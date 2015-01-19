《路透晚报》--1月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行“不顾一切”保护欧元决心面临关键考验

欧洲央行本周将对购买政府公债计划做出决定，以抗击通缩与提振经济，其“不顾一切”保护欧元的决心，将面临关键考验。争论的焦点不再是欧洲央行是否购买主权债券，这一点各界已经有所共识，而是在于计划的设计方式，以及这项计划是否可靠与具有足够威力。

欧洲央行消息人士表示，一个正在重点考虑的选项是，让欧元区19成员国各国央行承担所购买的本国债券的全部或多数违约风险。根据欧洲央行官员本月传阅的计划草案，购债规模上限被定在5,000亿欧元。部分市场分析师表示，要想达到央行目标，购债规模可能要比这个多一倍，甚至是没有上限。

--日本央行政策会议料压力陡增，因油价大跌威胁其通胀目标

日本央行决策者本周将召开政策会议，届时将面临一项艰巨的任务，即要为其暂时不扩大刺激举措找个好理由。油价下跌使得实现2%的通胀率目标变得更加困难。

就在不到三个月前，日本央行意外决定扩大“量化质化宽松举措”(QQE)，此举让市场继续臆测，油价大跌将迫使日本央行在未来数月进一步放宽政策。了解日本央行想法的消息人士透露，该央行周三结束政策会议时，料将下一财年核心消费者物价涨幅从10月时预估的1.7%调降至1.5%以下。几位消息人士也表示，日本央行也将在季度报告的长期预测中，上修对下一个财年的经济成长预估。

--瑞士央行弃守瑞郎汇率上限，因预期欧洲央行将实施QE--卢森堡财长

卢森堡财长对路透表示，瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限，是因为预期欧洲央行很可能会采取量化宽松(QE)措施。该措施将削弱欧元。“对于瑞士当局而言，这是个紧急状况。他们知道若量化宽松出笼，压力一定会大到让他们守不住瑞郎汇价上限。”

“欧洲央行考虑实施QE的想法不是秘密，”卢森堡财长Pierre Gramegna在出席香港亚洲金融论坛的间隙对记者表示。

--IMF总裁拉加德警告，希腊重组债务将有严重后果

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告希腊，如果选举后重组债务将有严重后果。目前反对希腊2,400亿欧元纾困计划的党派在民调中领先。当问到举行债务会议的构想时，拉加德在爱尔兰时报的专访中称，“原则上，团结共进是欢迎的，但在此同时，债务就是债务，这是合约。...违约、重组、改变条款，会对签约者造成后果，也影响对签约者的信心，”她称。

--报导称夏普本财年料重现亏损，打压股价重挫至两年低点

据日本经济新闻报导，受电视和其他关键产品的激烈价格战冲击，陷入困境的日本电子公司夏普本会计年度或将再度亏损。受此消息影响，夏普股价周一盘中一度跌至两年低点。

报导称，部分由于一笔非常项目，夏普可能有“数以百亿计日圆”净亏损，而稍早时的公司预期为净利300亿日圆(2.55亿美元)。夏普周一在一份声明中称，由于液晶显示器面板竞争激烈，而且外汇市场波动迅速，影响到国内利润，所以可能无法实现稍早的获利预估。夏普称，其正在考虑是否修正获利预估。

--日本12月消费者信心指数升至38.8，五个月来首见上升

日本内阁府公布调查显示，12月消费者信心改善，为五个月来首见。内阁府调高了对消费者信心指数的看法，称有迹象显示下滑趋势可能将结束。12月消费者信心指数由前月的37.7升至38.8。

另，经济产业省公布，11月工业生产修正为较前月下滑0.5%，11月产能利用率指数较前月下滑0.8%。

[市场摘要]

