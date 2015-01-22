《路透晚报》--1月22日

图中分别为瑞郎和欧元纸币。 REUTERS/Denis Balibouse

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行会议备受瞩目；瑞士央行称放弃瑞郎上限后所有货币政策选项皆有可能

欧洲央行(ECB)会议在即，料会宣布购债计划以拉动欧元区经济并对抗通缩。据消息人士表示，执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。关注总裁德拉吉将在1330GMT召开的记者会。

瑞士央行理事祖布鲁克表示，在瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的上限后，所有货币政策选项皆有可能。祖布鲁克对报纸Blick称，“我们已放弃上限，所有货币政策选项皆有可能。”祖布鲁克称瑞士央行并非因欧洲央行的要求才放弃瑞郎汇率上限。

英国央行货币政策委员会委员迈尔斯称，欧洲央行可能实施的量化宽松举措可能会影响到英国央行货币政策。

--日央行月报称通胀率将进一步降低，因油价下跌且需求疲软

日本央行表示，由于油价大跌，日本消费者物价涨幅将进一步放缓，去年4月调高消费税对家庭支出的打击，也是一个拉低通胀的因素。日本央行上修对工业产出的评估，仍看好民间消费回暖，将使经济维持温和复苏，最终协助推高物价。

“工业生产已经触底反弹，一部分是因为库存调节的进展所致，”日本央行在1月月报中指出。这比上个月的评估更为乐观。央行上个月月报称产出看似正在触底。

--加拿大意外降息效应发酵，市场反映澳洲降息机率大增

加拿大央行意外降息之后，澳洲市场迅速反映出澳洲央行短期内降息的机率升高，原因之一是两国同为大宗商品出口大国的相似性。

市场目前已完全消化预期央行4月前降息，及未来12个月将降息将近50个基点。周四的利率期货暗示，澳洲现为2.5%的指标利率在下月调降25个基点的机率有三分之一，较几天前仅有二十分之一的机率骤然提升。

--OPEC和大型能源企业在达沃斯论坛就油价崩跌展开论战

石油输出国组织(OPEC)为其不干预市场跌势的决定辩护，未理会全球主要能源企业的警告；这些企业警告称，随着投资枯竭，OPEC的政策可能将导致石油供应严重短缺。

油价快速下跌已导致几个规模较小的产油国痛苦不堪，并迫使石油企业削减预算。OPEC及其最大产油国--沙特均拒绝调整产量。“如果我们在11月减产，那么之后就得再三减产，因为非OPEC产油国会增产，”OPEC秘书长巴德里在达沃斯称。

--美国运通未来一年将裁员逾4,000人，藉此重整公司结构

美国运通(American Express)一名女发言人表示，将于未来一年裁员逾4,000人，做为公司重整计划的一部份。美国运通为全球最大信用卡发卡公司。这项计划中裁员的支出列入第四季业绩，这也是美国运通改善营运状况计划的一部份。

--现代汽车第四季获利锐减19%，受卢布贬值等拖累

韩国现代汽车公布季度财报，获利为连续第四季下滑，因受俄罗斯卢布贬值及美国市场扩大促销所累。现代汽车10-12月净利较上年同期下滑19%至1.66兆(万亿)韩元(15.3亿美元)，汤森路透I/B/E/S查访14名分析师的平均预估为1.98兆韩元。业绩公布后，现代汽车股价下挫3.8%，终场收低2.04%。去年该公司股价下挫29%。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走软助日经指数小涨，但ECB会议前的谨慎气氛令涨幅受限

日经指数周四小升，因日圆兑美元在昨日大涨后回落，但因备受关注的欧洲央行会议即将在今日稍晚宣布决议，谨慎氛围令股市涨幅受限。此外，日本国内企业财报公布季的临近也加添了市场的观望情绪。

日经指数上涨0.3%，收报17,329.02点。东证股价指数下滑0.1%至1,389.43点。

--中国股市：沪综指连续第三日收升，累积升幅已大续涨力度有所减弱

沪综指连续第三日收升，但因累积升幅已大续涨力度有所减弱。分析师指出，此前连续两日大涨后，短线获利卖压明显上升，致盘中震荡加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。

沪综指收报3,343.34点，涨19.73点或0.59%；上证A股今日成交4,076亿元人民币，上日为4,734亿元。

--香港股市：恒生指数连续三日收高，受欧洲央行宽松预期激励

港股连续第三个交易日收高，受欧洲央行政策利多憧憬提振。恒生指数收涨0.7%，至24,522.63点；恒生国企指数涨0.2%，至12,047.27点。

--汇市：欧元守稳静候ECB政策决定

欧元持稳，投资者静待ECB今日稍晚可能宣布购债计划细节。市场对于欧洲央行出台大规模量化宽松计划的预期极高。交易商称，无论结果如何，欧元兑美元走势肯定将充满动荡。

欧元兑美元最新报价接近1.1600，日内几无变动。美元兑日圆微涨0.04%，至117.99日圆。

--欧元债市：公债收益率攀升，欧洲央行量化宽松不确定性令市场谨慎

投资者减少对欧元区主权债的敞口，市场正紧张地等待着，看欧洲央行新出台的刺激措施，是否会达到他们的极高预期。德国公债收益率周三创一年多以来最大单日涨幅后，今日进一步攀升，其他欧元区公债收益率亦脱离历史低点。

德国10年期公债收益率上升3个基点至0.50%，远离周二触及的低点0.38%。意大利和西班牙10年期公债收益率也都脱离纪录低点，各自上涨2个基点，分别报1.72%和1.56%。

--国际油市：油价下滑，市场拭目以待欧洲央行会议

油价下滑，ECB稍晚料将祭出的购债措施，而这可能推动美元至新高，打压大宗商品。0822GMT，布兰特原油报每桶48.59美元，下滑0.44美元。美国原油期货下跌0.57美元至每桶47.21美元。

--全球金市：金价在1,300美元下方进一步走低，受累于股市上扬

金价在五个月高位下方进一步走低，在欧洲央行就刺激举措做出决定前，市场进行获利了结，亚洲股市上扬也削弱了黄金的避险吸引力。0838GMT，现货金下跌至每盎司1,285.30美元。

--金属期市：伦铜自一周高位回落，ECB决议公布前市场削减风险

伦敦期铜从上日触及的一周高位滑落，先前因预期欧洲央行今日稍晚将宣布重大购债举措所建立的多仓，遭交易商获利了结。

0819GMT，LME三个月期铜下跌1.07%至每吨5,709.00美元，回吐上日涨幅。期铜昨日升逾每吨5,800美元，为1月13日以来首见。上海期交所主力3月期铜合约上扬0.6%至每吨41,560元人民币(6,676美元)，稍早一度上涨2%。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 张若琪)

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