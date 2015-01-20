《路透晚报》--1月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF调降全球经济成长展望，呼吁采取宽松政策

国际货币基金组织(IMF)周二降低对2015年全球经济增长的预测，并呼吁多国政府与央行采取宽松的货币政策和结构性改革，以支持经济成长。

IMF在其最新的全球经济展望报告中预测，2015年全球经济料成长3.5%，2016年成长3.7%，均下调了0.3个百分点。在其他主要经济体表现暗淡情景下，美国经济是唯一亮点，2015年经济增长率从10月预估的3.1%上调至3.6%。IMF预计，中国经济增长放缓引发的政策回应将更为有限，因为北京当局更为担心信贷和投资快速增长带来的风险。

--俄罗斯央行第一副总裁认为无需进行资本管制

俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva对路透表示，俄罗斯并未发生像2008年底时那样的资本流出速度，认为无需进行资本管制。

当被问及国际评级机构把俄国展望降至负面之后，俄罗斯主权债信评级有降至“垃圾债”之虞时，Yudayeva的回应是俄方会遵守偿债的义务。“不管这些评级机构怎么说，我们认为债务违约的可能性为零，”Yudayeva表示。

--伊朗认为OPEC未转向支撑油价，称可以经受25美元的油价

伊朗石油部长表示，石油输出国组织(OPEC)内部没有迹象表明该组织将转向支撑油价，并称石油行业能够经受住油价进一步跌至25美元的考验。该表态进一步表明，尽管有伊朗和委内瑞拉的游说，但OPEC集体采取措施支撑油价的机率很微小。这强化了个别成员国不愿削减自身供给的态度。

--路透调查：日本核心通胀率料放缓，或促使日央行祭出更多刺激措施

路透调查显示，日本通胀率料在下一财年放缓，这可能迫使日本央行在今年稍晚推出更多刺激措施。

路透1月9-19日对22名分析师的调查显示，4月1日开始的财年，包括油品但剔除生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)的平均年增率料为0.6%。调查显示，2015/16财年经济料为增长1.6%，2014/15财年料为萎缩0.7%。

--三星电子正考虑拆股，旨在安抚投资人

韩国科技业巨擘三星电子的一位高层主管表示，公司正考虑拆股。获利下滑让三星备感压力，需要采取行动来安抚投资人。拆股除了可能提振交易量，也会令股价更为波动，且让投资者更关注公司业绩表现。分析师称，适逢准备进行领导层世代交替，三星可能对将股价推的过高保持警惕。

[市场摘要]

--日本股市：收高2.1%创一个月最高单日升幅

日本股市周二攀升2.1%，录得一个月来最高单日涨幅，因市场对中国数据感到满意，并预期欧洲央行将会出台刺激政策。日股日经指数升至17,366.30点，为两周最高水准，受助于金融类股及业务同中国有关联的企业股票上涨。

东证股价指数上涨1.8%至1,397.63点。日经JPX400指数上涨1.9%，至12,705.71点。

--中国股市：沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹

沪综指收涨1.8%，中小盘股全面活跃助大盘技术性反弹。分析师指出，证监会新规使券商、银行等融资融券重点标的股短期内仍存在较大抛压，市场风格有向中小盘股转换的迹象，今日公布的经济数据则符合市场预期，对大盘影响不大。

沪综指收报3,173.05点，涨56.7点或1.82%；上证A股今日成交4,160亿元人民币，上日为4,092亿元。

--香港股市：恒生指数收高，受内地股市反弹及中国GDP数据激励

香港股市收高，中国证监会对外解释无意打压中国股市涨势后，内地股指反弹。周一晚间中国证监会网站刊登相关解释，新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市与事实不符，市场不应过度解读。恒生指数上涨0.9%至23,951.16点，恒生国企指数大涨2.3%报11,741.78点。

--汇市：美元兑日圆触及一周高位，中国经济增长数据带来安抚

空头回补提振美元兑日圆升至一周高位，此前出炉的中国经济增长数据并不像许多人担心的那样糟糕；与此同时，欧元在欧洲央行(ECB)本周会议前依然承压，欧洲央行最早可能在此次会议上祭出量化宽松举措。

欧元兑美元报1.1583，日内跌0.17%，距离周五低位1.14595不远，后者亦为11年低点。美元兑日圆上涨0.63%，报118.29，此前曾触及一周高位118.32。

--欧元债市：西班牙公债收益率略高于纪录低点

西班牙公债收益率保持在略高于纪录低位的水准。在市场预期欧洲央行将启动购债计划的背景下，需求升温，该国政府准备借此之机通过银团销售公债。西班牙10年期公债收益率上升1个基点报1.525%，略高于1.47%的纪录低位。其他欧元区债券收益率持平至微升，不过除了希腊债券外都还是接近低点。希腊10年期公债收益率上扬7个基点报9.53%。

--国际油市：油价下跌，中国疲弱GDP数据加剧油市担忧

油价下跌，因中国2014年经济成长率逊于政府目标且触及24年来最低，对于已然遭受需求放缓和供应过剩冲击的能源市场而言，更加剧了担忧。

0815GMT，布兰特原油在每桶48.49美元，较上日结算价下跌0.35美元。美国原油期货跌1.43美元，报每桶47.26美元。

--全球金市：黄金升至9月初以来高位，因担心欧洲及全球经济

金价攀升至9月初以来高位，受避险买盘支撑，因欧洲经济和全球增长相关不确定性导致市场波动。交易商在等待欧洲央行周四的政策会议，这次央行可能推出购债激励计划。希腊周日选举也让市场紧张不安。0852GMT，现货金上涨1%至每盎司1,289.60美元，为9月1日以来最高。

--金属期市：伦铜持稳，中国经济数据让市场安心

伦敦期铜持稳，此前数据显示全球最大金属消费国中国的经济增长放缓，但经济中有一些亮点。0816GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.03%，报每吨5,670.50美元。

上海期交所主力3月期铜下跌0.36%，报每吨41,250元人民币。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)

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