--日本股市：受益于美数据强劲和日圆疲弱而上涨，获利预警推低夏普

日股周一上涨，美国经济数据强劲提振士气，且日圆疲弱助益了本田汽车等出口类股，不过夏普因获利预警而重挫。日股日经指数涨0.9%至17,014.29点，较上周五所及的两个半月低点16,592.57回升。不过交投清淡，仅有20.40亿股换手，创下12月30日以来最低，因周一美国逢假期休市，市场参与者较少。东证股价指数上涨0.6%，至1,372.41。

--中国股市：沪综指暴跌7.7%创逾六年半最大单日跌幅

沪综指暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。分析师指出，利空消息致短期市场风险偏好发生逆转，此前累计涨幅过大和融资盘斩仓加剧了大盘调幅。目前逐步进入年报发布阶段，基本面关注度上升，另外明天将发布年度经济数据，可能将令市场情绪进一步波动。

沪综指收报3,116.35点，跌260.14点或7.70%；此前最大跌幅为2008年6月10日的7.73%；上证A股今日成交4,092亿元人民币，上日为3,920亿元。

--香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累

香港股市录得近五周来最差单日表现，因内地市场大跌冲击港股投资人气。分析师称，出于对欧洲形势的担忧，香港投资者已经进入卖出模式，而今日内地股市的重挫则给了港股修正的又一个理由。

恒生指数下滑1.5%，收报23,738.49点。恒生国企指数大跌5.0%至11,475.85点，创下逾三年来最大单日跌幅。

--汇市：欧元持于11年低位附近，静候周四欧洲央行会议

欧元在11年低位附近徘徊，投资者做好准备，迎接欧洲央行可能将祭出迄今最大胆的举措，来应对通缩并振兴欧元区经济。欧洲央行将在1月22日会议上宣布大规模主权公债购买计划，这已毫无疑问，但计划将如何设计以及计划是否可信、完善，仍然不得而知。

0819GMT，欧元兑美元报1.1567，上周五触及低位1.14595。欧元兑澳元在近四个月低点徘徊，兑新西兰元则创下纪录低位。

--欧元债市：希腊公债收益率小涨，此前惠誉调降债信评级展望

希腊公债收益率小幅上涨，惠誉在上周五调降希腊的债信评级展望，因该国政局的不确定性可能影响其经济复苏。金融市场目前预期左翼激进联盟党(Syriza)将在本周末希腊大选中胜出，新政府政策路线将与欧盟和国际货币基金会(IMF)希望的路线相冲突。

希腊10年期公债收益率(殖利率)开盘涨5个基点至9.46%，意大利和西班牙10年期公债收益率均下滑4个基点，分别触及1.62%和1.47%的低点，德国10年期公债收益率略跌至0.41%。

--国际油市：油价下跌，因经济前景黯淡

布兰特原油期货跌回50美元下方，因欧洲和亚洲的经济前景黯淡；尽管美国产量增速下滑，为油价提供一些支撑。0822GMT,布兰特原油期货报每桶49.57美元。美国原油期货最新下跌0.79美元，报每桶47.90美元。

--全球金市：金价接近四个月高位，受避险买盘和基金持金量大增推动

金价守在四个月高位附近，全球市场存在的不确定性，促使投资者购买黄金，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)的持金量出现近五年最大涨幅。瑞士央行上周意外取消瑞郎汇率上限引发市场震荡，激发对黄金的强劲买盘。0740GMT，现货金下滑0.3%，报每盎司1,275.50美元，不过距离上周五所及的四个月高点1,281.50仍不远。

--金属期市：伦铜脱离五年半低点，关注中国数据和欧洲央行会议

伦敦期铜攀升，在中国国家电网宣布提高投资的计划后，铜价自上周触及的五年半低点反弹。但市场对于中国经济形势仍保持谨慎，并且本周的欧洲央行政策会议料限制上涨动能。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.77%，报每吨5,759.00美元，开盘时跳涨逾1%。上周铜价一度跌至每吨5,353.25美元，为2009年7月以来最低。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 张若琪)

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