98点。
--中国股市：沪综指收低，资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘
中国股市沪综指收低。分析师指出，受外围市场有色金属下跌及油价持续动荡影响，今日资源类股出现整体下跌拖累大盘，冲抵银行地产板块的反弹。目前各板块估值水平合理到位，短线涨跌空间均有限，市场热点有望轮动。
沪综指收报3,222.44点，跌12.86点或0.40%；上证A股今日成交2,670亿元人民币，上交易日为2,734亿元。
--香港股市：终止五连涨收低，港府将暂停投资移民计划
香港股市受大宗商品价格跌势打压走低，与大多数地区股市走势一致，此前香港特区行政长官梁振英在施政报告中叫停＂资本投资者入境计划＂(投资移民)以优化政策。恒生指数跌0.4%，报24,112.60；恒生国企指数跌0.5%，报12,008.37点。
--汇市：日圆受避险操作推升，欧元兑美元小幅弹离九年低点
日圆在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。美债收益率大跌推动美元兑日圆下跌1%，一度低见116.75日圆。0825GMT，欧元/美元上涨0.25%报1.1802，美元/日圆跌0.94%报116.81，欧元/日圆跌0.69%报137.86。
--国际油市：油价扩大跌势，同其他大宗商品一起下挫
油价跌逾1%，与其他大宗商品一同扩大跌势。前一交易日油价曾触及近六年最低位。世界银行下调了全球经济成长率，在油市受创之际，令人担心黯淡的经济前景，大宗商品承压。0828GMT，布兰特原油2月期约下跌0.9美元，至每桶45.69美元，美国原油2月期货下跌0.75美元，至45.14美元。
--全球金市：黄金在12周高位下方持稳，因美元下跌
金价在12周高位下方持稳，因美元疲软支撑对黄金的避险买盘，稍早受原油和铜等大宗商品价格大跌带动下滑。另一避险资产日圆兑美元上涨1%，提振黄金。0830GMT，现货金报每盎司1,226.73美元，低于周二触及的12周高位1,243.60美元。该金属稍早一度下跌0.5%。
--金属期市：伦铜暴跌8%创五年半新低，沪铜跌5%
一波止损卖盘将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价也触及跌停板。呼应近期油价挫跌走势，伦铜一度下跌逾8%，交易员减持部位以限制损失。跌势蔓延至其他金属，伦敦期锌、期铅及期镍下跌约3%，沪铝及沪铅触及合约低位。
LME三个月期铜跌至5,353.25美元，为2009年7月以来最低，0832GMT时，报每吨5,506.25美元，日内仍下跌6.04%。上海期交所3月期铜合约挫跌5%，触及跌停，报每吨41,190元；沪铅及沪铝跌至合约新低，沪铅下跌近4%。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。
路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。