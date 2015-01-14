《路透晚报》--1月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁称央行需要扩张性货币政策，欧洲法院对OMT发表意见

欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区需要宽松货币政策来实现物价稳定，央行管理委员会决心实现这个目标。德拉吉在接受德国时代周报采访时表示，为了实现低于但接近2%的中期通胀率目标，欧洲央行必须“维持利率在低位并实施有利于增长的扩张性货币政策”。他还表示，在如何履行央行职责方面，管委会内部还有分歧，“不过不是那种存在无限可能的局面”。

稍后，欧洲法院佐审官就欧洲央行的直接货币交易(OMT)计划发表意见，称只要不直接涉及有关国家的金融援助计划，OMT计划就符合欧盟法律。其并称，欧洲央行必须提供采取OMT等非传统措施的理由；若实行OMT，必须清楚准确描述在何种特殊环境下实行。

法院意见公布后，意大利10年期公债收益率触及盘中低点1.77%，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数削减跌幅，欧元兑美元缩减涨幅。

--日本政府批准创纪录的2015/16财年预算，赤字料将减半

日本内阁批准下一个财年创纪录的8,120亿美元的预算，同时连续第三年削减新债发行规模，力图平衡经济增长和财政改革。2015/16财年普通预算草案规模为96.34万亿(兆)日圆(约合8,124.5亿美元)，比95.88万亿日圆的2014/15财年预算初始规模要高，反映出福利和军费支出增加。税收预估料增至24年高位54.53万亿日圆，因预期经济复苏可让政府将新发债规模降至六年低位36.86万亿日圆。这相当于预算的38.3%，亦为六年低位。

--日本财务省下一财年将增加长期公债发行

日本计画在4月起的下个财年发行更多长期公债，试图锁定较低的长期借款成本。基于预算及包括将近1万亿美元即将到期债务展期等因素，财务省计划下一财年标售152.6万亿日圆公债，低于本财年当初计划的155.1万亿日圆。这将是财务省连续第二年削减债券标售规模。但财务省计划将30年期债券发售规模提高1.6万亿日圆，将40年期债券发售规模提高0.4万亿日圆，同时减少发行两年和五年期债券。

--独家：中铁建再次投标墨西哥高铁项目，中标胜算很大

据知情消息人士透露，尽管前次中标因墨国政治丑闻被取消，中国铁建股份有限公司(CRCC)这次仍可能赢得为墨西哥修建高铁系统的合同，价值约为37.5亿美元。墨西哥周三将公布铁路项目的新竞标条件。接近中铁建以及熟悉竞争对手投标情况的消息人士称，中铁建仍有可能中标，因为它拥有全面的融资计划、低成本的高铁技术、以及墨西哥国内政坛的支持。

--独家：高盛给圣灵银行贷款恐沦为坏账，获利和奖金受到影响

消息人士告诉路透，高盛第四季不得不减记贷给陷入困境的葡萄牙圣灵银行(BES)的贷款，这不仅影响了公司的获利，还降低了部分员工的奖金。7月时高盛和部分客户通过一个实体向圣灵银行提供了8.35亿美元贷款，目前无法得知贷款中有多少直接出自于高盛、减记的规模有多大、或者是有多少的奖金会受到影响。一名人士表示，减记贷款对于获利没有产生“实质性”影响，意味着高盛周五公布财报时不必详实披露细节。

--石油贸易商因应油价崩跌，在海上囤油至少2,500万桶

部分全球最大的石油贸易商最近几天预订超大油轮，用以在海上至少存放2,500万桶的原油，以期趁着油价崩跌之际买进，等待日后大赚一笔。未来几周海上储油数量料将进一步增加。根据路透见到的船运业消息人士和货运公司的预订记录，在过去一周，托克、维多、Gunvor、Koch以及能源巨擘壳牌等已开始预定储油油轮，最长到12个月。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.7%，油价继续下滑打压风险偏好

日本股市日经指数周三下跌1.7%，投资者因担心油价下跌而退缩，原油相关类股领跌。日经指数下跌291.75点，收报16,795.96，创下12月17日以来的最低收盘位。东证股价指数下跌1.2%，收报1,357.98点。

--中国股市：沪综指收低，资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘

中国股市沪综指收低。分析师指出，受外围市场有色金属下跌及油价持续动荡影响，今日资源类股出现整体下跌拖累大盘，冲抵银行地产板块的反弹。目前各板块估值水平合理到位，短线涨跌空间均有限，市场热点有望轮动。

沪综指收报3,222.44点，跌12.86点或0.40%；上证A股今日成交2,670亿元人民币，上交易日为2,734亿元。

--香港股市：终止五连涨收低，港府将暂停投资移民计划

香港股市受大宗商品价格跌势打压走低，与大多数地区股市走势一致，此前香港特区行政长官梁振英在施政报告中叫停＂资本投资者入境计划＂(投资移民)以优化政策。恒生指数跌0.4%，报24,112.60；恒生国企指数跌0.5%，报12,008.37点。

--汇市：日圆受避险操作推升，欧元兑美元小幅弹离九年低点

日圆在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。美债收益率大跌推动美元兑日圆下跌1%，一度低见116.75日圆。0825GMT，欧元/美元上涨0.25%报1.1802，美元/日圆跌0.94%报116.81，欧元/日圆跌0.69%报137.86。

--国际油市：油价扩大跌势，同其他大宗商品一起下挫

油价跌逾1%，与其他大宗商品一同扩大跌势。前一交易日油价曾触及近六年最低位。世界银行下调了全球经济成长率，在油市受创之际，令人担心黯淡的经济前景，大宗商品承压。0828GMT，布兰特原油2月期约下跌0.9美元，至每桶45.69美元，美国原油2月期货下跌0.75美元，至45.14美元。

--全球金市：黄金在12周高位下方持稳，因美元下跌

金价在12周高位下方持稳，因美元疲软支撑对黄金的避险买盘，稍早受原油和铜等大宗商品价格大跌带动下滑。另一避险资产日圆兑美元上涨1%，提振黄金。0830GMT，现货金报每盎司1,226.73美元，低于周二触及的12周高位1,243.60美元。该金属稍早一度下跌0.5%。

--金属期市：伦铜暴跌8%创五年半新低，沪铜跌5%

一波止损卖盘将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价也触及跌停板。呼应近期油价挫跌走势，伦铜一度下跌逾8%，交易员减持部位以限制损失。跌势蔓延至其他金属，伦敦期锌、期铅及期镍下跌约3%，沪铝及沪铅触及合约低位。

LME三个月期铜跌至5,353.25美元，为2009年7月以来最低，0832GMT时，报每吨5,506.25美元，日内仍下跌6.04%。上海期交所3月期铜合约挫跌5%，触及跌停，报每吨41,190元；沪铅及沪铝跌至合约新低，沪铅下跌近4%。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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