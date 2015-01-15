《路透晚报》--1月15日

图为在孟买拍摄的印度卢比。 REUTERS/Vivek Prakash

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--印度央行意外提前降息，因通胀放缓

印度央行周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控制财政赤字。印度央行并表示，如果通胀继续放缓，还将进一步降息，同时央行还会密切关注政府进行财政整固的进程。据周三公布的数据，在全球油价重挫的帮助下，印度12月趸售(批发)物价指数(WPI)同比涨幅只有0.11%，11月时为持平。在印度央行2月3日召开会议及政府2月底公布年度预算声明前，央行的意外降息让市场猝不及防。央行降息后，印度股市、债市和印度卢比汇率皆上涨。

印度财政部对于印度央行在两次政策会议之间降息表示欢迎，称降息反映出通胀忧虑缓解，且证明政府在不刺激通胀的情况下实现经济增长的努力是正确的。财政部首席经济顾问Arvind Subramanian表示，央行在例行会议外的降息，表明央行货币政策立场发生转变。

--日本央行维持对多数地区的乐观评估，称经济复苏是一种趋势

日本央行在季度报告中，对日本九个地区中的八个仍维持乐观的经济评估，说明该国不必推出额外的货币宽松措施也有望摆脱衰退。央行调降对北海道的经济评估，称公共项目支出下滑令工厂产出受创。日本央行总裁黑田东彦坚持他的乐观看法，在地区分支经理会议上称日本经济整体上在温和复苏。此次季报公布后，日本央行将在下周举行利率政策会议，届时其可能上调下一财年日本经济增速预估，但会因油价大跌而下调消费者通胀率预估。

--日本11月机械订单仅温和上升，增强资本支出疑虑

日本11月核心机械订单增幅低于预期，因制造业订单下降。该数据表明出于对国内需求低迷的担忧，企业仍对资本支出持谨慎态度。11月核心机械订单较前月增长1.3%，路透调查分析师预估为增长5.0% 。10月为下降6.4%。企业投资不振表明，去年日本上调消费税导致经济一度衰退后，经济复苏仍将疲弱。这也正是首相安倍晋三担心的问题。

--韩国央行保持利率不变，看好经济前景淡化降息必要性

韩国央行维持货币政策不变，并大幅下调了今年的经济成长以及通胀预估，但其坚定认为经济将持续复苏，削弱了短时间内将降息的可能性。在决策公布后一个小时的记者会上，韩国央行总裁李柱烈大部分时间都在解释一个观点，即当前通胀率偏低主要是由于油价大幅下滑，不意味着将出现通缩，也不需要下调已经处于纪录低位的利率。韩国央行将今年的经济成长和通胀预估各下修0.5个百分点，并将原因主要归结为2014年第四季度成长意外较慢。

--澳洲12月就业增幅远超预估，失业率降至四个月低位

澳洲12月就业人口激增，超过所有分析师的预期，失业率降至四个月低位6.1%，表明即便不再次降息，经济良好势头也足以持续。澳洲统计局公布就业报告显示，12月就业人口净增3.74万人，是分析师预估3,800人的10倍。失业率同样令人惊喜，低于分析师预估的6.3%。此外，所有新增的就业岗位全都来是全职工作，全职就业人口跳增了4.16万人。

数据推动澳元兑美元上涨。投资者亦多少调降了对降息的预期，不过利率期货走势仍显示澳洲央行可能会在年中降息至2.25%。

--英国12月房价差值跌至正11，房价增速创五年最慢

英国皇家测量师学会(RICS)的调查显示，在截至12月的三个月内，英国房价增速创五年最慢，因贷款管理收紧且大选临近影响买家需求。RICS称，12月房价差值从11月的正13降至正11。RICS称，除了抵押贷款管理收紧，将于5月7日举行的大选也令买家和卖家都停下来思考。

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.9%创四周来最大单日升幅，受油价及日圆之助

日本股市日经指数周四收高，创四周以来单日最大涨幅，油价反弹缓解全球经济疑虑，而日圆升势暂歇，则提振丰田汽车等出口股。日经指数收涨1.9%，至17,108.70，为12月19日以来单日最大升幅。东证股价指数上涨1.4%至1,376.60，JPX日经400指数上扬1.3%至12,483.19。

--中国股市：沪综指放量收升3.5%，IPO申购资金压力缓和提振大盘反弹

中国股市沪综指放量收升3.5%。分析师指出，新股IPO申购资金压力缓和，经过短期调整后的金融地产股等蓝筹板块今日再度领涨；目前20日均线3,190点附近存在较强技术性支撑，料后市行情将围绕估值和业绩两条主线展开。沪综指收报3,336.45点，大涨114.02点或3.54%；上证A股今日成交3,303亿元人民币，上日为2,670亿元。

--香港股市：收盘上扬，因预计大陆将出台更多激励举措

香港股市收高，跟随大陆股市大涨走势。当局出台更多激励举措扶助经济增长的前景，提振大陆股市。恒生指数涨1.0%，至24,350.91点；恒生国企指数涨1.5%，报12,190.52点。

--汇市：美元反弹，澳洲强劲就业报告支撑澳元上扬

美元微升，收复隔夜市场部分失地。澳元则表现突出，因澳洲就业数据格外亮丽。0832GMT，澳元兑美元涨幅约1%，达到0.8231。

--国际油市：油价大幅反弹后回落，供应过剩打压市场

原油价格昨日在从近六年低位大幅反弹后，今日再度回跌，供应过剩令市场基调仍然偏空。0836GMT，布兰特原油期货下滑1.31美元，至每桶48.55美元。美国原油报每桶47.59美元，下跌0.89美元。

全球主要银行的分析师纷纷下调2015和2016年原油均价预估，称经济增长担忧、美元走强和供给充足是原因所在。

--全球金市：金价在12周高位下方继续下跌，因亚股和美元上涨而承压

黄金价格在12周高位下方进一步下跌，之前亚洲股市上升，美元则重新站稳脚跟，打压了黄金的避险需求。亚洲股市多数小升，此前油价大幅反弹为市场带来平静假象。美元收复了因零售销售不佳而丢失的阵地。0757GMT，现货金下滑0.1%，报每盎司1,228.27美元。

--金属期市：伦敦期铜反弹，但涨幅或受限

伦敦期铜攀升，因出现低接买盘和空头回补；期铜上日遭遇逾三年最大跌幅。不过交易商称卖盘可能将限制涨幅，即便大规模买家在更低价位伺机出手。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升2.4%，至每吨5,682.00美元。交易员表示，5,650美元上方可见卖盘，买家则在5,500-5,450美元附近浮现。在上日大跌后今日盘初时交投意外清淡，表明实货市场多半处于观望，等待局势进一步明朗。上海期交所主力3月期铜缩减跌幅至下跌2.9%，报每吨40,920元人民币，隔夜时曾下跌近5。(完)

(整理 高琦 审校 徐文焰)

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