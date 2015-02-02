《路透晚报》--2月2日

图为上海一家券商机构内的股民在查看电脑屏幕上的信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区1月制造业PMI终值创六个月高位，法国综合PMI升至八个月高位

调查显示，欧元区1月制造业活动稍稍增长，企业继续下调价格，但欧元贬值对于吸引海外新订单的帮助不大。Markit欧元区1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.0，与初值一致。尽管这创下六个月高位，但只比50的荣枯分水线略高一点。

法国制造业下滑趋势在1月有所缓解，因为新订单减速下滑。涵盖制造业和服务业的1月综合PMI终值从前月的47.5升至49.2，这是八个月来的最高值。

就业创造放缓和海外需求走弱抑制了1月德国制造业的增速，Markit德国1月制造业PMI终值跌至50.9，初值为51.0，去年12月为51.2。

--日本1月制造业PMI终值微升，韩国制造业五个月来首次扩张

调查显示，日本1月制造业活动显示持续增长势头，暗示继去年经济意外陷入衰退后，国内需求继续复苏。Markit/JMMA日本1月制造业PMI终值微升至52.2，连续第八个月处于荣枯分水岭上方。

另外，汇丰/Markit韩国1月经季节调整的制造业PMI升至51.1，这是该指数自2013年5月来的最高值，也是去年8月来首次升至50上方。

--调查：全球投资机构现金持仓比重创2012年来新高

路透在美国、日本、欧洲及英国所做的月度基金经理调查显示，全球投资人1月提高现金持仓，为可能非常动荡的新一年预做准备。诸多相互冲突的因素在影响市场，包括各地货币政策走向分化，以及多重地缘政治风险升高等。平均现金持仓比重跳升1.5个百分点至7%，创下2012年5月以来最高。

--美国下令三家车厂召回210万辆汽车，因安全气囊问题再现

美国国家公路交通安全管理局表示，三家大型车商将召回约210万辆较高车龄汽车，以修复可能导致安全气囊意外打开的缺陷。这项召回行动涉及的汽车制造商包括丰田汽车、菲亚特克莱斯勒以及本田汽车。这次召回与之前数百万辆汽车因高田安全气囊气体发生器缺陷的召回无关。

--澳洲1月TD-MI通胀指标升幅创两年半最低，加大降息可能性

澳洲1月TD-MI通胀指标较上年同期上涨1.5%，升幅齐平2012年7月来最低水准，而且低于澳洲央行2-3%的目标。通胀率守在两年半低点，显示利率有下调的空间。

此外，央行观察家Peter Martin在媒体评论称，决策者担心经济成长已经放缓，同时失业率仍偏高。他认为，央行周二极有可能采取行动。该评论令降息揣测沸沸扬扬。

[市场摘要]

--日本股市：美中经济数据疲弱令日经指数下跌，两家打印机厂商重挫

日本股市周一下跌，因美国和中国的经济数据都疲弱，引发投资者对全球增长前景的疑虑。另外，日本两家主要打印机生产商的业绩都令人失望，导致股价重挫。日经指数下滑0.7%，收报17,558.04点。东证股价指数下滑0.5%至1,408.75点。

--中国股市：沪综指收挫2.6%连续五日下跌，利空因素偏多致大盘持续回落

沪综指收挫2.6%，连续第五日下跌。分析师指出，近期个股方面利空消息频出，同时春节前IPO集中发行将对市场流动性造成影响，诸因素致大盘持续回落。此外，目前正逐步进入年报业绩披露期，宏观经济疲弱下多数上市公司业绩料下滑，其对市场影响的程度和范围有所扩大。

沪综指收报3,128.30点，跌82.06点或2.56%；上证A股今日成交2,666亿元人民币，上日为2,840亿元。沪深300指数收报3,353.96点，跌2.34%。

--香港股市：恒生指数微幅收低，受中国PMI数据欠佳及银行股拖累

香港股市微幅收跌，此前有调查显示，中国1月制造业活动意外萎缩，为近两年半来首见。民生银行拖累大盘，因媒体报导，民生银行行长毛晓峰正在接受调查。恒生指数下滑0.1%至24,484.74点，恒生国企指数下挫1.2%至11,578.30点。

--汇市：瑞郎跌至两周低位，传言瑞士央行盯住非正式汇率区间

瑞郎兑欧元和美元触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行在盯住一个瑞郎兑欧元汇率的非正式区间1.05-1.10。

最新报价显示，欧元/美元涨0.30%报1.1319，美元/日圆涨0.26%报117.75，美元/瑞郎上扬1.03%至0.9301。

--欧元债市：较低评级公债收益率下滑，因意大利选出新总统

评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)周一多数下跌，意大利国会选出新总统后，政治不确定性降低。但希腊公债收益率走高，因迹象显示希腊新政府与其他欧盟国家之间，尚未解决有关希腊债务可能重新协商的歧见。意大利10年期公债收益率下跌4个基点至1.57%；希腊10年期公债收益率升12个基点至11.51%。

--国际油市：油价下跌，因美国一炼厂罢工及投资者获利了结

原油价格下跌，此前美国工会宣布一家炼厂举行罢工，交易商对上周的强劲涨势获利了结。不过分析师表示，未平仓合约处于纪录高位，暗示价格可能已经触底。0803GMT，布兰特原油期货报每桶51.75美元，下跌1.24美元，美国原油期货报47.11美元，每桶下跌1.13美元。

--全球金市：现货金持稳1,280美元附近，受全球经济前景不稳支撑

现货金持稳于1,280美元附近，金价1月创下三年来单月最大涨幅，因全球经济前景不稳，支撑黄金避险魅力。0806GMT，现货金下跌0.3%左右，至1,279.90美元，周五曾上涨2%。1月金价上涨8.4%，创下2012年1月来最大单月涨幅。

--金属期市：沪铜跳涨近3%，因中国数据放缓加大祭出刺激政策希望

沪铜跳涨近3%，此前公布的官方报告显示，中国1月制造业活动两年多来首次萎缩，增加了当局祭出经济刺激政策的希望。另一份民间调查报告的结果也相似，显示中国1月制造业活动连续第二个月萎缩。0808GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.42%报每吨5,518美元，上交易日涨2%。(完)

(整理 艾茂林；审校 王兴亚)

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